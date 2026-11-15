Sport

România, în top 5 european după meciul cu Polonia! La ce capitol i-a depășit pe portughezi și turci

Alex Bodnariu
15.11.2026 | 19:34
Romania in top 5 european dupa meciul cu Polonia La ce capitol ia depasit pe portughezi si turci
SPECIAL FANATIK
România, locul 5 în Europa! A depășit Portugalia, Turcia și Scoția la numărul spectatorilor
România a impresionat la meciul cu Polonia! Aproape 46.000 de fani au creat o atmosferă incredibilă, iar cifrele au propulsat tricolorii în topul Europei.
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Naționala României a impresionat nu doar pe teren, ci și în tribune, la victoria cu Polonia, scor 2-1, din Nations League! Nu mai puțin de 45.827 de spectatori au asistat la confruntarea de pe Arena Națională, iar România a ocupat locul 5 în clasamentul asistențelor din etapa a cincea. Doar Anglia, Italia, Olanda și Suedia au atras mai mulți suporteri pe stadion.

Spectacol total la România – Polonia! Aproape 46.000 de suporteri au făcut show pe Arena Națională

România a obținut prima victorie în actuala ediție din Nations League, după un meci foarte bun cu Polonia. Tricolorii au pus capăt seriei de patru înfrângeri consecutive și s-au impus cu 2-1 în fața echipei lui Robert Lewandowski. După o primă repriză echilibrată, naționala pregătită de Gică Hagi a lovit de două ori într-un interval de numai cinci minute și a declanșat sărbătoarea în tribunele Arenei Naționale.

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Cei 45.827 de spectatori au împins echipa de la spate, iar suporterii din peluze au pregătit și un spectacol pirotehnic, cu torțe și petarde. Deși incidentele ar putea atrage noi sancțiuni din partea UEFA, atmosfera a fost una impresionantă. Fanii au continuat să-i încurajeze pe tricolori și au sărbătorit la final prima victorie a României în grupa de Nations League.

România, locul 5 în Europa! A depășit Portugalia, Turcia și Scoția la numărul spectatorilor

Cu 45.827 de spectatori, România s-a situat pe locul 5 în clasamentul asistențelor din etapa a cincea a UEFA Nations League, disputată în perioada 12–14 noiembrie. Naționala lui Gică Hagi a depășit reprezentative ale unor țări cu o tradiție fotbalistică importantă, precum Portugalia, Scoția, Turcia sau Cehia.

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Anglia, așa cum era de așteptat, s-a situat pe primul loc, cu 80.484 de spectatori la confruntarea cu Croația. Pe poziția secundă s-a clasat Italia, cu 71.452 de fani la meciul cu Franța, în timp ce podiumul a fost completat de Olanda, cu 51.221 de spectatori la partida împotriva Greciei. Suedia a ocupat locul al patrulea, cu 51.049 de oameni în tribune la întâlnirea cu Bosnia și Herțegovina, cu numai 5.222 mai mulți decât România.

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LocMeciSpectatori
1Anglia – Croația80.484
2Italia – Franța71.452
3Olanda – Grecia51.221
4Suedia – Bosnia și Herțegovina51.049
5România – Polonia45.827
6Scoția – Macedonia de Nord41.585
7Norvegia – Țara Galilor25.317
8Portugalia – Danemarca24.879
9Albania – Finlanda20.942
10Turcia – Belgia19.697
11Georgia – Ungaria19.187
12Irlanda de Nord – Ucraina18.225
13Cehia – Spania18.193

România mai are o șansă să evite ultimul loc în Nations League! Meci decisiv cu Bosnia

Pentru naționala României urmează ultima partidă din actuala ediție a grupelor Nations League. Marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina, în deplasare, la Zenica. Victoria cu Polonia a readus speranța în tabăra echipei lui Gică Hagi, care a acumulat trei puncte și s-a apropiat la o singură lungime de locul al treilea, ocupat de polonezi.

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Calculele sunt simple. România trebuie să învingă Bosnia și să spere că Polonia nu va câștiga împotriva Suediei. În acest scenariu, tricolorii vor încheia grupa pe poziția a treia și vor evita barajul pentru menținerea în Liga B. În schimb, dacă vor termina pe ultimul loc, elevii lui Hagi vor disputa în martie 2027 un baraj împotriva unei reprezentative clasate pe locul secund într-o grupă din Liga C.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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