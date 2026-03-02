România, în vizorul Iranului? Adevăratul rol pe care îl joacă scutul de la Deveselu. Instituțiile de la București care ar putea fi țintite: „Un fel de răzbunare”

ADVERTISEMENT

România privește cu îngrijorare situația din Orientul Mijlociu, iar țara noastră poate deveni oricând ținta Iranului, motivul principal fiind scutul de la Deveselu care interceptează rachete balistice.

Scenariu înfricoșător pentru România: de ce ar putea deveni ținta Iranului

După zeci de ore de tensiune, în care situația a escaladat cu o rapiditate înfricoșătoare, e firesc să ne întrebăm dacă România ar putea fi vizată în mod direct de acest conflict, dincolo de efectele economice colaterale. Deși țara noastră e la mii de kilometri depărtare de Iran (3.070, mai exact), nu e 100% ferită. Poziționarea strategică a României, și găzduirea unor obiective militare americane o transformă într-un

Cristian Barna, analist de politică externă, a explicat în exclusivitate pentru FANATIK care sunt scenariile prin care România ar putea fi afectată direct sau indirect de escaladarea conflictului. Prima piesă, în ceea ce ne privește, de pe tabla șocului de șah este scutul de la Deveselu. Barna atrage atenția asupra faptului că deja s-au făcut pași de creștere a vigilenței.

Scutul de la Deveselu ar putea fi pentru prima oară activat

„Ați văzut că a fost crescut nivelul de alertă de la Deveselu, care e aparatură americană. Scutul ar putea fi o operație de pedepsire a americanilor pe teritoriul român, în sensul că ar putea fi trase niște rachete spre Deveselu, dar asta ar însemna că, de fapt, chiar misiunea e activată. Tu ai acolo aparatură care interceptează rachetele balistice iraniene care ar fi tras spre teritoriul Europei. Europa, deocamdată, se ține departe de acest conflict. Iranul ar putea spune: Ok, vrem să pedepsim România că permite scutul pentru interceptarea unor rachete trase spre Europa, spre baze americane”, explică Barna, pentru FANATIK.

Baza de la Deveselu este parte a sistemului NATO de apărare antirachetă, găzduind componente ale scutului american Aegis Ashore. Oficial, misiunea este una strict defensivă: interceptarea rachetelor balistice cu rază medie și lungă de acțiune care ar putea viza Europa. În logica unui conflict regional care poate scăpa de sub control, orice element perceput drept obstacol ar putea deveni o țintă simbolică.

„Singura idee ar fi să pedepsească România”

„Nu se pune problema folosirii, deocamdată, sub nicio formă, mai ales că are o utilitate defensivă. Singura idee ar fi să pedepsească România pentru niște rachete pe care Iranul le-ar trage spre baze britanice, de pildă. Întrebarea e: cum poate să aibă loc afectarea României? Trag cu rachete spre scutul de la Deveselu sau spre Mihail Kogălniceanu, dar acești interceptori trebuie să fie capabili să intercepteze aceste rachete”, ne-a mai spus Cristian Barna.

În aceeași logică strategică intră și baza de la Mihail Kogălniceanu, un alt punct important al prezenței americane în regiune. Orice atac asupra acestor obiective ar reprezenta o lovitură nu doar pentru România, ci pentru NATO, iar în acel moment am putea vorbi de un război mondial în toată regula. Conflictul nu se joacă doar cu rachete și interceptori. Barna conturează un scenariu în trei pași, inspirat inclusiv din avertismentele venite dinspre serviciile americane.

Risc crescut de atacuri teroriste

„Dacă vom ajunge la ceea ce deja FBI a avertizat că s-ar putea să se întâmple, legat de amplificarea războiului, iranienii ar avea trei etape prin care pot riposta. În prima fază s-ar trage cu rachete balistice, apoi închiderea Strâmtorii Hormuz și apoi au spus așa: au părți ai Gărzii Revoluționare, clandestin, în toată Europa și SUA. Ce înseamnă asta? Dacă primesc ordine, vor face atentate teroriste pe teritoriul SUA sau în Europa. Acesta e al doilea mod în care România poate fi vizată. Dacă sunt cetățeni iranieni ai milițiilor Basij din Iran care se activează la ordinele de la Teheran pentru a comite acte teroriste”, completează Barna.

Instituțiile din România care ar putea fi vizate de teroriști

De asemenea, închiderea cu totul a Strâmtorii Hormuz presupune un șoc energetic global, cu efecte directe asupra economiilor europene, inclusiv a României: creșterea prețurilor carburanților, presiune inflaționistă, instabilitate financiară. Cea mai sensibilă amenințare, dacă ne raportăm la viețile omenești, rămâne eventualitatea acțiunilor clandestine. Teroriștii din toată Europa se pot activa la un simplu semnal de la Teheran! Printre instituțiile care ar putea fi țintite la noi se numără, în special, sediile ambasadelor americane și israeliene de la București.

„De exemplu, poate apărea un iranian care să atace ambasada SUA sau a Israelului la București ca un fel de răzbunare. Nu pot să mă gândesc că Iranul ar putea ataca elemente strategice precum baza de la Deveselu sau Kogălniceanu, nu cred că au această capacitate, oricât de bine pregătiți ar fi. O țintă civilă, cu valoare simbolică, cum ar fi o ambasadă, este probabilă, dar depinde cât de mult își doresc asta”, adaugă Barna, pentru FANATIK.