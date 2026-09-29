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Andrei Chirilă (18 ani) e la primul său sezon în MLS. În ciuda vârstei sale, are deja 9 prezențe pentru FC Cincinnati, un gol marcat și o pasă decisivă. Chirilă, al cărui frate, Ștefan, este internațional U19 al României, a optat să reprezinte America. Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK, tatăl fraților Chirilă, Sorin, a explicat că hotărârea lui Andrei nu e un eșec al FRF, ci o alegere personală a puștiului.

Prima reacție din partea familiei Chirilă după ce Andrei a decis să reprezinte Statele Unite

Frații Chirilă sunt născuți în America și sunt produse ale sistemului de juniori din Statele Unite. Andrei este fundaș central și a jucat pentru Philadelphia Union, înainte să treacă la Cincinnati. Și fratele Ștefan, cu un an mai mare, a urmat fix același traseu. Ștefan A intrat în două rânduri pe teren. Andrei este fundaș, iar Ștefan atacant.

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„Decizia de a nu onora convocarea a fost transmisă Federației. Nu sunt prea multe de spus acum, timpul le rezolvă pe toate. Nu s-a făcut nimic greșit din partea nimănui, dar asta este alegerea pe care a făcut-o Andrei în momentul de față!”, a transmis Sorin Chirilă, tatăl celor 2 fotbaliști, pentru FANATIK.

Mihai Stoichiță pentru FANATIK: „Avem vorbit cu Andrei Chirilă. Are altă opțiune, ce să facem?”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a dezvăluit că au existat tentative de apropiere din partea României, dar că Andrei Chirilă a fost ferm.

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14 mai 2026 este ziua în care Andrei Chirilă a jucat contra lui Messi și a lui Suarez într-un Cincinnati – Inter Miami 3-5. Jucătorul de origine română a intrat pe teren în minutul 73.

„În corespondența pe care am avut-o, Andrei Chirilă ne-a spus că are alte opțiuni. Ce să faci?”, la FANATIK SUPERLIGA. „Am cerut explicații, să vedem care sunt acele opțiuni, că nu înțeleg!”

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Ștefan Chirilă, fratele lui Andrei, a fost pentru ultima dată la naționala U19 la turneul de calificare ce a precedat Turul de Elită. România a câștigat 3-0 cu Islanda și 4-1 cu Andorra și a făcut egal cu Finlanda, 1-1. În urma rezultatelor de la Turul de Elită, 1-1 cu Ucraina, 0-2 cu Kazahstan și 1-1 cu Irlanda de Nord, a ratat prezența la Europeanul din Țara Galilor.

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Andrei Chirilă a fost chemat la naționalele U19, U18 și U15 ale Statelor Unite. Ștefan a jucat pentru România U18m dar și pentru Statele Unite la același nivel. La U19, are două prezențe ca tricolor.