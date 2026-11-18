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Înfrângerea tricolorilor, 1-2 cu Bosnia, în ultimul meci din grupa de UNL, după ce au condus cu 1-0 până în ultimele secunde ale primei reprize, a demonstrat că România e încă foarte fragilă și “under construction”. Ai noștri, cu un Bîrligea formidabil, cât a jucat, au ratat desprinderea în mai multe rânduri. Gafa lui Rațiu a răsturnat ritmul partidei în favoarea gazdelor, în timp ce golul lui Bajraktarevic, din minutul 82, a arătat că Gică Hagi are un șantier deschis în față, dar și că un meci început bine poate fi pierdut din cauze obiective și greșeli personale!

Marius Mitran a analizat partida Bosnia – România 2-1

A fost mai întâi dezastrul celor patru înfrângeri în 12 zile, când Infernul nu doar părea, ci chiar era în casa noastră. Ultimul meci din serie, neagră ca smoala, cel cu Suedia de pe Arenă, acasă, acel 0-1, a însemnat un prim semn că ceva se mișcă în bine, iar victoria cu Polonia, de sâmbătă a confirmat semnul.

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La Zenica însă confirmarea nu a ținut decât o repriză, când grație unui Bîrligea fe-no-me-nal (contribuția lui Man e, de asemenea, esențială, ca și a portarului lor, catastrofal), am avut 1-0 până când… Până când Bîrligea a mai fost blocat o dată, cu greu, și încă o dată, ceva mai ușor, dar adevăratul blocaj (probabil că mental!) a venit de la , o aiuritoare intervenție a unui fotbalist care joacă unde joacă! O repriză în care pe teren fusese doar România lui Gică Hagi, calmă, constructivă, atentă și dezinvoltă, se încheie astfel în genunchi.

Ratarea lui Rațiu, indecizia lui groaznică, a anulat toate aceste momente de fotbal, iar în repriza secundă totul a glisat în favoarea Bosniei. (E drept, tot bravul Bîrligea putea face 2-1 cu …coapsa, cu …ficatul, vorba lui MM Stoica, iar Corbu, la 1-1, în minutul 80, după un sprint fabulos, ar fi putut și el să…dar trage mult peste!). Adevărul e însă că intensitatea alor noștri e tot mai greu de sesizat, ritmul e de acum pierdut și dezlânat, iar golul lui Bajraktarevic, din minutul 82, rar întâlnit, ca execuție, vine ca o confirmare a pierderii de energie și chiar de luciditate, Strata și Drăgușin greșind decisiv.

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Ce urmează pentru „tricolorii” lui Gică Hagi după dezastrul din Liga Națiunilor

Punctele bune ale echipei au încercat un capăt de revenire, în ultimele minute, dar era clar că nici Bancu, nici Răzvan Marin, nici noii intrați Corbu, Strata și Cicâldău nu au mai putut ține ritmul gazdelor. La fel ca Florinel Coman, care nu a avut nici pe departe, din minutul 63, când a intrat, forța și forma demonstrate de Bîrligea, omul pe care îl înlocuise! Practic, omul partidei! Un mare semn de întrebare e chiar înlocuirea atacatorului de la Frosinone, în caz că nu oboseala a stat la baza deciziei lui . Sau poate că exact asta e cauza…

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La orizont, echipei noastre naționale i se arată, în astfel de condiții, o roată a norocului care nu pare să se învârtă în favoarea noastră, însă din acest front deschis, Hagi e obligat să aleagă, să discearnă răul de bine și să reușească. Cu punctele reale, Hindrich, Coubiș, Drăgușin, Bancu, Eissat, Băluță, a cărui absență s-a văzut enorm la Zenica, Cicâldău, dar mai ales cu acest nemaipomenit Bîrligea, un fel de Rodion Cămătaru de pe vremea când fotbalul nostru chiar conta! Și fără notele false! Deocamdată, România e și un front, dar și o rană deschisă!