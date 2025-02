România iese din grupul democrațiilor și este catalogată regim-hibrid în Indexul The Economist. Ce a determinat această retrogradare dramatică

Surprinzătoare pentru unii, ceva logic pentru alții, această retrogradare a țării noastre înseamnă că România nu mai este considerată o democrație, ci un regim hibrid. Cel puțin asta arată clasamentul realizat de publicația . Alături de România în acest clasament deloc de admirat mai e doar Bosnia și Herțegovina.

România iese din grupul democrațiilor și este catalogată regim-hibrid

Așadar, inclusiv Serbia e mai sus de țara noastră și își menține momentan statutul de democrație. Cu un scor de 5,99 față de 6,5 în 2023 și 7,1 în 2006, România a fost retrogradată după acuzațiile de ingerință rusă, ”tactici ilegale în rețelele sociale și încălcări ale finanțării campaniei care au determinat Curtea Constituțională să anuleze alegerile prezidențiale”. Practic, așa cum spunea și vicepreședintele american JD Vance, ”dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari, atunci ea nu a fost foarte puternică de la început”. Potrivit sursei citate, în Europa există 9 din primele 10 țări din acest clasament al democrațiilor, cu toate că multe sunt în scădere.

De exemplu Franța a fost retrogradată de la o democrație deplină la una defectuoasă. Acest lucru reflectă în mare parte o deteriorare a scorului său de încredere în guvern, după ce alegerile anticipate ale președintelui pentru niciun partid sau bloc politic.

„Acum un an in EIU Democracy România ocupa un nefericit loc 63 fix deasupra Ghanei, dar sub Ungaria lui Orban si Polonia (pe atunci sub PiS). Anul acesta am ajuns primul stat cu regim hibrid, mult sub Ghana (8 poziții), Bulgaria, Ungaria sau Polonia. În ritmul asta anul viitor vom fi, probabil, sub Malawi sau Cambodgia deja în plin regim autoritar. E cumplit…”, a comentat politologul Andrei Țăranu căderea României în indexul realizat de cei de la The Economist.

Europa de Vest stă cel mai bine la capitolul democrație

deplină după ce președintele Yoon Suk Yeol a declarat – apoi a revocat în grabă – legea marțială, cufundând țara în criză. America a rămas o democrație defectuoasă, schimbându-se doar puțin față de poziția sa din 2023. Dar s-ar putea confrunta cu probleme mai mari în acest an: prima lună a celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump a contestat deja independența politică.

Europa de Vest are cel mai mare scor de indice din orice regiune, de 8,38, și a fost singura zonă geografică ce și-a îmbunătățit scorul general în 2024. Regatul Unit și-a îmbunătățit de asemenea scorul, urcând în clasament de pe locul 18 în 2023 pe 17. Scorul SUA a rămas neschimbat în 2024, iar SUA continuă să fie clasificate drept ”democrație defectuoasă”, ocupând locul 28.

Țările nordice (Norvegia, Islanda, Suedia, Finlanda și Danemarca) continuă să domine în clasamentul Indiciilor Democrației, ocupând cinci dintre primele șapte locuri, Noua Zeelandă ocupând locul doi, iar Elveția urcând pe locul cinci. Între timp, Portugalia a fost urcat în clasament la o ”democrație deplină”, la fel ca și Estonia (pentru prima dată) și Republica Cehă (pentru prima dată din 2013), singurele două țări din Europa de Est care au fost clasificate drept ”democrații depline”.