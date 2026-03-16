România, două meciuri amicale după barajul din martie! Anunțul FRF: „În deplasare!”

România va juca două meciuri amicale la începutul lunii iunie 2026. Tricolorii vor disputa aceste dueluri, indiferent de rezultatul pe care îl vor înregistra la barajul care are loc la finalul acestei luni. În primă fază, România înfruntă Turcia, urmând să se dueleze în „finala” pentru calificarea la CM 2026 cu Slovacia sau Kosovo.
Primul meci al naționalei României după barajul pentru CM 2026 va avea loc pe 2 iunie, în deplasare, iar adversara tricolorilor va fi naționala Georgiei, care îi are în lot pe starul lui PSG, Khvicha Kvaratskhelia, sau pe Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova.
Duelul va avea loc în deplasare pentru tricolori, la Tbilisi, capitala Georgiei. FRF urmează să facă un alt anunț oficial cu privire la cel de-al doilea meci amical pe care naționala României îl va disputa în luna iunie.
„Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.
Până atunci, Echipa Națională va disputa în luna martie play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Pe 26 martie, la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România), tricolorii vor întâlni Turcia.
În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), naționala va juca în Slovacia sau în Kosovo”, se arată în anunțul Federației Române de Fotbal.
După cele două jocuri de pregătire din luna iunie, echipa națională ar putea pleca la turneul final al Cupei Mondiale, programat în perioada 11 iunie – 19 iulie, dacă va obține calificarea din baraj. În cazul unui succes, România va evolua în Grupa D.
În cazul în care ”tricolorii” vor rata prezența la cel mai important eveniment fotbalistic, ei vor reveni în competiții în toamnă, când se vor disputa jocurile din Liga Națiunilor. Programul reprezentativei noastre în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor este următorul: