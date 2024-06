România i-a dat peste cap vacanța unuia dintre invitații lui Horia Ivanovici: „Și-a făcut programul cu mare încredere în forțele echipei naționale la EURO”

România este cu un pas în optimile EURO 2024, însă nu toți le-au dat șanse „tricolorilor” încă de la început. Alin Buzărin a dezvăluit la FANATIK LA EURO că parcursul selecționatei lui Edi Iordănescu i-a stricat planurile de vacanță.

România i-a dat peste cap vacanța lui Alin Buzărin: „Și-a făcut programul cu mare încredere în forțele echipei naționale la EURO”

al „tricolorilor”, însă mulți români s-au gândit și că ar fi ultimul dans de la EURO 2024. Totuși, selecționata lui E .

Și Alin Buzărin s-a numărat printre românii care s-au gândit că Slovacia – România ar putea să fie ultimul meci de la EURO 2024. Horia Ivanovici l-a convins pe specialistul FANATIK să spună cum i-au dat „tricolorii” peste cap planurile de vacanță.

„Să începem să ne amuzăm puțin, poveștește-ne cum ai făcut socoteala pentru biletele în vacanță. Am murit de râs când mi-a povestit. Fiți atenți cum și-a făcut Buzărin programul pentru vacanța de vară, cu mare încredere în forțele echipei naționale la EURO”, a spus Horia Ivanovici.

Alin Buzărin a povestit când avea de gând să plece în vacanță: „Nevasta s-a ocupat, m-a întrebat dacă pot pe 28 sau 29, să plecăm o săptămână. M-am uitat și am văzut că România are ultimul meci pe 26 iunie, am zis că teoretic pot să merg.

După ce ați văzut meciurile cu Bulgaria și Liechtenstein ați zis că luăm EURO? Fiecare spune că a prevăzut, a zis. Puțini credeau că trecem de grupă, să fim sinceri. Am zis să și vin înapoi, pentru că după începe campionatul. Au mutat zborul că e charter”.

„Necredinciosul în națională a fost pedepsit de două ori. Când aterizează știe ce s-a întâmplat”

Între timp, planurile lui Alin Buzărin au fost date peste cap și de programul zborurilor. Horia Ivanovici a dezvăluit că specialistul FANATIK nu va putea să vadă nici Slovacia – România, fiind în avion la ora jocului.

„Necredinciosul în naționala României a fost pedepsit de două ori de Dumnezeul fotbalului. I-au mutat zborul mâine și nu vede meciul cu Slovacia pentru că e în avion, deci când aterizează știe ce s-a întâmplat.

Dumnezeul fotbalului ți-a dat nana că nu ai avut încredere”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK LA EURO, show live pe site-ul .

Chiar dacă nu le-a dat șanse în grupa E, Alin Buzărin are un mesaj pentru „tricolori” înaintea confruntării. Acesta speră să îi vadă în continuare în competiție, atunci când revine în România din vacanță.

„Plecam pe 28, dar după au mutat zborul pe 26. Au mutat și ăștia charterul, sper să se califice, sunt alături de România. Când mă întorc pe 4 sau pe 5 sper să îi găsesc în continuare în competiție, să mai vin aici la o emisiune”, a declarat Buzărin.

Toate calculele pentru calificare: „Am dat deja două echipe la o parte”

„Ar fi o surpriză să ne bată Slovacia, să zicem că nu se întâmplă nicio surpriză și Belgia bate Ucraina, așa cum e normal. Noi terminăm pe 3 cu 3 puncte. Ungaria are 3 puncte, dar are un golaveraj catastrofal, ar trebui să luăm vreo 4 de la slovaci.

În grupa B, Croația are două puncte. Modric, te-am pupat și ne vedem în ultimul tău sezon pe Bernabeu. Deci din șase grupe, merg patru locuri trei și deja am dat două la o parte.

Șmecheria e alta, locurile trei din grupa A și B ne fac pe noi să jucăm relaxat la victorie, să forțăm câștigarea grupei. Șansele să prinzi optimile sunt de 99%, nu pot să cred că Ucraina poate să reziste în fața Belgiei.

Belgia nu poate să joace la egal, vor să câștige grupa”, a spus directorul FANATIK.

