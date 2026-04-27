România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”

România intră din nou în alertă maximă după ce două drone încărcate cu explozibil au ajuns pe teritoriul național în doar 24 de ore, în zonele Galați și Tulcea, expunând direct limitele sistemului de apărare aeriană. Incidentul reaprinde discuțiile despre cât de pregătită este, în realitate, țara pentru astfel de amenințări, iar un general în rezervă avertizează tranșant: „Se pare că avem câteva lipsuri” în capacitatea de reacție a autorităților.

România, vulnerabilă în fața dronelor? Incidentele de la Galați și Tulcea ridică semne de întrebare: „Avem câteva lipsuri”

Țara noastră se află într-o situație fără precedent după ce două drone cu încărcătură explozivă au ajuns în spațiul nostru în weekend-ul 25-26 aprilie, ambele aparate de zbor fiind detonate controlat. Sâmbătă, pe 25 aprilie, casa unei familii de la periferia municipiului Galați a fost distrusă parțial de dronă, norocul oamenilor fiind că nu era nimeni în încăpere în acel moment. A doua zi, duminică, 26 aprilie 2026, o altă dronă a fost depistată în județul Tulcea, și aceasta având la bord explozibil. Autoritățile române au reacționat declarativ la aceste incidente, însă, nici de data asta nu au putut doborî cele două drone. Întrebarea simplă e: de ce?

Generalul în rezervă Dan Grecu subliniază, pentru FANATIK, o realitate destul de tristă, una pe care a recunoscut-o, de altfel, în niște declarații recente, după incidentele de la sfârșitul săptămânii trecute, însuși ministrul apărării Radu Miruță: nu avem cu ce să reacționăm. Șeful de la apărare a declarat că țara noastră a comandat drone și rachete, le-a plătit chiar, dar încă nu au ajuns. Ce facem până vor sosi și ce se întâmplă dacă mâine Putin are de gând să trimită o rachetă balistică în România? „Sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, faptul că vin dronele. Personal mi-am permis aroganța să spun încă de la prima dronă care a căzut pe teritoriu național că astfel de incidente se vor întâmpla în viitor, atâta timp cât Federația Rusă va continua să atace porturile ucrainene în proximitatea României, ca să nu spun că chiar din imediata apropiere a României. Diferența fiind câteva sute de metri pe brațul Chilia între ceea ce reprezintă teritoriul românesc și ceea ce reprezintă teritoriul din Ucraina. La astfel de lucruri trebuie să ne așteptăm”, a punctat generalul Grecu, pentru FANATIK.

Scenariu despre slăbiciunea României în fața incidentelor din Ucraina

, care nu spune vorbe-n vânt pentru a coafa situația, ci expune exact în ce postură suntem în fața amenințărilor venite din est. Grecu nu crede că rușii au vrut să atace intenționat România, ci e vorba, cel mai probabil, de o intrare accidentală pe teritoriul țării noastre. „În egală măsură ministrul Miruță, chiar dacă n-are domnia sa o experiență militară îndelungată, ba chiar nu are deloc, are o poziție realistă în sensul că nu putem în caz de pace să acoperim fiecare zonă. În general erau așteptate astfel de incidente undeva pe zona de Est a Dunării, la Chilia, la Plauru sau în alte zone.

Acum ne-am trezit cu o dronă, probabil scăpată de sub control, tocmai în municipiu Galați. Nu avem posibilitate să punem o barieră antidronă pe toată zona, care probabil nu ar ocoperi numai Delta Dunării, ci și o parte a estului României, respectiv, măcar județul Galați și poate chiar și o parte din județele Vrancea și Vaslui. În egală măsură, trebuie să fim realiști în sensul de a înțelege că România nu este în război, că România nu este o țintă pentru Federația Rusă, după cum, în egală măsură, și că România, ca și un stat membru NATO și un vecin al Ucrainei, condamnă atacurile uneori mârșave ale Federației Ruse împotriva țintelor ucraineni”, a punctat generalul în rezervă, pentru FANATIK.

De ce nu pot fi doborâte ușor dronele care intră pe teritoriul țării. Explicațiile unui general despre limitele actuale ale apărării aeriene

Acesta completează cu faptul că nu avem instrumentele necesare care să acopere apărarea integrală a spațiului aerian: „O dronă nu o dai jos cu un F-16. Nici cu un Eurofighter Britanic care participă la apărarea spațiului aerian, pentru simplu motiv că cele două mijloace nu se potrivesc. Avionul zboară cu mii de kilometri viteză, drona zboară undeva la 2-300 de metri. O vede și după aia nu o mai vede că pur și simplu a trecut de ea. De aceea este nevoie de sisteme de apărare la sol, pe care noi le avem, dar nu suficient de dense încât să acopere toată frontiera. După cum, probabil, ar trebui să avem și mijloace de contracarare electronică, adică semnalului electronic pe care, respectiva dronă îl primește de la centrul de comandă. Aici se pare că avem câteva lipsuri”.

Critici la adresa achizițiilor militare și a deciziilor politice

Dan Grecu ține să scoată în evidență o „idee deșteaptă” pe care ministrul Miruță a avut-o, și anume să fie produs la noi un software care să pună toate sistemele existente, adică și mare bătaie încât să nu mai așteptăm mereu ajutor din exterior. Cu referire la faptul că armele pentru care am dat bani întârzie să ajungă, aici generalul este ironic și remarcă „inteligența românească în a face afaceri”, una despre care susține că e unică în lume.

„Noi plătim sisteme militare și de apărare, le plătim înainte, cu ani înainte de a fi livrate. Deci, din punctul ăsta de vedere, îmi cer foarte mari scuze, dar diplomația economică, să o numesc așa, românească, este de tot râsul. Și, este foarte posibil ca noi să mai așteptăm ani de zile pe ceea ce am dat bani deja. De aici vine una de nemulțumirile mele, dacă-mi permite să spun vis-a-vis de acest program SAFE, care este un program bun, care ar putea să folosească foarte mult Armatei României, dar acest program, mi se pare mie, că este direcționat să subvenționăm industria europeană, ca să nu nominalizez țările, și nu industria națională de apărare. Ori noi avem nevoie de o industrie națională de apărare. Minte avem, capabilități, atât în sistemul de stat, dar mai ales în sistemul privat, avem, ne mai trebuie un singur lucru, decizie politică. Aici nu avem. După cum nu avem nici conducție politică dedicată României”, a încheiat Grecu, pentru FANATIK.