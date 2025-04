România, în pragul dezastrului economic. Deficitul bugetar explodează, investitorii părăsesc țara: „Putem ajunge Afganistanul Europei”

România are un deficit bugetar record, cel mai mare din istoria sa modernă, iar situația continuă economică nu face decât să se degradeze pe zi ce trece. Analistul economic Adrian Negrescu susține că aceasta e rețeta perfectă pentru un dezastru mai mare și decât cel prin care a trecut Grecia și compară România cu Afganistanul.

România va rata și în acest ținta de deficit bugetar, care oricum fusese fixată la un neverosimil 7%, în condițiile în care, conform criteriilor Comisiei Europene, ar trebui să fie sub 3%. Vestea proastă este că informațiile care vin de la Bruxelles arată că România ar fi avut în 2024 un deficit de 9,28%, calculat după metodologia europeană (European System of Accounts). Asta înseamnă că, spre deosebire de deficitul în termeni cash, deficitul ESA cuprinde absolut toate angajamentele financiare ale statului. Deși ministrul Finanțelor neagă asta, economiștii cred că situația e disperată, mai cu seamă că planul fiscal al României, care a fost agreat cu Comisia Europeană și prevede reducerea deficitului la 7% anul acesta, are șanse mici să fie concretizat.

Analistul economic Adrian Negrescu explică în analiza sa în ce direcție tind să o ia lucrurile și lansează un avertisment sumbru. .

Din rău în mai rău

„Atenție, după primele trei luni ale anului, apărând și date preliminarii, bineînțeles, pe surse de la Ministerul Finanțelor, cheltuiele continuă să crească. Cheltuielile continuă să crească atât cu salarizarea bugetariilor, cât și cu bunurile și serviciile, iar încasările din TVA sunt mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă, practic, că economia este în scădere și că multe sectoare economice se află deja în recesiune”, spune Negrescu.

În tot acest timp, România construiește stadioane și săli de sport, investind miliarde în proiecte care nu doar că nu aduc niciun beneficiu economic, dar nu fac decât să crească deficitul și să irosească resursele. Este cel mai scurt drum spre criză, susține Adrian Negrescu.

Deja vu: Dăm banii pe stadioane și săli de sport

Situația seamănă cu cea din timpul crizei declanșate la noi în 2009, când România se afla într-o recesiune abruptă, dar cheltuia miliarde pe sălile și terenurile de sport construite de multe ori în sate părăsite.

„În aceste condiții, tu să crești cheltuielile publice, să investești o mulțime de bani în construcții care nu au nicio legătură cu situația economică, să faci stadioane și săli de sport tocmai acum, asta înseamnă inconștiență. Dovadă că ieri tocmai s-a semnat un nou contract pentru construcția altui stadion de peste 150 de milioane de euro”, punctează el.

Ca toate guvernele de după Revoluție, actualul cabinet dă dovadă de lipsă de viziune. Însă România se află acum într-o situația mai delicată ca oricând, iar măsurile salvatoare întârzie să fie luate. În schimb, , iar în final duce spre o prăpastie. Pe de altă parte, Adrian Negrescu acuză autoritățile că ar cosmetiza situația și ar prezenta-o în cele mai calde culori, deși în realitate avem un cer acoperit, iar furtuna perfectă e pe cale să se dezlănțuie. Investitorii sunt tot mai puțini, iar unii dintre ei au început deja să abandoneze proiecte anunțate anterior. Taxele mari, lipsa oricărei predictibilități fiscale și situația complicată a României nu fac decât să îi îndepărteze.

Investitorii fug, premierul se laudă cu un restaurant fast food

„Ceea ce facem contrastează extrem de puternic cu realitatea economică. O realitate în care pensiile au fost înghețate de la începutul anului pentru că nu sunt bani nici măcar să le plătească, au înghețat până și alocațiile pentru copii, dar construiesc stadioane. E o dovadă a lipsei de viziune din punct de vedere economic a statului paralel pe care acești oameni par să-l conducă. Un stat paralel în care pe hârtie totul arată foarte bine, datele finanțiale sunt pozitive, vin investitorii, ba se mai și înghesuie, dar în care realitatea arată total diferit. Să ne amintim și cât de ridicolă a fost declarația de ieri a premierului, că gigantul Wendy’s vine în România, atenție, deschide un restaurant în București. Am ajuns să ne lăudăm deschiderea unui restaurant de tip fast food. E caraghios, de la înălțimea funcției de premier și de la palatul Victoria, prim-ministrul României, ca niciodată în istoria recentă a acestei țări, se laudă cu deschiderea unui restaurant de tip fastfood ceea ce denotă, practic, lipsa de viziune din punct de vedere investițional la celor aflați la putere”, mai spune Negrescu.

Tot mai aproape să fim retrogradați

În paralel, situația catastrofală a economiei României face ca piețele financiare să reacționeze. Astfel, România găsește tot mai greu finanțare internațională, iar dobânzile pentru sumele pe care le împrumută sunt din ce în ce mai mari. Situația se degradează tot mai mult, ceea ce înseamnă că România riscă de acum să fie retrogradară de agențiile internaționale de rating la categoria junk. De aici și până la colaps mai e doar un pas, iar România pare că se grăbește să o ia pe urmele Greciei, care a fost aproape de faliment acum mai bine de un deceniu.

„Mi-e tema că după alegeri, dacă nu vor veni cu niște măsuri concrete de reducere a achizițiilor publice și de înghețare a unor investiții care mănâncă foarte mulți bani, așa cum este construcția de săli de sport, de stadioane, de tot felul de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea economică și cu serviciile publice, spun că mi-e teamă că agențiile de rating vor retrograda România la categoria junk. Iar asta ne va duce direct cu în brațele FMI”, punctează Negrescu.

Însă FMI va obliga autoritățile să facă reforme dureroase și să ia unele decizii nu neapărat bune pentru mediul de afaceri privat și pentru cetățeanul de rând. Miza va fi menținerea României pe linia de plutire, dar prețul va fi uriaș și va fi plătit tot din buzunarele populației și a firmelor mici și mijloci, cele mai vulnerabile.

„Vom fi un fel de Afganistan al Europei”

„FMI va fi colacul de salvare, cel care ne va oferi un împrumut de vreo 40 de miliarde de euro pentru a reuși să ne descurcăm financiar până la sfârșitul anului și să ne menținem într-un fel sau altul, prin tot felul de artificii financiare, în ținta de deficit de 7%. Această țintă de deficit va deveni extrem de importantă din perspectiva percepției investitorilor legate prin ce se întâmplă România”, susține el.

În realitate, deși România este comparată cu Grecia, se află deja într-o situație și mai delicată, spune expertul.

„Din păcate suntem într-o situație mai gravă decât cea a Greciei. Pentru că, să nu uităm, Grecia a intrat într-o criză economică majoră din cauză că a construit mai mult decât putea să o facă. A construit autostrăzi, a construit stadioane, a construit infrastructură, a crescut foarte mult salariile, a crescut foarte mult pensiile, fără să aibă banii necesari pentru a face acest lucru. Grecia, spre deosebire de România, se afla deja în zona euro, adică avea o plasă de siguranță oferită de Banca Centrală Europeană, de moneda europeană. Noi nu avem în momentul de față niciun fel de plasă financiară, alta decât fondurile europene, fonduri care din păcate devin o Fata Morgana, având în vedere că noi suntem incapabili să luăm măsuri și să investim în economia reală”, arată Adrian Negrescu.

Așa cum au obișnuit în toți acești ani, guvernanții cred că au găsit soluția și vor crește taxele și impozitele care oricum îi sufocau pe români și îngenunchează mediul privat. Creșterea taxelor va fi o nouă lovitură dată economiei, un adevărat sepuku economic, așa cum spune Negrescu.

„Din păcate, în fiecare zi vedem investitori care părăsesc această țară, care închid fabrici și dau afară oameni, pentru că România nu mai e un mediu investițional atractiv. Gândiți-vă că suntem singura țară din Europa civilizată, care are o taxă pe stâlp, ca nicăieri în lume, care are o taxă pe cifra de afaceri a marilor companii și care își propune în cadrul unei pseudo- reforme fiscale să crească din nou taxele începând cu iulie sau cel târziu din ianuarie 2026. Taxele mărite vor fi un fel de sepuku economic pentru România. Toate acestea vor duce România, din păcate, într-o criză profundă, într-o recesiune care se va traduce într-o scădere significativă a încăsărilor statului, dincolo de veniturile oamenilor care vor fi afectate și care sunt deja afectate de cea mai mare inflație din Europa”, e tabloul dezolant pe care îl creionează expertul.

Ne aflăm acum nu în ceasul al 12-lea, ci deja în al 13-lea, însă România nu pare să aibă o strategie pentru a opti căderea în haos.

„Dacă nu vom veni cu o strategie de a atrage investitorii în această țară, s-ar putea ca pe termen mediu și lung să fim un fel de Grecie a Europei. Am spus o Grecie? De fapt, e mult mai rău, riscăm să ajungem un fel de Afganistan al Europei din punct de vedere investițional. Adică și mai și decât a fost Grecia”, susține Negrescu.

Soluțiile momentului

Soluțiile încă există, chiar dacă timpul nu mai ține cu noi, iar România se află într-o situație mai delicată în comparație cu cea în care se găsea în 2024, fără a mai vorbi de 2023. Reforma și privatizările unor companii, altfel prost administrate de stat, ar aduce bani la buget și ar însemna închiderea unor găuri negre.

„Din punctul meu de vedere am ajuns la capitolul în care trebuie să vindem ce mai avem prin casă. Să vindem tot ce avem și de care ne putem de altfel lipsi. Altfel spuns, să vindem pe Bursa de Valori București sau prin alte forme de privatizare, pachetele de acțiune la companiile publice. Să vindem terenuri, să vindem cădiri, să vindem business-uri, să atragem investitorii în proiecte comune, în așa fel încât să facem rost de bani rapid. Să atragem capitalul investițional în țara noastră. Bursa de Valori poate fi un instrument extrem de important în acest moment, dacă vom readuce rapid pe bursă, în cel mult 2-3 luni, multe dintre companiile importante în țara asta, inclusiv CEC, inclusiv TAROM, însă și alte companii care au potențial de creștere, dar care, din păcate, sunt blocate în momentul de față de o lipsă de management incredibilă, de o incapacitate și de o inconsecvență decizională care afectează afacerile”, consideră Negrescu.

Și asta nu este tot: „Cred că trebuie privatizate și servicii publice, cum ar fi METROREX, cum ar fi CFR Călători, cum ar fi tot ceea ce ține de transportul public de persoane, dacă vrem, într-adevăr, să facem rost de bani rapid și să lăsăm aceste servicii unor privați interesați să facă profit și să ofere servicii de calitate”, adaugă expertul.

În sfârșit, reducerea economiei gri, a evaziunii fiscale, ar aduce sume uriașe la buget și ne-ar readuce la un deficit bugetar rezonabil.

„Pe de altă parte, rămâne miza atragerii banilor din zona de evaziune fiscală, acolo unde dincolo de micile anchete pe care Fiscul le face cerecetând persoane fizice, nu vedem nicio acțiune de amploare în stilul făcut de ARS-ul american, cu agenți sub acoperire, pentru identificarea unor rețele de fraudă, mai ales în zona de TVA”, încheie Adrian Negrescu.