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Naționala de handbal feminin a României a învins reprezentativa similară a Angolei, scor 29-28 (17-18), în primul amical programat la Cluj-Napoca în Sala Sporturilor „Horia Demian”, înainte de debutul Campionatului European. Urmează dubla cu Polonia, în 28-29 noiembrie, iar fanii au intrarea liberă la aceste partide.

România a învins Angola într-o partidă amicală disputată la Cluj-Napoca

„Tricolorele” vor juca prima partidă la Campionatul European 2026 la Cluj-Napoca în 4 decembrie cu multipla campioană Norvegia. Principalele marcatoare ale amicalului cu Angola au fost Kerekeş 5 goluri, Mihai 5, Pintea 4, Mohamed 4, Popa 3, pentru România, respectiv Nenganga 11, Simao 4, Machado 3, Venancio 3, pentru Angola.

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Angola este campioana en-titre a Africii și este antrenat de Carlos Viver, antrenorul campioanei Gloria Bistrița. Angola va disputa sâmbătă un nou amical contra celor de la HC Zalău, înainte de a debuta pe 2 decembrie la Campionatul Africii, echivalentul Campionatului European pentru continentul vecin.

Celelalte două partide amicale ale României se vor disputa tot în Sala Sporturilor „Horia Demian”, iar fanii vor avea acces gratuit. Prima partidă dintre România și Polonia se va disputa pe 28 noiembrie (sâmbătă) de la ora 18:00 (duminică), urmată de un alt meci pe 29 noiembrie de la ora 13:00. Campionatul European 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie.

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Naționala României are obiectiv ocuparea primelor 8 poziții la Campionatul European 2026

Cluj-Napoca și Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare ale Campionatului European, în timp ce BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui și partide din grupele principale. În Grupa B, din care face parte România, vor avea loc meciurile: 4 decembrie, ora 17:30: Elveţia – Macedonia de Nord; 20:00: Norvegia – România; 6 decembrie, 17:30: România – Macedonia de Nord, 20:00: Norvegia – Elveţia; 8 decembrie, 17:30:

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Alături de România, Campionatul European mai este găzduit de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Sunt calificate în urma preliminariilor Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia , Macedonia de Nord şi Grecia. România are obiectiv clasarea în primele 8 locuri, în timp ce pentru Crina Pintea va fi ultimul turneu final din carieră.