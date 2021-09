România, în top cinci mondial al infectărilor și morților provocate de COVID-19, conform lui Vlad Voiculescu

Fostul ministru al sănătății a transmis niște informații statistice îngrijorătoare. Conform acestora, țara noastră este printre primele în ceea ce privește numărul de infectări cu coronavirus, dar și cel al persoanelor care și-au pierdut viața.

Vlad Voiculescu, date negre despre pandemia din țară: locul cinci la nivel mondial după decese și cazuri noi

Datele pe care le citează sunt cele furnizate de , un portal specializat care se ocupă de prelucrarea datelor referitoare la coronavirus, pe care le pune în cifre relevante.

Astfel, după consultarea pe care fostul ministru USR PLUS a făcut-o, el a transmis și un mesaj public pe rețelele de socializare, în care informează că situația este una cu adevărat îngrijorătoare în țara noastră.

Acesta a precizat că țara noastră este în topul cinci mondial, alături de alte țări care au o populație mult mai mare comparativ cu cea din România. În acest clasament se mai află Rusia, Filipine sau Iran.

”Suntem în top 5 mondial alături de țări cu o populație de cel puțin 3,5 ori mai numeroasă.

– Rusia are o populație de 146 milioane.

– Filipine are o populație de 110 milioane.

– Iran are o populație de 84 milioane.

– Thailanda are o populație de 70 milioane.

România normală promisă a fost în ultimele luni un stat complet iresponsabil față de proprii cetățeni”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Situația vaccinării este un dezastru, spune fostul ministru al sănătății

Rata de vaccinare din țara noastră este una „dezastruoasă”, conform declarațiilor făcute de Vlad Voiculescu și România are cel mai mic procentaj de imunizări din întreaga Uniune Europeană.

„Nicio altă țară din UE nu are o rată de vaccinare mai dezastruos de mică decât noi, în consecință primul stat membru din UE este doar pe locul 18 după numărul de decese (Polonia: 29 decese)”, a scris Voiculescu pe Facebook.

Număr record de infectări de la începutul pandemiei, marți

Informațiile furnizate de Vlad Voiculescu vin în contextul în care, marți, a fost înregistrat un cu noul coronavirus.

Este vorba despre peste 11.000 de infectări noi. Și numărul deceselor a crescut considerabil, el ajungând la 208.

Campania de vaccinare este considerată un eșec, fiindcă niciuna dintre țintele de imunizare nu a fost atinsă.