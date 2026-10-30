România, în linie dreaptă pentru Campionatul European de handbal! Ce meciuri mai au programate „tricolorele” şi când se anunţă lotul final

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După 26 de ani, România este din nou gazda unui turneu final de handbal feminin. România organizează două grupe preliminare şi o grupă principală la Campionatele Europene în sălile din Cluj-Napoca şi Oradea. Selecţionerul Ovidiu Mihăilă intră pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru turneul final, echipa naţională mai având programate trei meciuri de pregătire până la debutul cu Norvegia, de pe 4 decembrie.

România, trei amicale până la Campionatul European de handbal feminin

România a obţinut două victorii , amicale care au făcut parte din procesul de pregătire pentru Campionatul European din luna decembrie. Stagiul a fost considerat un succes, în condiţiile în care Ovidiu Mihăilă a rulat tot lotul şi pentru că handbalistele s-au întors tefere la echipele de club.

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Selecţionerul a anunţat lotul lărgit pentru turneul final şi pregătirile intră în linie dreaptă pentru cea mai importantă competiţie a anului. Din informaţiile FANATIK, România va mai avea trei meciuri amicale până la startul Campionatului European, două dintre ele fiind organizate în BT Arena, sala în care „tricolorele” vor juca meciurile de la Euro.

Pe data de 24 noiembrie, România va juca împotriva Angolei, în BT Arena. Apoi, două zile mai târziu va avea loc un meci amical împotriva Poloniei, tot în sala mare. Ultimul meci de pregătire înainte de Euro va fi pe 27 noiembrie tot împotriva Poloniei, de această dată în Sala „Horia Demian”.

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Când se anunţă lotul final al României pentru Euro

După amicalele împotriva Croaţiei, . Din informaţiile noastre, selecţionerul este aşteptat să anunţe lotul final, de 18 jucătoare, în jurul datei de 12-13 noiembrie, cu o săptămână înaintea reunirii. Lotul echipei naţionale se va reuni pe data de 21 noiembrie.

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Lotul lărgit al României:

Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Denisa Șandru

Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Denisa Șandru Extreme stânga: Mariam Mohamed, Eva Kerekes, Gabriela Dumitrașcu, Corina Lupei

Mariam Mohamed, Eva Kerekes, Gabriela Dumitrașcu, Corina Lupei Extreme dreapta: Oana Bors, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea, Sonia Șeraficeanu, Sonia Vasiliu

Oana Bors, Mihaela Mihai, Beatrice Raicea, Sonia Șeraficeanu, Sonia Vasiliu Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Ștefania Stoica, Anamaria Șerban

Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Ștefania Stoica, Anamaria Șerban Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Elena Roșu, Andreea Popa, Diana Lixăndroiu

Alicia Gogîrlă, Elena Roșu, Andreea Popa, Diana Lixăndroiu Centri: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Teodora Damian

Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Teodora Damian Pivoți: Yaroslava Burlachenko, Asma Elghaoui, Lorena Ostase, Crina Pintea, Ana Berbece, Elena Șerban, Andreea Țîrle, Diana Lixăndroiu

Programul României la Campionatul European de handbal feminin!

Atmosfera din lotul echipei naţionale este bună, de unitate, cu puţin mai mult de o lună până la turneul final. România va debuta la Campionatul European de handbal feminin împotriva Norvegiei, pe data de 4 decembrie, de la ora 21:00, în BT Arena. Din grupă mai fac parte Macedonia de Nord şi Elveţia.

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Programul României la Euro 2026:

4 decembrie, ora 21:00: România – Norvegia

6 decembrie, ora 18:30: România – Macedonia de Nord

8 decembrie, ora 18:30: România – Elveţia

Primele două clasate se califică în grupele principale ale competiţiei. Tabloul nu este unul care să le avantajeze pe „tricolore”, în condiţiile în care vin echipe puternice în grupa principală din care va face parte şi România, dacă se respectă calculele hârtiei: Ungaria, Muntenegru, Danemarca şi Spania. Grupa principală se dispută tot la Cluj-Napoca, în BT Arena.