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Într-o simulare realizată de platforma de analiză statistică Football Meets Data pe 18 noiembrie 2026, care analizează șansele echipelor naționale de a se califica la EURO 2028, naționala României nu prea are nicio șansă să ajungă în Marea Britanie.

Care sunt cele 24 de naționale cu șanse de calificare la EURO 2028? România nu e printre ele

UEFA Euro 2028 va avea loc pe nouă stadioane din Marea Britanie și Irlanda, iar finala se va disputa pe Wembley din Londra. Vestea proastă este că România are doar 17% șanse să ajungă la Campionatul European din 2028, potrivit acestui model realizat de FMD.

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FMD a realizat simulări matematice pentru a estima probabilitatea ca fiecare echipă națională să se califice la turneul final. Există doar 24 de echipe naționale cotate cu șanse mari să participe la EURO 2028, urmate de un calup de alte 24 de echipe cu șanse reduse de calificare, dar oarecum realiste. Ultimele echipe, din care face parte România, au șanse minime de calificare.

iar Franța 99,5%. România se află pe locul 35 în acest clasament al probabilităților de calificare, fiind depășită de Kosovo (33%), Polonia (32%), Georgia (20%) și Muntenegru (19%).

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În schimb, echipe ca Bosnia și Herțegovina (46,3%) și Serbia (45,2%) au șanse mult mai mari să ajungă la turneul final. Simularea ține cont de valoarea echipelor, rezultatele recente, sistemul de calificare, avantajele oferite de Liga Națiunilor și adversarii posibili.

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de tragerea la sorți și de evoluția celorlalte naționale. Chiar și așa, în condițiile în care România se află pe locul 35 din 54 de naționale, este ușor de văzut că Inteligența Artificială și statisticienii nu prea dau șanse României.

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Lista completă a echipelor naționale și șansele de calificare la EURO 2028 (procent):