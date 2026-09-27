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Adversara tricolorilor și-a completat lotul cu doi fotbaliști, care au jucat pentru alte naționale, dar au fost convinși să îmbrace tricoul Bosniei.

Zinedin Smajlović a jucat pentru Suedia, Hamzić pentru Austria

În lotul convocat de selecționerul Sergej Barbarez se află și doi fotbaliști noi, care au jucat pentru alte naționale. Ambii sunt fotbaliști tineri, cu potențial, drept pentru care Federația de la Sarajevo s-a declarat mulțumită de „achiziția” lor.

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Primul dintre ei este fundașul central Zinedin Smajlović. Fundașul central de 22 de ani este născut la Stockholm și n-a jucat niciodată în Bosnia. Acum este la Olympiakos Pireu, după ce un sezon a fost legitimat la Lecce, unde n-a jucat deloc.

Smajlović a jucat pentru naționala Under 21 a Suediei, dar a ales Bosnia, la seniori. El a bifat deja primele 45 minute, cu Polonia, la Varșovia. A început chiar ca titular, toamna aceasta fiind cea mai prolifică din cariera lui, pentru că a debutat și în Liga Campionilor.

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Bosniacii au și alți fotbaliști care au evoluat pentru alte naționale

Al doilea proaspăt bosniac este portarul Salko Hamzić, în vârstă de 20 de ani. El este născut la Salzburg și, asemenea colegului său, n-a jucat niciodată în Bosnia. Hamzic e format la Red Bull Salzburg, dar acum evoluează la WSG Tirol, unde e titular. Fotbalistul a jucat la naționala U19 a Austriei.

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Bosniacii mai au în lot fotbaliști care au schimbat naționala. Fundașul Arjan Malić (Sturm Graz) a jucat pentru Slovenia până la nivelul U19. Căpitanul Sead Kolašinac (Atalanta) a evoluat pentru Germania la juniori și apoi la naționala U20, dar are deja 13 ani de când joacă pentru Bosnia.

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Colegul lui Vlad Dragomir a jucat pentru Croația

Un alt fundaș, Nikola Katić (Schalke 04) a evoluat pentru Croația la tineret, dar și un meci la naționala mare. El a schimbat macazul în 2024, când a ales Bosnia. Armin Gigović (Young Boys Berna) a jucaat pentru Suedia, inclusiv două meciuri la naționala mare, plus alte 32 la juniori și tineret.

Ivan Sunjic, coleg cu Vlad Dragomir la Pafos, a jucat și el un meci pentru Croația, la seniori, dar și 57 de partide la categoriile anterioare, de la U17 la U21. Iar Ermin Mahmić (Corum) a jucat pentru Austria la U17.

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Puștiul care îl ține pe tușă pe Man e născut în SUA

Esmir Bajraktarević (21 ani), omul care îl ține pe tușă pe Dennis Man la PSV Eindhoven, este născut în SUA. El a evoluat pentru această naționala un meci, dar în 2024 a acceptat oferta Bosniei și de atunci a strâns 21 de meciuri.

În atacul Bosniei, Samed Bazdar (22 de ani) a jucat un meci pentru Serbia, după ce a fost unul dintre cei mai valoroși juniori ai acestei țări. Iar Haris Tabaković, c, este născut în Elveția și a jucat pentru această țară până la U21.