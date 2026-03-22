România, fără şanse în faţa Islandei, în ultimul baraj disputat de tricolori: “În afară de penalty, niciun şut pe poartă”. Oficialii FRF, sechestraţi în hotel

România a avut ocazia să joace la turneul final din 2021, care a avut partide disputate inclusiv pe Arena Națională. Tricolorii lui Mirel Rădoi, aflat la debut ca selecționer, au fost față în față cu Islanda, însă nu au putut să treacă de aceștia.

Ce au pățit oficialii FRF la meciul de baraj Islanda – România

Andrei Vochin, oficialul FRF, își aduce aminte cu amărăciune cum delegația oficială a tricolorilor a fost nevoită să vadă partida de la hotel, după ce Gabi Bodescu, secretarul general al Federaţiei Române de Fotbal, a fost depistat pozitiv cu COVID. „Rădoi, la primul lui meci. Barajul ăsta ar fi trebuit să se joace în martie 2020.

A venit pandemia și s-a jucat în condiții speciale. A picat să jucăm în Islanda și dacă băteam, mergeam în finală, cu Ungaria, care bătuse Bulgaria. Eu am fost la meci la Reykjavik. Am ajuns la hotel, eram separați de echipă. A venit un rezultat pozitiv la Gabi Bodescu și a trebuit să fim izolați. Ne-am conformat. Nu ne-au mai lăsat să mergem la meci.

Noi ne-am fi dus. Ne-au băgat în carantină. L-am văzut în hotel, da, și acolo, cu niște intervenții. Ne-au testat încă o dată și după a mai apărut un test pozitiv, după care cei doi au fot izolați, duși într-un alt hotel. Am evadat noaptea, aproape că am fugit, am prins un zbor de ultim moment. Că ne era frică, poate mai apărea vreun test pozitiv. Fotbalistic a fost că Mirel Rădoi nu a găsit soluția pentru islandezi, ne-au condus cu 2-0, a fost 2-1 în final”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea Oldies but Goldies.

Ce însemna pentru România câștigarea barajului cu Islanda

România a pierdut contra Islandei în semifinala barajului pentru calificarea la EURO 2020. În cealaltă semifinală, Ungaria a învins-o pe Bulgaria, scor 3-1. Evoluția avută a dezamăgit, Vochin spunând că nu au fost ocazii de poartă, în afară de penalty-ul care a redus din handicap.

„Am avut 3 din 4 fundași de la CFR Cluj. Era primul meci în care se puteau face 5 schimbări. Doi dintre jucătorii băgați la pauză erau din generația aia care a făcut semifinală la tineret. În afara golului din penalty, noi nu am dat vreun șut pe poartă. A fost o dezamăgire mare. Dureros, pentru că se juca la noi acasă. A fost un singur meci, s-a pierdut calificarea.

A fost un fiasco total. Urma să jucăm în Ungaria. Nu eram favoriți, trebuie spus lucrul ăsta, dar era mirajul ăla că evoluăm acasă. Ăsta a fost al 5-lea baraj, toate pierdute, sper să rupem blestemul”, a mai povestit Andrei Vochin.

de la meciul de baraj cu Islanda: România: Tătărușanu (cpt.) – Manea, Burcă, Bălașa, Camora – Maxim (Keșeru 80), Crețu, Stanciu (Cicâldău 87) – Deac (Iancu 46), Alibec (Pușcaș 46), Mitriță (I. Hagi 46). Rezerve: Niță, Lazăr – Toșca, Hanca, Bancu, R. Marin, D. Grigore. Golurile partidei au fost marcate de Sigurdsson (2) și Maxim.