România, în frunte la numărul suporterilor la EURO 2024! Tricolorii au luat cu asalt Germania

. Presa internațională a fost impresionată de jocul tricolorilor, dar și de prestația fabuloasă a suporterilor români care au făcut deplasarea în Germania.

Fanii români, la mare înălțime la EURO 2024

România a disputat 4 meciuri la acest turneu final, iar la toate atmosfera din tribune a fost una fantastică. Românii au dominat fondul sonor și i-au împins pe elevii lui Edi Iordănescu de la spate. Aproximativ 125 de mii de suporteri au asistat la meciurile tricolorilor.

Această asistență trimite România direct pe locul 3 în clasamentul naționalelor cu cea mai mare susținere de la EURO 2024. Doar gazda turneului, Germania, și Turcia au avut mai mulți fani pe stadioane, ceea ce indică o apropiere senzațională între națională și suporteri.

„Suntem tare mândri de Generația de suflet care a reușit să unească încă o dată românii din toată lumea! Bravo, băieți, pentru tot parcursul de la EURO 2024! Din toamnă suntem din nou alături de voi să ducem România tot mai sus!”, a fost mesajul postat pe pagina Echipa Națională de fotbal a României.

Pe tot parcursul turneului final, românii au făcut spectacol înainte și după meciuri. Străzile din Munchen, Köln și Frankfurt au fost îmbrăcate în galben când echipa lui Edi Iordănescu a jucat. Și în țară lucrurile au stat cam la fel. În marile orașe ale țării, partidele au fost proiectate pe ecrane gigantice, iar zeci de mii de fani s-au adunat pentru a susține de la distanță tricolorii.

Răzvan Marin, mesaj de mulțumire pentru suporteri

Jucătorii României au fost impresionați de suportul primit în tribune. Tricolorii au mulțumit fanilor care au susținut naționala în toate meciurile de la EURO 2024. Unul dintre ei este Răzvan Marin.

„Vă mulțumim din inimă pentru susținerea necondiționată și pentru energia pe care ne-ați oferit-o la fiecare meci. Am luptat cu toată forța, am dat tot ce am avut mai bun și am simțit în fiecare moment sprijinul vostru necondiționat.

Împreună am trăit momente de neuitat și am demonstrat că suntem o echipă unită, pe teren și în tribune, că suntem o familie. Vom continua să muncim din greu și să învățăm din fiecare experiență, pentru a reveni mai puternici.

Mulțumim pentru tot și rămâneți alături de noi în această călătorie! Hai ROMÂNIA!”, a notat Răzvan Marin, mijlocașul naționalei României, la o zi după înfrângerea cu Olanda din optimile Campionatului European din Germania.