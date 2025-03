România, echipa din urna a doua cu cele mai mari şanse de calificare directă la CM 2026! Austria rămâne favorită. Toate datele din preliminarii

Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 încep vineri cu meciul România – Bosnia-Herţegovina. şi toată lumea speră la un început cu dreptul în drumul spre turneul final din SUA, Mexic şi Canada.

România, echipa din urna a doua cu cele mai mari şanse de calificare directă la CM 2026!

Calculele arată că România are cea mai mare şansă de calificare directă dintre toate echipele din urna a doua. Asta şi pentru că la tragerea la sorţi am căzut cu una dintre cele mai accesibile echipe care au avut statut de cap de serie, Austria.

Chiar şi aşa, austriecii au prima şansă la calificarea directă, conform simulărilor realizate de cei de la Football Meets Data. Austria are 64% şanse de a câştiga grupa preliminară, în timp ce România are 32%, cel mai mare procentaj dintre echipele din urna a doua. Bosnia are 3%, iar Cipru, 0,4%.

România are o şansă de 32% pentru primul loc şi 52% pentru a ocupa locul secund în grupa preliminară pentru CM 2026. Însă, “tricolorii” sunt ca şi calificaţi la baraj datorită parcursului excelent din Liga Naţiunilor, fiind cea mai bună formaţie din Liga C.

România, 99,9% la barajul pentru CM!

Astfel, dacă lucrurile nu merg bine în grupa preliminară, România va avea şansa de a ajunge la Campionatul Mondial din 2026 după meciurile de baraj. Şansele sunt de 99,9% ca “tricolorii” să prindă minimum barajul, iar 0,1% să fie eliminaţi complet la finalul preliminariilor, indiferent de rezultatele pe care le vor obţine în grupă.

Dar, “tricolorii” vor să câştige grupa şi să meargă direct la Campionatul Mondial, mai ales că moralul e de partea lor. România a terminat pe primul loc la ultimele trei grupe la care a participat. A fost locul 1 în grupa preliminară pentru Euro 2024, locul 1 în grupa E de la turneul final şi locul 1 în Liga Naţiunilor.

10 meciuri pentru România în 2025

În această ecuaţie, este crucial ca România să înceapă preliminariile cu maximum de puncte. Austria, favorita grupei, va începe preliminariile pe 7 iunie, . Iar dacă “tricolorii” vor avea maximum de puncte la ora meciului de la Viena, vor pune presiune pe austrieci.

Programul României în 2025:

21.03 – România – Bosnia şi Herţegovina (21:45) (preliminarii Campionatul Modial 2026)

24.03 – San Marino – România (21:45) (preliminarii Campionatul Mondial 2026)

07.06 – Austria – România (21:45) (preliminarii Campionatul Mondial 2026)

10.06 – România – Cipru (21:45) (preliminarii Campionatul Mondial 2026)

05.09 – România – Canada (amical)

09.09 – Cipru – România (21:45) (preliminarii Campionatul Mondial 2026)

09.10 – România – Moldova (amical)

12.10 – România – Austria (21:45) (preliminarii Campionatul Mondial 2026)

15.11 – Bosnia şi Herţegovina – România (21:45) (preliminarii Campionatul Mondial 2026)

18.11 – România – San Marino (21:45) (preliminarii Campionatul Mondial 2026)

Lotul convocat de Mircea Lucescu la “dubla” cu Bosnia-Herţegovina şi San Marino:

Portari: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0); Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6); Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);

Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0); Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).