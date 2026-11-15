România, în top 5 european după meciul cu Polonia! La ce capitol i-a depășit pe portughezi și turci

Naționala României a impresionat nu doar pe teren, ci și în tribune, la victoria cu Polonia, scor 2-1, din Nations League! Nu mai puțin de 45.827 de spectatori au asistat la confruntarea de pe Arena Națională, iar România a ocupat locul 5 în clasamentul asistențelor din etapa a cincea. Doar Anglia, Italia, Olanda și Suedia au atras mai mulți suporteri pe stadion.
România a obținut prima victorie în actuala ediție din Nations League, după un meci foarte bun cu Polonia. Tricolorii au pus capăt seriei de patru înfrângeri consecutive și s-au impus cu 2-1 în fața echipei lui Robert Lewandowski. După o primă repriză echilibrată, naționala pregătită de Gică Hagi a lovit de două ori într-un interval de numai cinci minute și a declanșat sărbătoarea în tribunele Arenei Naționale.
Cei 45.827 de spectatori au împins echipa de la spate, iar suporterii din peluze au pregătit și un spectacol pirotehnic, cu torțe și petarde. Deși incidentele ar putea atrage noi sancțiuni din partea UEFA, atmosfera a fost una impresionantă. Fanii au continuat să-i încurajeze pe tricolori și au sărbătorit la final prima victorie a României în grupa de Nations League.
Cu 45.827 de spectatori, România s-a situat pe locul 5 în clasamentul asistențelor din etapa a cincea a UEFA Nations League, disputată în perioada 12–14 noiembrie. Naționala lui Gică Hagi a depășit reprezentative ale unor țări cu o tradiție fotbalistică importantă, precum Portugalia, Scoția, Turcia sau Cehia.
🏟️ Attendances at 🏁 UNL Matchday 5 (12-14 Nov):
80,484 🏴 England v 🇭🇷 Croatia
71,452 🇮🇹 Italy v 🇫🇷 France
51,221 🇳🇱 Netherlands v 🇬🇷 Greece
51,049 🇸🇪 Sweden v 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina
45,827 🇷🇴 Romania v 🇵🇱 Poland
41,585 🏴 Scotland v 🇲🇰 North Macedonia
25,317 🇳🇴 Norway v 🏴 Wales
24,879 🇵🇹 Portugal v 🇩🇰 Denmark
20,942 🇦🇱 Albania v 🇫🇮 Finland
19,697 🇹🇷 Türkiye v 🇧🇪 Belgium
19,187 🇬🇪 Georgia v 🇭🇺 Hungary
18,225 ☘️ Northern Ireland v 🇺🇦 Ukraine
18,193 🇨🇿 Czechia v 🇪🇸 Spain
— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 15, 2026
Anglia, așa cum era de așteptat, s-a situat pe primul loc, cu 80.484 de spectatori la confruntarea cu Croația. Pe poziția secundă s-a clasat Italia, cu 71.452 de fani la meciul cu Franța, în timp ce podiumul a fost completat de Olanda, cu 51.221 de spectatori la partida împotriva Greciei. Suedia a ocupat locul al patrulea, cu 51.049 de oameni în tribune la întâlnirea cu Bosnia și Herțegovina, cu numai 5.222 mai mulți decât România.
|Loc
|Meci
|Spectatori
|1
|Anglia – Croația
|80.484
|2
|Italia – Franța
|71.452
|3
|Olanda – Grecia
|51.221
|4
|Suedia – Bosnia și Herțegovina
|51.049
|5
|România – Polonia
|45.827
|6
|Scoția – Macedonia de Nord
|41.585
|7
|Norvegia – Țara Galilor
|25.317
|8
|Portugalia – Danemarca
|24.879
|9
|Albania – Finlanda
|20.942
|10
|Turcia – Belgia
|19.697
|11
|Georgia – Ungaria
|19.187
|12
|Irlanda de Nord – Ucraina
|18.225
|13
|Cehia – Spania
|18.193
Pentru naționala României urmează ultima partidă din actuala ediție a grupelor Nations League. Marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina, în deplasare, la Zenica. Victoria cu Polonia a readus speranța în tabăra echipei lui Gică Hagi, care a acumulat trei puncte și s-a apropiat la o singură lungime de locul al treilea, ocupat de polonezi.
Calculele sunt simple. România trebuie să învingă Bosnia și să spere că Polonia nu va câștiga împotriva Suediei. În acest scenariu, tricolorii vor încheia grupa pe poziția a treia și vor evita barajul pentru menținerea în Liga B. În schimb, dacă vor termina pe ultimul loc, elevii lui Hagi vor disputa în martie 2027 un baraj împotriva unei reprezentative clasate pe locul secund într-o grupă din Liga C.