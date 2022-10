România, ironizată pentru prezența la Târgul de Carte de la Frankfurt. ”Te umple o jenă fără margini”

Evenimentul a debutat pe 19 octombrie, iar vizitatorii au remarcat ironic amenajarea standului României.

România, ironizată pentru prezența la Târgul de Carte de la Frankfurt

Internauții au publicat pe reţelele sociale fotografii care arată pereţii despărţitori din panouri metalice, lipsiţi complet de orice decoraţiune şi pe care au fost montate afişe mici pe care scrie că este vorba despre , în contrast cu standurile pline de culoare ale altor ţări.

ADVERTISEMENT

La interiorul standului se poate observa o mochetă roşie, câteva rafturi pe fiecare perete, pe care au fost amplasate cărţi şi scaune albe, dedicate vizitatorilor.

„Cine are un stand discret la Târgul de carte de la Frankfurt”, scrie un internaut, citat de . „La fel de minunat ca-n 2004, când am trecut pe acolo”, a reacționat unul dintre comentatorii la postare.

ADVERTISEMENT

„Munca de organizare făcută de onor Ministerul Culturii. Te umple o jenă fără margini când vezi ce înseamnă prezenţa noastră ca ţară la Târgul de Carte de la Frankfurt. #jenibil”, scrie un alt internaut.

„Aşa arată standul României la Târgul de carte de la Frankfurt 2022! care standuri? Cele cu pereţi albi, fără nume, doar cu o hârtie lipită pe cele două laterale. Nici măcar numele ţării nu apare scris mare sau vizibil.

ADVERTISEMENT

Înăuntru nişte funcţionari care dau vina pe alţii care – chipurile – au decis o astfel de aranjare şi prezentare. Sigur, nimeni nu e de vină.

Şi la câţiva metri, iată standurile a trei ţări din zona noastră estică – geografic, desigur. Mă întreb dacă se aude şi se vede pe undeva, mai sus”, a scris și orădeanul Vasile Gabrian.

ADVERTISEMENT

Târgul de carte de la Frankfurt, deschis în 19 octombrie, se încheie duminică. Anul acesta, România a participat cu Ministerul Culturii, iar invitaţii la această ediţie sunt scriitorii Jan Cornelius şi fotograful Marc Schroeder.

ADVERTISEMENT

Anterior evenimentului, Ministerul Culturii din România a anunţat colaborarea cu Ministerul Culturii din Republica Moldova pentru o cât mai bună reprezentare a literaturii şi culturii române de pe ambele maluri ale Prutului.