România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga Națiunilor. Care e „grupa morții” pe care o vom avea la fiecare tragere la sorți

ADVERTISEMENT

UEFA a decis cu ocazia ultimei ședințe de Comitet Executiv să facă modificări radicale în ceea ce privește formatul competițional din preliminariile pentru EURO, dar și pentru Liga Națiunilor. Astfel, cu începere după turneul final continental din 2028, aceste competiții vor începe să se desfășoare după formatul existent în prezent în cupele europene de la nivel de cluburi, respectiv Champions League, Europa League și Conference League, mai exact cu grupe unice mai ample, în care echipele nu vor mai juca fiecare cu fiecare, în sistem tur-retur, așa cum se întâmplă în prezent.

UEFA schimbă formatul din preliminariile EURO și Liga Națiunilor

Concret, în ceea ce privește noul format din Liga Națiunilor, din faza incipientă a competiției, cel care urmează să fie implementat cu începere de la ediția 2028 – 2029, el nu va mai presupune patru ligi valorice, ca în prezent, ci doar trei, respectiv A, B și C, fiecare urmând să aibă câte 18 echipe. Fiecare ligă va fi compusă din câte trei grupe, iar fiecare grupă va avea câte șase echipe, cu mențiunea că în Liga C ar urma ca o grupă să aibă șapte echipe.

ADVERTISEMENT

Așadar, fiecare națională va disputa câte cinci meciuri, cu adversari diferiți bineînțeles, fie pe teren propriu, fie în deplasare, în funcție de cum va fi tragerea la sorți în acest sens, neexistând dueluri în format tur-retur, pe modelul existent de exemplu de ceva timp și în Cupa României. De notat în acest context este și că formatul din fazele superioare ale Ligii Națiunilor, adică sferturile de finală și Final Four-ul, aferente Ligii A, precum și play-off-urile de promovare și retrogradare rămân ca în prezent.

Cum poate ajunge România la Campionatul European

Când vine vorba despre preliminariile pentru Campionatul European de după turneul final din 2028, deci cu începere de la ediția următoare, cea din 2032, trebuie menționat în primul rând faptul că echipele vor fi împărțite în două ligi valorice. În prima ligă vor intra cele 36 de naționale aflate în Ligile A și B din Liga Națiunilor. , Dar bineînțeles că până în 2028 această situație ar mai putea suferi modificări.

ADVERTISEMENT

Revenind, cele 36 de echipe din această primă ligă vor fi împărțite în trei grupe de câte 12. Fiecare națională va juca doar șase meciuri, trei pe teren propriu, trei în deplasare, împotriva a șase adversari diferiți, deci ca principiu cum se întâmplă în prezent în Champions League, Europa League și Conference League, dar și în faza grupelor din Cupa României. La final, cele mai bine clasate echipe din fiecare grupă se vor califica direct la Campionatul European. Locurile rămase se vor decide în baza unor play-off-uri în care vor fi implicate naționalele care nu au obținut calificarea directă în primă fază, dar bineînțeles și echipele din Liga 2. În această ligă vor fi incluse cele 18, sau chiar 19 echipe, din Liga C a Ligii Națiunilor, iar structura competițională va fi aceeași explicată anterior.

ADVERTISEMENT

Cum ar arăta lucrurile în prezent pentru România în baza noului format pentru preliminariile EURO

În scenariul explicat anterior, deci dacă plecăm de la premisa că noul format ar fi deja în vigoare în acest moment, naționala lui Gică Hagi ar fi inclusă în Liga 1 din preliminariile pentru Campionatul European. Asta pentru că „tricolorii” sunt în prezent în Liga B din Liga Națiunilor. Așadar, România ar merge aici, în baza coeficientului UEFA din prezent, în urna a treia valorică, alături de echipe precum Slovenia, Grecia, Georgia, Suedia sau Norvegia, după cum urmează:

ADVERTISEMENT

Urna 1 (Top 12 Liga A): Spania, Franța, Germania, Anglia, Portugalia, Italia, Olanda, Croația, Belgia, Danemarca etc.

Urna 2 (Restul din Liga A + Top Liga B): Austria, Turcia, Ucraina, Ungaria, Polonia, Serbia, Scoția, Țara Galilor, Cehia etc.

Urna 3 (Restul din Liga B): România, Slovenia, Grecia, Georgia, Irlanda, Suedia, Norvegia, Islanda, Albania etc.

Cum ar arăta o tragere la sorți pentru România în acest scenariu

Naționala noastră ar fi extrasă în Grupa 1 din această primă ligă, fiecare ligă având câte 12 echipe. România va juca, la fel ca celelalte echipe, șase meciuri, trei acasă, trei în deplasare, cu adversari diferiți. Cei șase adversari vor fi aleși de calculatorul UEFA pe baza unui criteriu simplu și clar: câte două naționale din fiecare dintre cele trei urne valorice menționate anterior. Așadar, o simulare pentru România pe baza datelor furnizate până acum ar arăta în felul următor:

Adversarii extrași din Urna 1 („Giganții”):

România – Olanda

Italia – România

Adversarii extrași din Urna 2 (Nivel mediu-superior):

România – Turcia

Ungaria – România

ADVERTISEMENT

Adversarii extrași din Urna 3 (Echipe de același nivel):

România – Suedia

Georgia – România

Care ar fi „grupa morții” pentru România în preliminariile pentru EURO în noua paradigmă

Din Urna 1 („Giganții”):

România – Franța

Spania – România

Din Urna 2 (Nivel mediu-superior, echipe incomode):

România – Austria

Turcia – România

Din Urna 3 (Echipe de același nivel, dar extrem de periculoase):

România – Suedia

Georgia – România