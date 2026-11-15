România, în top 5 european după meciul cu Polonia! La ce capitol i-a depășit pe portughezi și turci

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Naționala României a impresionat nu doar pe teren, ci și în tribune, la victoria cu Polonia, scor 2-1, din Nations League! Nu mai puțin de 45.827 de spectatori au asistat la confruntarea de pe Arena Națională, iar România a ocupat locul 5 în clasamentul asistențelor din etapa a cincea. Doar Anglia, Italia, Olanda și Suedia au atras mai mulți suporteri pe stadion.

Spectacol total la România – Polonia! Aproape 46.000 de suporteri au făcut show pe Arena Națională

România a obținut prima victorie în actuala ediție din Nations League, după un meci foarte bun cu Polonia. Tricolorii au pus capăt seriei de patru înfrângeri consecutive și s-au impus cu 2-1 în fața echipei lui Robert Lewandowski. După o primă repriză echilibrată, naționala pregătită de Gică Hagi a lovit de două ori într-un interval de numai cinci minute și a declanșat sărbătoarea în tribunele Arenei Naționale.

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Cei 45.827 de spectatori au împins echipa de la spate, iar suporterii din peluze au pregătit și un spectacol pirotehnic, cu torțe și petarde. Deși incidentele ar putea atrage noi sancțiuni din partea UEFA, atmosfera a fost una impresionantă. Fanii au continuat să-i încurajeze pe tricolori și au sărbătorit la final prima victorie a României în grupa de Nations League.

România, locul 5 în Europa! A depășit Portugalia, Turcia și Scoția la numărul spectatorilor

Cu 45.827 de spectatori, România s-a situat pe locul 5 în clasamentul asistențelor din etapa a cincea a UEFA Nations League, disputată în perioada 12–14 noiembrie. Naționala lui Gică Hagi a depășit reprezentative ale unor țări cu o tradiție fotbalistică importantă, precum Portugalia, Scoția, Turcia sau Cehia.

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🏟️ Attendances at 🏁 UNL Matchday 5 (12-14 Nov): 80,484 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England v 🇭🇷 Croatia

71,452 🇮🇹 Italy v 🇫🇷 France

51,221 🇳🇱 Netherlands v 🇬🇷 Greece

51,049 🇸🇪 Sweden v 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina

45,827 🇷🇴 Romania v 🇵🇱 Poland

41,585 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland v 🇲🇰 North Macedonia

25,317 🇳🇴 Norway v 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

24,879 🇵🇹 Portugal v 🇩🇰 Denmark

20,942 🇦🇱 Albania v 🇫🇮 Finland

19,697 🇹🇷 Türkiye v 🇧🇪 Belgium

19,187 🇬🇪 Georgia v 🇭🇺 Hungary

18,225 ☘️ Northern Ireland v 🇺🇦 Ukraine

18,193 🇨🇿 Czechia v 🇪🇸 Spain — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Anglia, așa cum era de așteptat, s-a situat pe primul loc, cu 80.484 de spectatori la confruntarea cu Croația. Pe poziția secundă s-a clasat Italia, cu 71.452 de fani la meciul cu Franța, în timp ce podiumul a fost completat de Olanda, cu 51.221 de spectatori la partida împotriva Greciei. Suedia a ocupat locul al patrulea, cu 51.049 de oameni în tribune la întâlnirea cu Bosnia și Herțegovina, cu numai 5.222 mai mulți decât România.

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Loc Meci Spectatori 1 Anglia – Croația 80.484 2 Italia – Franța 71.452 3 Olanda – Grecia 51.221 4 Suedia – Bosnia și Herțegovina 51.049 5 România – Polonia 45.827 6 Scoția – Macedonia de Nord 41.585 7 Norvegia – Țara Galilor 25.317 8 Portugalia – Danemarca 24.879 9 Albania – Finlanda 20.942 10 Turcia – Belgia 19.697 11 Georgia – Ungaria 19.187 12 Irlanda de Nord – Ucraina 18.225 13 Cehia – Spania 18.193

România mai are o șansă să evite ultimul loc în Nations League! Meci decisiv cu Bosnia

Pentru naționala României urmează ultima partidă din actuala ediție a grupelor Nations League. Victoria cu Polonia a readus speranța în tabăra echipei lui Gică Hagi, care a acumulat trei puncte și s-a apropiat la o singură lungime de locul al treilea, ocupat de polonezi.

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Calculele sunt simple. În acest scenariu, tricolorii vor încheia grupa pe poziția a treia și vor evita barajul pentru menținerea în Liga B. În schimb, dacă vor termina pe ultimul loc, elevii lui Hagi vor disputa în martie 2027 un baraj împotriva unei reprezentative clasate pe locul secund într-o grupă din Liga C.