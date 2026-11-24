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România s-a făcut remarcată negativ la Campionatul Mondial U17 din Qatar! După înfrângerile cu Mexic și Venezuela, naționala pregătită de Mircea Diaconescu a ajuns într-o companie deloc onorantă. Dintre cele 48 de participante la turneul final, doar România, Fiji, Noua Caledonie și Honduras au pierdut ambele partide fără să marcheze vreun gol. Tricolorii mai au însă o șansă să salveze participarea la Mondial.

România, singura echipă din Europa cu două înfrângeri și niciun gol marcat la Campionatul Mondial U17

Calificată în premieră la Campionatul Mondial U17, România a avut parte de un început de turneu departe de așteptări. Tricolorii au pierdut la limită confruntarea cu Mexic, scor 0-1, în prima etapă a grupei K. Adan Sanchez a înscris unicul gol al întâlnirii în minutul 54, iar elevii lui Mircea Diaconescu nu au reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții adverse.

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Roman Lozada a făcut diferența în minutul 64, cu o lovitură de cap. Tricolorii au încheiat partida și în inferioritate numerică, după eliminarea atacantului Rareș Silitră. România are astfel zero puncte și niciun gol marcat după două etape, deși a primit doar două goluri.

România, în compania lui Fiji, Noua Caledonie și Honduras! Statistica neagră a tricolorilor

Doar patru dintre cele 48 de selecționate au pierdut ambele meciuri fără să înscrie. Două dintre ele provin din Oceania, Fiji și Noua Caledonie. Prima a încasat nu mai puțin de 21 de goluri, după eșecurile cu Maroc (0-6) și Spania (0-15). Noua Caledonie a pierdut în fața Ecuadorului (0-1) și a Coreei de Sud (0-6).

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Din această categorie mai face parte Honduras, selecționată care a cedat cu același scor, 0-2, atât în fața Serbiei, cât și în fața Columbiei. România este singura dintre cele 12 reprezentante ale Europei care nu a obținut niciun punct și nu a găsit drumul spre poarta adversă. Până și naționale precum Cuba, Jamaica sau Haiti, care au încasat împreună 33 de goluri în primele două etape, au reușit să înscrie.

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Cum se mai poate califica România în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial U17

, România rămâne în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii. Formatul extins al competiției le permite celor mai bune opt echipe de pe locurile trei să avanseze în șaisprezecimile de finală, alături de primele două clasate din fiecare dintre cele 12 grupe. Tricolorii vor întâlni Camerunul vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00. Africanii au pierdut ambele partide, 1-2 cu Venezuela și 0-4 cu Mexic.

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România are avantajul golaverajului în raport cu reprezentativa Camerunului (-2 față de -5), însă o remiză ar lăsa-o cu un singur punct și cu șanse extrem de mici de calificare. Tricolorii au nevoie de o victorie, de preferat la cât mai multe goluri diferență. Un succes la două goluri ar asigura României locul al treilea, cu trei puncte și un golaveraj neutru. Calificarea va depinde însă și de rezultatele din celelalte grupe.