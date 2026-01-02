România ia cu asalt Raliul Dakar! Dacia visează la titlul suprem. Many Gyenes este la a 16-a participare la moto

ADVERTISEMENT

Raliul Dakar din 2026 va reveni pentru a 7-a oară consecutiv în Arabia Saudită şi se va desfăşura între 3 şi 17 ianuarie. România va fi bine reprezentată în cea mai dură cursă automobilistică a lumii. Dacia Sandriders (nu e nicio greșeală, nu e Sandero, e Sandriders) va alinia o formulă foarte puternică în a doua participare la Raliul Dakar.

Dacia Sandriders, echipă de top în Dakar

Producătorul auto român va avea nu mai puţin de 4 echipaje, cu francezul Sébastien Loeb şi qatarezul Nasser Al-Attiyah vârfuri de lance. La categoria moto, România va fi reprezentată de Emanuel Gyenes, care va lua startul pentru a 16-a oară în Raliul Dakar, acolo unde în 2025 a câştigat titlul la categoria Original by Motul. Aşadar, românii vor avea multe motive pentru a urmări unul dintre cele mai spectaculoase, dar şi dificile curse auto ale anului 2026.

În 2024, Dacia şi-a prezentat maşina pentru Raliul Dakar. Constructorul român, parte a grupului Renault, a avut ambiţii uriaşe încă de la început şi a atras nume importante din istoria motorsportului pentru Dakar 2025. La clasa auto, Sandriders a participat cu trei echipaje, formate din Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia), Sébastien Loeb (Franța) / Édouard Boulanger (Franța) și Cristina Gutiérrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania).

Echipajul principal, cel al lui Nasser Al Attiyah, a încheiat raliul pe locul 4 la general, un rezultat solid pentru debut. Dar Dacia are un proiect pe termen lung în Raliul Dakar şi în acest an va participa cu 4 echipaje în legendar cursă. Lucas Moraes (Brazilia) și copilotul Dennis Zenz (Germania) vor conduce al patrulea prototip Sandriders în Dakar. Pilotul brazilian a impresionat încă de la debut, în 2023, când a urcat pe podiumul competiţiei, având rezultate foarte bune şi în alte curse de Rally Raid.

Echipajele Dacia Sandriders în Raliul Dakar 2026:

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin

Sébastien Loeb / Édouard Boulanger

Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno

Lucas Moraes / Dennis Zenz

Specificaţiile prototipului Dacia Sandriders:

Categorie FIA: Ultimate T1+

Șasiu: tubular

Caroserie: fibră de carbon

Motor: V6, 3 litri, biturbo

Putere maximă: 264 kW/359 CP

Cuplu maxim: 539 Nm la 4.250 rot./min.

Transmisie: 4X4

Cutie de viteze: secvențială cu 6 trepte

Suspensii Față/Spate: braț dublu

Cursa suspensiei: 350 mm

Roți: Jante de aluminiu 17”

Anvelope: BF Goodrich 37”

Lungime x Lățime x Înălțime: 4.140 x 2.290 x 1.810 mm

Ampatament: 3.000 mm

Console Față/Spate: 590/550 mm

„Este o diferenţă mare între raliurile normale şi Dakar. La raliurile normale faci recunoaştere, notezi tot, ştii pe unde să mergi. Dar pentru Dakar nu înţelegi. Primeşti o carte cu indicaţii cu cinci minute înainte de start, nu există GPS, doar un device care controlează pe unde mergi. Şi te bazezi pe cartea aia cu indicaţii”

Nasser Al Attiyah pentru FANATIK

Dacia, buget uriaş alocat participării în Raliul Dakar

Cei de la Dacia au ales competiţia potrivită pentru brand pentru a investi şi au ajuns la concluzia că Raliul Dakar e ca o „mănuşă”. De ce? Dacia s-a promovat, după lansările unor modele precum Bigster și Duster 3 ca fiind şi o marcă de „outdoor”, astfel că o participare cu un prototip în Dakar ar da o şi mai mare legitimitate brandului. De unde au venit banii? Pentru că nu sunt deloc puţini…

În 2024, grupul Renault a refăcut strategia de marketing pentru Dacia şi bugetele distribuite în fiecare ţară în parte pentru publicitate sau alte instrumente au mers pe proiectul Sandrider. Astfel, în loc să sponsorizeze echipe de fotbal (Udinese, St. Pauli mai demult) sau să aibă alte strategii, banii sunt investiţi în Dakar.

„Noi am gândit aşa: decât să avem o serie de mici proiecte în fiecare ţară, mai bine utilizăm acei bani pentru un proiect care să scoată în evidenţă ce înseamnă acum Dacia – proiectul Sandriders”, a spus Denis Le Vot, şeful Dacia.

Cheltuielile şi eforturile Dacia sunt importante în proiectul Sandriders, mai ales în condiţiile în care anul trecut au făcut deplasarea 82 de oameni care să pună umărul la succesul în raliu. În 2026 se anunţă o delegaţie şi mai numeroasă.

„Când eram foarte mică, am început să conduc. La vârsta de patru ani mă rugam de tatăl meu să îmi dea maşina. Nu ştiu, pasiunea a fost acolo de la început. Nu am moştenit-o, tatăl meu este doctor. Nu am pe nimeni în familie care să piloteze maşini de curse”, FANATIK

Emanuel Gyenes, „veteranul” cu 16 participări în Raliul Dakar

Dacă la categoria Ultimate suntem reprezentaţi de Dacia, România are un participant de seamă şi la categoria moto. Este vorba de Mani Gyenes, care a debutat în celebrul rally-raid în anul 2007. Pilotul sătmărean a strâns 15 prezenţe în Dakar de la debut, fiind nelipsit de la ultimele 11 ediţii.

Anul trecut, Gyenes a reuşit să câştige trofeul la categoria „Original by Motul”, categoria super-dură în care competitorii concurează fără niciun fel de asistenţă. Iar în 2026, obiectivul rămâne neschimbat: locul 1 la această categorie.

„În 2026 vreau să îmi apăr titlul la «Original by Motul». Dintre rivalii mei vine Benjamin Melot, cel cu care m-am luptat anul trecut până în ultima clipă. Mai vine și Jerome Martiny, tot un francez, însă sunt și nume pe care nu le cunosc, dar care pot oricând să producă surprize și să meargă foarte bine. Totuși, eu sper să obțin măcar un loc pe podium în clasa mea.

La general, o performanță ca anul trecut, locul 20, va fi foarte dificilă. Am mers foarte bine, m-a ajutat și motocicleta, însă ediția asta trebuie să mă concentrez mult mai mult și să nu mai fac greșelile din 2025. Cu toate acestea, nici anul trecut nu speram la Top 20, însă s-a dovedit că nimic nu e imposibil dacă ai puțin noroc”, a spus Gyenes.

Nasser Al-Attiyah, de 5 ori câștigător al Raliului Dakar

Nasser Al Attiyah este un pilot legendar în Raliul Dakar. S-a impus în clasamentul general de 5 ori şi speră ca următorul succes să vină cu Dacia Sandrider. Qatarezul este şi medaliat olimpic, la Londra, în 2012, când a câştigat bronzul la… tir!

FANATIK, Al Attiyah spune că Dacia porneşte în fiecare an printre favorite şi are forţa să câştige Dakarul: „Este unul dintre cele mai dificile curse din lume. Când am concurat în Africa, eram în dezvoltare cu o maşină mai mică. Apoi, ne-am mutat în America de Sud pentru zece ani, am reuşit să câştig trei ediţii. Apoi, când ne-am mutat în Arabia Saudită am reuşit să câştig de două ori şi să închei pe locul doi de alte trei ori.

A fost un lucru minunat să fiu mereu pe podium, să mă lupt pentru victorie cu diverşi piloţi. Acum, cu noul proiect Dacia, avem un dream team. Uneori, când ai un brand nou care nu a concurat niciodată, oamenii vin lângă această echipă.

Am o relaţie foarte bună cu oamenii de aici, simt că mă respectă şi că m-au dorit mult să fac parte din echipă. Când am simţit asta, am rupt contractul precedent şi chiar am plătit despăgubiri să vin la Dacia. Prototipul Sandrider este super. Chiar le spun celor aici că ar trebui să pună maşina asta şi pe stradă. Sunt sigur că mulţi oameni ar iubi această maşină”.

Dakar 2026: 8.000 de km şi 325 de vehicule

Raliul Dakar 2026 se va desfăşura între 3 şi 17 ianuarie în Arabia Saudită. Este o ediţie în care concurenţii vor avea de parcurs 8.000 de kilometri, împărţiţi în 11 etape. Ajuns la ediţia 48, Raliul Dakar include la începutul anului viitor 4.840 de kilometri cronometraţi la categoria auto şi 4.748 de km la categoria moto.

Etapa 9, care se va desfăşura între Hail şi Riad, cu o lungime de 920 de kilometri, este considertă cea mai dificilă, chiar înaintea zilei de pauză. Lista oficială include 325 de vehicule înscrise. Prologul va avea loc în Yanbu, pe o distanţă de 98 km, dintre care 23 sunt de probă specială.

Raliul Dakar n-a mai fost în… Dakar din 2001!

Raliul Paris – Dakar s-a desfășurat pentru prima dată în 1978 şi a devenit celebru pentru traseul de aproximativ 10.000 de kilometri care ducea la traversarea deşertului Sahara. La prima ediţie au participat 182 de vehicule, dintre care peste 100 au abandonat. Ultima ediţie care s-a desfăşurat între Paris şi Dakar a avut loc în 2001, iar ultima traversare a deşertului Sahara a fost în 2007.

Ediţia din 2008 a cursei a fost anulată. Ameninţarea teroristă din Mauritania a fost considerată prea periculoasă şi momentul tragic de la final de 2007, când 4 turişti francezi au fost jefuiţi şi ucişi în Mauritania a dus la anularea cursei.

Organizatorii au considerat că ţara este nesigură pentru traversarea Saharei şi au mutat cursa în America de Sud, unde s-a ţinut până în 2019. Apoi, ultimele 6 ediţii (din 2020 până în prezent) s-au desfăşurat în Arabia Saudită. În ciuda faptului că nu s-a mai încheiat din 2001 în Dakar, raliul şi-a păstrat numele.