România, în cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii: doar 47% dintre copii sunt vaccinați anti-rujeolă. „Statul nu-i protejează”

Un raport Salvați Copiii arată că România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, iar tot mai mulți părinți sunt ezitanți ori refuză categoric să-i vaccineze pe cei mici. Medicii de familie spun că, printre alți factori, și pandemia de Covid-19 a contribuit la pierderea încrederii românilor în vaccinuri. Cum reușesc doctorii să-i convingă pe părinți.

România, în cea mai mare criză de vaccinare din ultimele decenii

Tot mai mulți copii rămân fără imunizare, astfel că vaccinul ROR, rujeolă-oreion-rubeolă, nu mai ajunge să fie administrat, în special la rapelul făcut la cinci ani. Un studiu elaborat de Salvați Copiii arată că acceptarea pentru prima doză de ROR este de doar 47,4%, adică mult sub pragul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care este 95%, pentru prevenirea epidemiilor.

De asemenea, din observațiile făcute de organizație, se pare că scăderea vaccinării este dată de lipsa de informare, dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale și desființarea vaccinării în școli.

În același timp, raportul nu arată o rată scăzută de vaccinare doar pentru ROR, ci și pentru alte vaccinuri, percum hepatita B (55%), DTPa, împotriva difteriei, tetanosului și pertussis acelular (55%), VPI, vaccinul polio inactivat (55%), Hib (55%) și vaccinul penumococic (54%).

Rujeola, în creștere în Europa, mai ales în țara noastră

Potrivit , între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România. A doua țară din top, adică Italia, este la mare distanță cu 1.097 de cazuri.

De asemenea, 86% (25.503) dintre cei diagnosticați cu rujeolă între începutul anului 2024 și începutul anului 2025 erau nevaccinați, însemnând că opt din zece persoane nu fuseseră imunizate. La fel și în cazul copiilor: 84% din micuții care s-au îmbolnăvit nu erau vaccinați.

În același timp, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025 în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit INSP.

Pandemia de Covid-19, un moment în care românii și-au pierdut încrederea în vaccinare

FANATIK a luat legătura cu dr. Sandra Alexiu, medic primar medicină de familie, președinta Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov. Medicul ne-a explicat faptul că această scădere a ratei de vaccinare este dată, printre altele, și de , atunci când a apărut o mișcare antivaccin.

„A fost, pur și simplu, lăsată la liber mișcarea antivaccin. Nu a fost contracarată decât de câteva persoane care au ieșit și au avut intervenții. Și, în general, din cauza pandemiei a fost o mare scădere în încrederea în vaccinuri în toată lumea, nu doar în România”, a punctat dr. Sandra Alexiu.

Cum îi conving medicii pe părinți să-și vaccineze copiii

Medicul Sandra Alexiu a precizat că rar se lovește de un refuz categoric din partea părinților, însă sunt extrem de ezitanți și sceptici. Cea mai mare frică este legată de reacții adverse. Aceștia ajung pe diferite forumuri, în care se promovează diverse produse, chiar și medicamente naturiste și uleiuri, și discută între ei, specialistul nereprezentând o sursă unică pentru ei de informare, astfel că „ei pur și simplu nu știu în ce parte să o apuce, văzând atâtea informații din toate părțile”.

„Reacțiile adverse se expun în mod exagerat, fără să se țină cont de faptul că există anumite procente. Ele sunt în prospect, sunt expuse transparent, dar li se prezintă ca fenomene exagerate care pun în pericol viața, ceea ce nu este adevărat. Au devenit temători chiar și pentru o simplă reacție adversă locală, cu care s-au întâlnit și în alte situații, pentru că sunt părinți care au mai vaccinat copiii. Toate astea duc la reticență, pentru că li se inoculează ideea că nu se știe ce va urma mai încolo”, a declarat dr. Sandra Alexiu pentru FANATIK.

Așadar, medicul de familie încearcă să discute cât mai mult cu părinții și să ofere informațiile necesare pentru a-i convinge că vaccinarea este cea mai bună metodă pentru a-i proteja pe micuți. Astfel, dr. Alexiu se bazează pe relația medic-pacient construită de-a lungul timpului. Aceasta a afirmat că, de multe ori, se folosește de exemplul personal, deoarece pacienții o întreabă cum a procedat ea în cazul familiei sale.

„Încrederea în vaccinare se bazează pe dialogul cu părinții și acest dialog se bazează pe relația pe care am construit-o în timp. Am avut întotdeauna dialog pentru că există o mulțime de argumente, inclusiv cele personale. Pentru că într-o relație între medicul de familie și pacienții lui, într-un cabinet în care îți cunoști pacienții de ani de zile și ești medicul familiei lor de multă vreme, exemplul tău personal este deja cunoscut și poate fi în mare parte relevant, așa cum arată toate studiile care spun că exemplul personal contează foarte mult.

Adică, să spun concret, vorbesc de ceea ce am făcut eu, pentru că pacienții mă întreabă: ‘Dar dumneavoastră v-ați vaccinat? V-ați vaccinat copii sau familia?’. Asta spun în contextul în care ne știm de atâta vreme, își permit să întrebe acest lucru pentru că știu despre familia mea”, a mai afirmat medicul de familie Sandra Alexiu pentru FANATIK.

Medicii cer reguli mai stricte. „Statul nu-și protejează copiii”

Întrebată ce măsuri ar trebui să se ia pentru a crește rata de vaccinare, dr. Sandra Alexiu a declarat că, de-a lungul anilor, medicii au tot sperat că va apărea o lege a vaccinării. Aceasta a menționat că există țări în care se verifică, în momentul în care copiii intră în colectivitate, dacă au fost sau nu vaccinați și astfel pot fi condiționați. În același timp, nu crede că o sancțiune ar crește rata vaccinării, ci, de fapt, educația ar face acest lucru. Astfel, în lipsă de reglementări, doctorița afirmă că „statul nu-și protejează copiii”.

„Dar sunt și țări unde avem acoperire mare de vaccinare fără să existe niciun fel de sancțiune, însă există o educație medicală care se face în școală încă de la vârsta copilăriei. Sunt campanii care se fac pentru toate vârstele. În anumite meserii se cer astfel de vaccinări. La noi nu se aplică niciuna din aceste măsuri, nici măcar în sistemul de sănătate. Rata de vaccinare chiar în sistem este foarte mică, a medicilor și a personalului auxiliar”, a mai punctat medicul de familie Sandra Alexiu.