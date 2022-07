România, duel de la distanţă cu Ungaria în clasamentul coeficienţilor UEFA! Ce avantaj avem în faţa maghiarilor

România şi Ungaria au câte patru reprezentante în cupele europene, iar cele două se vor duela în clasamentul coeficienţilor UEFA. La începutul sezonului 2022-2023, după ce au fost scoase punctele din stagiunea 2017-2018, maghiarii ne-au depăşit în această ierarhie, însă avem şanse să le luăm din nou faţa.

Ungaria, avantaj mic faţă de România în clasamentul coeficienţilor UEFA. Egalitate la puncte pentru actualul sezon

În acest moment, după meciurile jucate în turul 1 şi turul 2 (prima manşă), România şi Ungaria sunt la egalitate în clasamentul coeficienţilor UEFA pentru sezonul 2022-2023. Ambele ţări au câte 0,875 puncte, iar maghiarii au şanse mari să piardă una dintre echipe din Conference League.

Pentru clasamentul coeficienţilor UEFA pe ultimele cinci sezoane, care va fi folosit din stagiunea 2024-2025, Ungaria a depăşit România, însă avantajul este unul mic. Vecinii noştri sunt pe locul 26, cu 15,625 puncte, în timp ce noi ne aflăm pe poziţia a 27-a, cu 15,125 puncte.

Cu nişte rezultate pozitive în a doua manşă din turul 2 al Conference League, coroborate cu paşi greşiţi ai ungurilor, România ar putea ajunge pe locul 26. În plus, am putea avea un avantaj dacă am merge cu toate cele patru reprezentante în turul 3 din Conference League.

Coeficienţii UEFA ai României şi Ungariei

Unagria – 15,625 puncte ( 3,250 puncte – sezonul 2018-2019, 4,500 puncte – sezonul 2019-2020, 4,250 puncte – sezonul 2020-2021, 2,750 puncte – sezonul 2021-2022, 0,875 puncte – sezonul 2022-2023)

( – sezonul 2018-2019, – sezonul 2019-2020, – sezonul 2020-2021, – sezonul 2021-2022, – sezonul 2022-2023) România – 15,125 puncte (2,375 puncte – sezonul 2018-2019, 5,875 puncte – sezonul 2019-2020, 3,750 puncte – sezonul 2020-2021, 2,250 puncte – sezonul 2021-2022, 0,875 puncte – sezonul 2022-2023)

Ungaria, la un pas să piardă una dintre echipele din cupele europene. România, emoţii pentru două dintre reprezentante

Ungaria are patru echipe participante în cupele europene, la fel ca România. Ferencvaros joacă în preliminariile Ligii Campionilor, în timp ce Kisvarda, Fehérvár şi Puskás Akadémia sunt în turul 2 din Conference League. În cazul nostru, CFR Cluj a fost eliminată în turul 1 din Champions League, iar FCSB, Universitatea Craiova şi Sepsi Sfântu Gheorghe evoluează în a treia competiţie continentală.

Ferencvaros a pierdut, la Budapesta, prima manşă a dublei cu Slovan Bratislava, scor 1-2, aşa că are nevoie de o victorie în Slovacia pentru a rămâne în preliminariile Ligii Campionilor. În caz contrar, campioana Ungariei va ajunge în turul 3 din Europa League. Puskás Akadémia este ca şi eliminată din Conference League, după 0-3 cu Vitória de Guimarães, în Portugalia.

În Conference League, Ungaria ar urma să rămână cu două echipe. Fehérvár a învins-o pe Gabala, scor 4-1, în timp ce Kisvarda s-a impus pe terenul lui Kairat, scor 1-0. În aceste condiţii, cele două formaţii au şanse foarte mari să se califice în turul 3 al competiţiei.

România are emoţii cu două dintre participantele în cupele europene. , scor 0-1, în timp ce , scor 1-1. CFR Cluj nu mai are emoţii după 3-0 cu Inter Club d’Escaldes, iar Sepsi Sfântu Gheorghe a învins-o cu 3-1 pe Olimpija Ljubljana şi porneşte cu prima şansă la calificare.

Punctajul în preliminariile cupelor europene

1,000 puncte – victoria

0,500 puncte – remiza

Punctele obţinute de echipele din Ungaria

Ferencvaros – 1,500 puncte (0-0 şi 5-1 cu Tobol / 1-2 cu Slovan Bratislava)

(0-0 şi 5-1 cu Tobol / 1-2 cu Slovan Bratislava) Fehérvár – 1,000 punct e (4-1 cu Gabala)

e (4-1 cu Gabala) Kisvarda – 1,000 puncte (1-o cu Kairat)

(1-o cu Kairat) Puskás Akadémia – 0 puncte (0-3 cu Vitória de Guimarães)

Punctele obţinute de echipele din România

CFR Cluj – 2,000 puncte (0-0 şi 2-2 cu Pyunik Erevan / 3-0 cu Inter Club d’Escaldes)

(0-0 şi 2-2 cu Pyunik Erevan / 3-0 cu Inter Club d’Escaldes) Sepsi Sfântu Gheorghe – 1,000 puncte (3-1 cu Olimpija Ljubljana)

(3-1 cu Olimpija Ljubljana) Universitatea Craiova – 0,500 puncte (1-1 cu Vllaznia)

(1-1 cu Vllaznia) FCSB – 0 puncte (0-1 cu Saburtalo Tbilisi)

Cum este afectat coeficientul UEFA după eliminările rapide din cupele europene

În cazul coeficientului UEFA al ţării, punctele obţinute de echipele participante sunt împărţite la numărul de formaţii pe care ţara respectivă le-a avut la start. În cazul României, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova şi Sepsi Sfântu Gheorghe au adunat, până acum, 3,500 puncte. După împărţirea la patru, în contul coeficientului UEFA al ţăii intră 0,875 puncte.

Dacă o echipă va fi eliminată în turul 2, iar restul ajung în grupele Conference League, atunci toate punctele obţinute de cele din urmă vor fi împărţite la patru. Cu cât eliminarea vine mai repede, cu atât mai afectat este coeficientul ţării.