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Cartonașul negru introdus de Federația Română de Fotbal a depășit rapid granițele țării. Inițiativa a fost preluată de publicații și agenții de presă din străinătate, care au prezentat România drept prima țară în care federația de fotbal introduce un cartonaș destinat exclusiv combaterii comportamentului abuziv al părinților și spectatorilor.

The New York Times, The Athletic și AS scriu despre România! „Cartonașul negru” al FRF, lăudat în toată lumea

În întreaga lume s-a vorbit despre Unele dintre cele mai importante publicații sportive și generaliste au analizat deja celebrul cartonaș negru. Proiectul implementat de Federația Română de Fotbal a fost prezentat drept o măsură menită să-i protejeze pe copii și să reducă presiunea exercitată asupra lor la meciurile de juniori.

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„Pe lângă publicațiile relevante din România, știrea a fost preluată masiv și de presa internațională. Potrivit FRF, decizia a fost mediatizată și dezbătută de peste 70 de publicații din străinătate, din cel puțin 50 de țări. Ecoul s-a extins pe toate continentele. De la marile cotidiane din Europa de Vest până la platforme din America Latină, Asia, Africa și America de Nord, inițiativa României a fost prezentată drept un pas important pentru îmbunătățirea climatului din jurul terenurilor de fotbal.

Printre marile nume din presa internațională care au acordat spațiu acestei inițiative se numără The New York Times și The Athletic, Corriere dello Sport, Goal.com, Diario AS, La Vanguardia, Sport și Mundo Deportivo. Subiectul a ajuns și în Voetbal International, Sport1, Przegląd Sportowy, Nemzeti Sport și Bancada.

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Totodată, inițiativa a avut un ecou puternic în Europa de Sud-Est și în Balcani, inclusiv în Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina și Bulgaria. Subiectul a ajuns și pe platforme de știri din America Latină, Asia și Africa, printre care Infobae, Fanatik, Sports.kz, Lao Động, Daily Post și Pulse Ghana”, a anunțat FRF.

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Ce este, de fapt, cartonașul negru

7, pentru competițiile de copii și juniori U7-U16. Spre deosebire de cartonașele galben și roșu, acesta nu este arătat unui jucător. Este destinat combaterii comportamentului abuziv al părinților și spectatorilor din tribune. Poate fi folosit în cazuri de injurii, amenințări, agresiuni, presiuni asupra copiilor sau conflicte cu arbitrii ori cu alți spectatori.

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Procedura are trei etape. La primul incident, arbitrul oprește temporar jocul și le cere antrenorilor să intervină pentru calmarea spectatorilor. Dacă problemele continuă, partida este suspendată pentru 10 minute, iar echipele sunt trimise la vestiare. Dacă, după reluare, comportamentul abuziv persistă, arbitrul arată cartonașul negru și fluieră finalul. Meciul este oprit definitiv și nu mai poate fi reluat.