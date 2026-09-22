Sport

Cine transmite la TV România – Franța, în sferturile Campionatului European de volei masculin

Află unde se vede la TV România – Franța, meci din sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin, programat marți, de la ora 16:00.
Alex Bodnariu
22.09.2026 | 06:00
Cine transmite la TV Romania Franta in sferturile Campionatului European de volei masculin
SPECIAL FANATIK
Cine transmite România – Franța la TV. „Tricolorii” încearcă o nouă victorie uriașă
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România este la un singur pas de semifinalele Campionatului European de volei masculin. „Tricolorii” dau piept cu Franța, marți, de la ora 16:00, la Sofia, într-un sfert de finală de foc. Partida va putea fi urmărită în direct pe TVR 1.

România, turneu de vis la Campionatului European de Volei

Naționala României are parte de un parcurs memorabil la Campionatul European de volei masculin. „Tricolorii” au trecut de o grupă extrem de complicată, disputată la Cluj-Napoca. Au învins Elveția și Turcia, ambele cu 3-1, și au fost foarte aproape de succes și contra Germaniei, în fața căreia au revenit de la 0-2, dar au cedat cu 2-3. Lovitura a fost dată însă contra Franței. România a revenit spectaculos de la 0-2 și a învins cu 3-2 dubla campioană olimpică, în fața a peste 5.000 de spectatori.

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România nu s-a oprit nici după plecarea de la Cluj. În optimile de finală, echipa lui Sergiu Stancu a făcut un meci excelent contra Ucrainei, ocupanta locului 10 mondial. „Tricolorii”, aflați pe poziția a 25-a în ierarhia mondială, s-au impus categoric, scor 3-0, și s-au calificat între cele mai bune opt naționale ale Europei pentru a doua ediție consecutivă.

România vrea să bată din nou Franța pentru un loc în semifinale la Campionatului European de Volei

Naționala noastră se pregătește pentru un nou duel de foc cu Franța, de această dată în sferturile de finală ale Campionatului European. Partida este programată marți, 22 septembrie, de la ora 16:00, la Sofia. „Tricolorii” speră să producă o nouă surpriză și să se califice în careul de ași.

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Cele două naționale se cunosc foarte bine, iar jucătorii din Hexagon au declarat că pregătesc meciul cu maximă atenție. Campioana olimpică pleacă, evident, cu prima șansă, însă „tricolorii” au moralul la maximum și speră la o victorie colosală pentru istoria voleiului românesc.

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Cine transmite România – Franța la TV. „Tricolorii” încearcă o nouă victorie uriașă

Partida dintre România și Franța, din sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin, va putea fi urmărită în direct la TVR 1. Meciul este programat marți, 22 septembrie, de la ora 16:00, și se va disputa la Arena 8888 din Sofia.

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Duelul va putea fi urmărit și online, pe platforma oficială CEV EuroVolleyTV. Cei care doresc să vadă partida din sferturi pe site-ul oficial vor trebui însă să plătească un abonament.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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