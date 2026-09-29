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România îl pierde: a ales să joace pentru altă națională! I se prevede un viitor strălucitor după ce a jucat contra lui Messi și Suarez. Exclusiv

Naționala României are șanse mici să mai existe în viitorul lui Andrei Chirilă. FANATIK a obținut prima reacție din partea tatălui fotbalistului și v-o prezintă în exclusivitate.
Emanuel Roşu
29.09.2026 | 08:00
Romania il pierde a ales sa joace pentru alta nationala I se prevede un viitor stralucitor dupa ce a jucat contra lui Messi si Suarez Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Chirilă vrea să reprezinte naționalele Statelor Unite. FOTO: Colaj FANATIK
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Andrei Chirilă (18 ani) e la primul său sezon în MLS. În ciuda vârstei sale, are deja 9 prezențe pentru FC Cincinnati, un gol marcat și o pasă decisivă. Chirilă, al cărui frate, Ștefan, este internațional U19 al României, a optat să reprezinte America. Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK, tatăl fraților Chirilă, Sorin, a explicat că hotărârea lui Andrei nu e un eșec al FRF, ci o alegere personală a puștiului.

Prima reacție din partea familiei Chirilă după ce Andrei a decis să reprezinte Statele Unite

Frații Chirilă sunt născuți în America și sunt produse ale sistemului de juniori din Statele Unite. Andrei este fundaș central și a jucat pentru Philadelphia Union, înainte să treacă la Cincinnati. Și fratele Ștefan, cu un an mai mare, a urmat fix același traseu. Ștefan are și el prezențe la prima echipă a lui Cincinnati. A intrat în două rânduri pe teren. Andrei este fundaș, iar Ștefan atacant.

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„Decizia de a nu onora convocarea a fost transmisă Federației. Nu sunt prea multe de spus acum, timpul le rezolvă pe toate. Nu s-a făcut nimic greșit din partea nimănui, dar asta este alegerea pe care a făcut-o Andrei în momentul de față!”, a transmis Sorin Chirilă, tatăl celor 2 fotbaliști, pentru FANATIK.

Mihai Stoichiță pentru FANATIK: „Avem vorbit cu Andrei Chirilă. Are altă opțiune, ce să facem?”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a dezvăluit că au existat tentative de apropiere din partea României, dar că Andrei Chirilă a fost ferm.

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  • 14 mai 2026 este ziua în care Andrei Chirilă a jucat contra lui Messi și a lui Suarez într-un Cincinnati – Inter Miami 3-5. Jucătorul de origine română a intrat pe teren în minutul 73.

„În corespondența pe care am avut-o, Andrei Chirilă ne-a spus că are alte opțiuni. Ce să faci?”, a detaliat Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA. „Am cerut explicații, să vedem care sunt acele opțiuni, că nu înțeleg!”

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Ștefan Chirilă, fratele lui Andrei, a fost pentru ultima dată la naționala U19 la turneul de calificare ce a precedat Turul de Elită. România a câștigat 3-0 cu Islanda și 4-1 cu Andorra și a făcut egal cu Finlanda, 1-1. În urma rezultatelor de la Turul de Elită, 1-1 cu Ucraina, 0-2 cu Kazahstan și 1-1 cu Irlanda de Nord, a ratat prezența la Europeanul din Țara Galilor.

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Andrei Chirilă a fost chemat la naționalele U19, U18 și U15 ale Statelor Unite. Ștefan a jucat pentru România U18m dar și pentru Statele Unite la același nivel. La U19, are două prezențe ca tricolor.

  • 500.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Chirilă, conform Transfermarkt. Ștefan este evaluat la 150.000 de euro.
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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