Sport

România, două meciuri amicale după barajul din martie! Anunțul FRF: „În deplasare!”

România va juca două meciuri amicale în luna iunie, după barajul pentru calificarea la CM 2026. Ce anunț a făcut FRF și cine sunt adversarii ”tricolorilor”.
Răzvan Rădulescu
16.03.2026 | 12:49
ULTIMA ORĂ
România va disputa două meciuri amicale în luna iunie.
ADVERTISEMENT

România va juca două meciuri amicale la începutul lunii iunie 2026. Tricolorii vor disputa aceste dueluri, indiferent de rezultatul pe care îl vor înregistra la barajul care are loc la finalul acestei luni. În primă fază, România înfruntă Turcia, urmând să se dueleze în „finala” pentru calificarea la CM 2026 cu Slovacia sau Kosovo.

Primul meci al naționalei României după barajul pentru CM 2026 va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, iar adversara tricolorilor va fi naționala Georgiei, care îi are în lot pe starul lui PSG, Khvicha Kvaratskhelia, sau pe Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Duelul va avea loc în deplasare pentru tricolori, la Tbilisi, capitala Georgiei. FRF urmează să facă un alt anunț oficial cu privire la cel de-al doilea meci amical pe care naționala României îl va disputa în luna iunie.

Anunțul FRF. Ce urmează pentru naționala României, după barajul din martie

„Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), naționala va juca în Slovacia sau în Kosovo”, se arată în anunțul Federației Române de Fotbal.

Programul naționalei României după cele două amicale

După cele două jocuri de pregătire din luna iunie, echipa națională ar putea pleca la turneul final al Cupei Mondiale, programat în perioada 11 iunie – 19 iulie, dacă va obține calificarea din baraj. În cazul unui succes, România va evolua în Grupa D.

ADVERTISEMENT
  • Sâmbătă, 13 iunie, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie): Australia – România (la Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie): România – Paraguay (la San Francisco)
  • Joi, 25 iunie, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie): România – SUA (la Los Angeles)

În cazul în care ”tricolorii” vor rata prezența la cel mai important eveniment fotbalistic, ei vor reveni în competiții în toamnă, când se vor disputa jocurile din Liga Națiunilor. Programul reprezentativei noastre în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor este următorul:

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herțegovina
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
