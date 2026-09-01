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România, cu Gică Hagi (61 de ani) selecționer bineînțeles, urmează să debuteze în luna septembrie în noua campanie din Nations League, în Liga B, în grupa din care mai fac parte Polonia, Suedia și Bosnia. Primul meci va fi în deplasare cu Suedia pe data de 25 de septembrie, iar ulterior, pe 28 septembrie, „tricolorii” vor juca pe teren propriu, pe Arena Națională, contra Bosniei.

România, fără spectatori pe Arena Națională la meciul cu Bosnia din Nations League, primul oficial pe teren propriu al lui Gică Hagi în acest mandat

Va fi deci debutul „Regelui” într-o partidă oficială pe teren propriu în acest al doilea său mandat de selecționer. Doar că el nu va putea să aibă parte și de suporteri în tribune, din cauza faptului că naționala României trebuie să își ispășească acum acea suspendare primită de la UEFA ca urmare a evenimentelor petrecute la acel meci de la București contra naționalei statului Kosovo, de pe data de 15 noiembrie 2024.

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Atunci, tot în , meciul a fost suspendat după ce kosovarii au decis să părăsească terenul pe final de joc din cauza unor scandări din tribune. Ulterior, României i-a fost acordată victoria cu 3-0 la „masa verde”, dar FRF tot a primit anumite sancțiuni întrucât s-a considerat că au existat anumite probleme de organizare a meciului. Astfel s-a ajuns la suspendarea terenului, care va fi ispășită acum cu Bosnia.

Motivul pentru care se va juca și fără copii în tribune

În trecut, în situații similare, a decis să organizeze partidele respective doar cu copii în tribune. Acum însă nu se va mai întâmpla acest lucru, pentru că forul condus de Răzvan Burleanu a ajuns la concluzia că vor exista anumite probleme destul de mari din punct de vedere logistic, vizavi de deplasarea copiilor din zone îndepărtate de București.

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„De această dată, nu va fi permis nici accesul copiilor. Cu toate că în trecut, la partidele cu Norvegia și Andorra, atmosfera a reprezentat un succes emoțional, decizia FRF pentru meciul de la finalul lunii septembrie are la bază concluzii trase din experiențele anterioare și principii stricte de echitate și siguranță.

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Federația Română de Fotbal nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar școlilor și academiilor din București sau din proximitatea Capitalei, fiind obligată să asigure egalitatea de șanse pentru zeci de mii de copii care își doresc să vină din toate colțurile țării, chiar și din județe îndepărtate precum Bihor, Maramureș, Botoșani sau Suceava.

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O astfel de desfășurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranță deplină din cauza a două riscuri majore: pe de o parte, meciul se dispută la 21:45, iar a doua zi este zi de școală și ar forța copiii să lipsească, afectându-le programul educațional; iar pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopții și parcurgerea drumului de întoarcere, chiar și 9-10 ore pe timp de noapte, ar supune minorii și însoțitorii lor unor riscuri majore de oboseală și siguranță rutieră, o responsabilitate pe care FRF consideră că nimeni nu ar trebui să și-o asume”, a informat FRF prin intermediul unui