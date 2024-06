România, în optimi la EURO 2024 cu o posesie inferioară. Strategia care ne aduce calificările

. Posesia îi „încurcă” pe jucătorii naționalei României, fie că vorbim de „Generația de Suflet” sau „Generația de Aur”. La fel au stat lucrurile și în ultimele preliminarii.

România joacă mai bine fără minge! Procentajul posesiei este uluitor la meciurile la care „tricolorii” au reușit să producă surpriza

a fost reușită în contextul în care jucătorii lui Edi Iordănescu au avut mingea doar 30% din cele peste 90 de minute la Munchen.

Echipa națională a României a încercat să schimbe un pic strategia la meciul împotriva Belgiei, însă lucrurile au stat mult mai rău chiar dacă am avut mingea considerabil mai mult față de prima partidă la EURO 2024: 45%.

Și la meciul care ne-au adus calificarea, „tricolorii” au cedat deliberat posesia și au recurs la aceeași strategie din primul meci care ne-a adus una dintre cele mai mari victorii din istoria turneelor finale. Cu Slovacia, România a avut de asemenea un procentaj inferior al posesiei: 42%.

România a reușit calificarea la EURO 2024 cu același stil de joc. Contra Elveției am avut posesie 24%

România a adoptat același stil de joc la cele mai importante meciuri care ne-au adus calificarea la Campionatul European din Germania. Spre exemplu, la meciul cu Elveția din deplasare, unde „tricolorii” au reușit un egal miraculos cu două goluri marcate pe final de meci, România a avut o posesie de 24% față de 76% cât au avut elvețienii.

La fel au stat lucrurile și la meciul de pe teren propriu cu Elveția de pe Național Arena. Deși eram calificați, echipa națională a avut un procentaj al posesiei de doar 41% față de 59%. Am câștigat însă cu 1-0.

Contra Israelului, România a jucat identic. În prima partidă de pe teren propriu, încheiată la egalitate, scor 1-1, „tricolorii” au avut mingea doar 42% din timp, față de 58% israelienii. La meciul de la Budapesta, lucrurile au fost și mai clare în favoarea adversarei noastre. Naționala Israelului a avut o posesie uriașă: 70%, însă România a reușit să câștige cu 2-1.

România cu „posesia inferioară, un stil de joc și garanția succesului”. Marcel Pușcaș, analiză interesantă

Marcel Pușcaș a remarcat exact același lucru: „Posesia inferioară, un stil de joc și garanția succesului. Nici contra slovacilor n-am avut statistici superioare. Cu Ucraina posesia noastră a fost de 30%, cu Belgia 45% și cu slovacii 42%.

„Contra Belgiei am încercat s-o ținem mai mult la noi. Pe bășică. Și-am pierdut. Cel mai bine ne stă când n-o avem. Victoria e ca și asigurată”, a concluzionat pragmatic fostul mare fotbalist al Stelei.

„Statistic vorbind rezultă că, cu posesie 30-40% câștigăm, cu 40-45% facem egal și cu peste 45% riscăm să pierdem. Deși suntem tehnici pe loc preferăm jocul fără minge. Îi atragem in capcană pe adversari derutându-i. Echipa națională e România”.

Marcel Pușcaș, concluzie dulce-amăruie: „Să dominăm pe cineva ne sperie, să fim dominați ne convine și ne place”

Marcel Pușcaș a tras concluzia după aceste remarci din jocul echipei naționale a României: „Să dominăm pe cineva ne sperie, să fim dominați ne convine și ne place. Echipa națională nu este altceva, se pare, decât întruchiparea ADN-ului nației. Ăsta-i stilul nostru de zeci de ani.

Așa ne-am calificat la EURO, așa am obținut locul 1 în grupă. Concluzia? Mai dă-o naibii de posesie! Hai, România!”, a scris președintele lui FC U Craiova 1948 pe pagina sa personală de Facebook.

30% a fost posesia României cu Ucraina

45% a fost posesia României cu Belgia

42% a fost posesia României cu Slovacia