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Fotbalul românesc încearcă să-și consolideze legăturile cu structurile importante ale fotbalului european, iar Bucureștiul a găzduit un eveniment în premieră. Casa Fotbalului a fost marți, 1 septembrie, locul în care cluburile din România s-au întâlnit cu reprezentanții European Football Clubs (EFC), în cadrul primului EFC Club Meet-Up organizat în țara noastră. Evenimentul a fost dedicat dialogului, colaborării și identificării unor noi direcții prin care cluburile românești își pot dezvolta capacitatea organizațională și rolul în fotbalul european.

EFC, organizația care reprezintă peste 850 de cluburi din 55 de țări și teritorii

Evenimentul organizat de European Football Clubs, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, și ai organizației care susține interesele cluburilor la nivel european și internațional. Întâlnirea a fost deschisă de Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Din partea EFC au participat Michael Verschueren, Chief Club Strategy & Development Officer al organizației și președinte al clubului belgian RSC Anderlecht, precum și Daniel Cerejido, Head of Club Relations EFC.

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European Football Clubs reprezintă în prezent peste 850 de cluburi din 55 de țări și teritorii. Organizația are ca obiectiv susținerea dezvoltării cluburilor și asigurarea unei voci puternice pentru acestea în procesul decizional al fotbalului european și mondial.

Pentru cluburile afiliate, EFC pune la dispoziție o serie de programe și servicii menite să contribuie la dezvoltarea lor pe termen lung. Printre acestea se numără programele de educație și dezvoltare profesională oferite prin platforma EFC Campus, consultanța juridică în domeniul reglementărilor fotbalistice, serviciile de protecție a brandului, inițiativele dedicate sustenabilității, precum și expertiza în domenii financiare și comerciale.

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Totodată, EFC susține distribuirea fondurilor de solidaritate și implementarea unor programe de , ceea ce oferă membrilor acces la o rețea și la resurse importante pentru dezvoltarea propriilor organizații.

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Cluburile din România, tot mai prezente în rețeaua europeană

Interesul cluburilor românești pentru această rețea este deja unul important. În prezent, mai multe formații din România sunt membre EFC, printre acestea numărându-se CFR Cluj, FCSB, FC Botoșani, Dinamo, Oțelul Galați, ACS Petrolul 52, FC Rapid 1923, Universitatea Cluj, FC Voluntari și Farul Constanța. Prezența României în cadrul EFC nu se limitează însă la cluburile masculine. Din organizație fac parte și două cluburi feminine din țara noastră, AFK Csikszereda și Atletic Olimpia Gherla.

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În același timp, alte cluburi românești se află în diferite etape ale procesului de aderare. Situația confirmă interesul tot mai mare al formațiilor din România pentru implicarea activă în rețeaua europeană a cluburilor și pentru accesul la proiectele, expertiza și oportunitățile oferite prin EFC.

Organizarea evenimentului din București se înscrie și în direcția strategică dezvoltată de FRF Club Services, departamentul Federației Române de Fotbal dedicat creșterii capacității organizaționale și dezvoltării sustenabile a cluburilor din România. Mai exact, prin acest tip de inițiative, FRF urmărește să creeze un cadru în care cluburile românești să aibă acces la informații, expertiză și oportunități de colaborare relevante pentru dezvoltarea lor.

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