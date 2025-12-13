România, între primele 8 echipe la Campionatul European! Cu cine ne batem pentru trofeu

ADVERTISEMENT

Răzvan Puiu, un jucător cu experiență când vorbim de EA Sports FC 26 (fostul joc FIFA), este reprezentantul României la competiția oficială ce are loc la Londra.

România se luptă pentru câștigarea trofeului la Campionatul European de eFotbal

Cei 8 finaliști de la UEFA eEURO 2025 sunt Răzvan Puiu (RvPLegend10, România), Emre Yilmaz (EmreYilmaz, Țările de Jos), Anders Vejrgang (Vejrgang, Danemarca), Dan Ray (Stingray, Anglia), Gianluca Mautone (gianluca_m17, Elveția), Yuval Blizovsky (YuvalBeli, Israel), Francesco Tagliafieroo (Obrun2002, Italia) și Jonas Wirth (Jonny, Germania).

Românul a reușit 4 victorii din cele 6 meciuri în faza calificărilor, ce a avut loc în octombrie. România, condusă de Puiu, a bătut Kosovo (7-6), Kazahstan (9-2), Cipru (8-6) și Suedia (11-8), pierzând doar cu Țările de Jos (1-8) și Italia (3-8), iar acum se pregătește de faza sferturilor de finală de la Londra. Evenimentul are loc pe stadionul Twickenham.

Traseul România către trofeu la CE de eFotbal

În faza sferturilor de finală, România are un test dificil, cu Țările de Jos, sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:00, cu care am jucat și în calificări, acolo unde a fost un eșec drastic, 1-8. Toate partidele se joacă pe consolă Play Station 5. Totuși, dacă reușim să trecem mai departe, atunci vom da peste câștigătoarea duelului dintre Anglia și Germania. Reamintim că acest turneu se dispută sub egida UEFA și este recunoscută ca fiind o competiție oficială.

Inclusiv cei de la sunt implicați activ și oferă informații noi pe site-ul oficial, . Jucătorul care se va impune la turneul final va fi recompensat cu 30.000 de dolari, dar și un loc la FC Pro 26 Play-ins. Finalistul va fi recompensat cu 20.000 de dolari, iar locul 3 cu 10.000 de dolari.

Jucătorii echipei României, condusă de Răzvan Puiu.

EA Sports FC 26, un joc popular printre români. Cardul special primit de Cătălin Cîrjan, starul de la Dinamo

Zeci de mii de români se joacă EA Sports FC, majoritatea lor fiind tineri sub 30 de ani. Seria de jocuri FIFA nu se mai numește astfel deoarece acordul de licențiere dintre EA Sports și organizația FIFA a expirat, iar cele două părți nu au ajuns la un nou contract. EA a decis să păstreze controlul creativ și comercial asupra jocului, fără restricțiile și costurile impuse de brandul FIFA, rebranduind seria sub numele EA Sports FC.

Deși numele s-a schimbat, jocul continuă să includă majoritatea ligilor, cluburilor și jucătorilor reali, deoarece acestea sunt licențiate separat, iar schimbarea reflectă mai degrabă o decizie de afaceri decât una legată de conținut sau gameplay. Cătălin Cîrjan, starul , a primit un card special pentru evoluțiile avute, iar fanii „câinilor” au salutat în mediul online decizia luată de cei de la Electronic Arts.