România, învinsă fără drept de apel de Franţa! „Tricolorele” au căzut fizic în ultimele 20 de minute

Naţionala României a pierdut primul amical din "dubla" cu Franţa. Campioana mondială s-a impus cu 32-27 într-un meci în care "tricolorele" s-au ridicat de puţine ori la nivelul adversarelor.
Marian Popovici
18.09.2025 | 20:15
Naţionala României a disputat primul amical de la Oradea cu Franţa într-o atmosferă superbă. Selecţionata lui Florentin Pera şi-a măsurat forţele împotriva campioanei mondiale, dar nu am avut cel mai strălucit joc.

În cele din urmă, franţuzoaicele şi-au respectab blazonul şi s-au impus fără emoţii, scor 32-27. Mai deranjant este că naţionala noastră nu a pus în niciun moment probleme cu adevărat, elevele lui Sebastien Gardillou controlând ritmul pe tot parcursul meciului.

Cea mai mare diferenţă a fost de şase goluri, chiar înainte de pauză, dar „tricolorele” au intrat la cabine cu patru goluri handicap. În partea secundă, jucătoarele noastre au început să se resimtă şi din punct de vedere fizic, similar cu meciurile jucate la ultimele turnee finale.

Dar, a fost un test valoros pentru naţionala condusă de Florentin Pera, care se pregăteşte de Campionatul Mondial din noiembrie-decembrie. Toate jucătoarele convocate la această acţiune au evoluat.

Sorina Grozav, cea mai bună marcatoare a meciului

Sorina Grozav a fost cea mai bună marcatoare a „tricolorelor” cu 6 goluri, urmată de Boiciuc cu patru reuşite, respectiv Gogîrlă şi Popa cu câte trei goluri. De la franţuzoaice, Bouktit a marcat de 5 ori, Zaadi a avut 4 reuşite, în timp ce Toublanc, Orlane Kanor, Ondono şi Granier au marcat câte 3 goluri.

România va disputa al doilea meci amical împotriva Franţei sâmbătă, de la ora 15:00, tot la Oradea. România are o grupă dificilă la Campionatul Mondial din noiembrie-decembrie şi va juca la Rotterdam cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

Următorul stagiu de pregătire al naţionalei va fi la Craiova, în octombrie, când vor avea loc primele meciuri din EHF Euro Cup. Vom juca împotriva Norvegiei la Larvik şi cu Polonia, în Bănie. Apoi, România va găzdui „Trofeul Carpaţi” înaintea turneului final. Acolo vom evolua cu Portugalia, Cehia şi Austria.

  • 12 victorii are Franţa în faţa României la handbal feminin
