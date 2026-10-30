România, în linie dreaptă pentru Campionatul European de handbal! Ce meciuri mai au programate „tricolorele” şi când se anunţă lotul final

După 26 de ani, România este din nou gazda unui turneu final de handbal feminin. România organizează două grupe preliminare şi o grupă principală la Campionatele Europene în sălile din Cluj-Napoca şi Oradea. Selecţionerul Ovidiu Mihăilă intră pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru turneul final, echipa naţională mai având programate trei meciuri de pregătire până la debutul cu Norvegia, de pe 4 decembrie.
România a obţinut două victorii împotriva selecţionatei similare a Croaţiei, 34-32 şi 28-25, amicale care au făcut parte din procesul de pregătire pentru Campionatul European din luna decembrie. Stagiul a fost considerat un succes, în condiţiile în care Ovidiu Mihăilă a rulat tot lotul şi pentru că handbalistele s-au întors tefere la echipele de club.
Selecţionerul a anunţat lotul lărgit pentru turneul final şi pregătirile intră în linie dreaptă pentru cea mai importantă competiţie a anului. Din informaţiile FANATIK, România va mai avea trei meciuri amicale până la startul Campionatului European, două dintre ele fiind organizate în BT Arena, sala în care „tricolorele” vor juca meciurile de la Euro.
Pe data de 24 noiembrie, România va juca împotriva Angolei, în BT Arena. Apoi, două zile mai târziu va avea loc un meci amical împotriva Poloniei, tot în sala mare. Ultimul meci de pregătire înainte de Euro va fi pe 27 noiembrie tot împotriva Poloniei, de această dată în Sala „Horia Demian”.
După amicalele împotriva Croaţiei, Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul lărgit pentru Campionatul European. Din informaţiile noastre, selecţionerul este aşteptat să anunţe lotul final, de 18 jucătoare, în jurul datei de 12-13 noiembrie, cu o săptămână înaintea reunirii. Lotul echipei naţionale se va reuni pe data de 21 noiembrie.
Atmosfera din lotul echipei naţionale este bună, de unitate, cu puţin mai mult de o lună până la turneul final. România va debuta la Campionatul European de handbal feminin împotriva Norvegiei, pe data de 4 decembrie, de la ora 21:00, în BT Arena. Din grupă mai fac parte Macedonia de Nord şi Elveţia.
Primele două clasate se califică în grupele principale ale competiţiei. Tabloul nu este unul care să le avantajeze pe „tricolore”, în condiţiile în care vin echipe puternice în grupa principală din care va face parte şi România, dacă se respectă calculele hârtiei: Ungaria, Muntenegru, Danemarca şi Spania. Grupa principală se dispută tot la Cluj-Napoca, în BT Arena.