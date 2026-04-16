România își află adversarele de la Campionatul European de Handbal Feminin! Tragerea la sorți are loc acum

Joi, 16 aprilie, are loc tragerea la sorți pentru grupele preliminare ale Campionatului European de Handbal Feminin din acest an, care va fi găzduit și de România.
Bogdan Mariș
16.04.2026 | 19:11
Naționala de handbal feminin a României își va afla joi adversarele de la Campionatul European, care va fi găzduit și de țara noastră. FOTO: Sport Pictures
Joi, 16 aprilie, de la ora 19:00, are loc tragerea la sorți pentru grupele preliminare ale Campionatului European de Handbal Feminin din acest an, competiție pe care România o găzduiește alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Tragerea la sorți se desfășoară la Katowice, în Polonia, iar naționala României, care a fost deja repartizată în grupa B, își va afla adversarele.

LIVE UPDATE: Tragerea la sorți pentru grupele EHF EURO 2026

Tragerea la sorți pentru grupele preliminare de la Campionatul European de Handbal Feminin din acest an se are loc în aceste momente la Katowice, în Polonia. Iată cum arată momentan componența celor 6 grupe:

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru

Grupa B (Cluj-Napoca): ROMÂNIA

Grupa C (Antalya): Spania, Turcia

Grupa D (Brno): Cehia

Grupa E (Katowice): Polonia

Grupa F (Bratislava): Germania, Slovacia

România își află astăzi adversarele de la Campionatul European de Handbal Feminin

România face parte din urna a doua la tragerea la sorți pentru Campionatul European, care se va desfășura în perioada 3-20 decembrie 2026, însă „tricolorele” au fost deja repartizate în grupa preliminară B, așadar își vor disputa meciurile la Cluj-Napoca, în BTarena. Oradea Arena va găzdui partidele din grupa A, aici fiind repartizată deja naționala Ungariei.

La finalul grupelor preliminare, primele două clasate din seriile A, B și C vor avansa în grupa principală I, care se va disputa la Cluj-Napoca. Grupa principală II și fazele finale (semifinalele, meciul pentru locul 5, meciul pentru locul 3 și marea finală) se vor disputa în Polonia, la Katowice. Ultimul act este programat pe 20 decembrie. Drepturile de televizare pentru turneul final au fost câștigate de Pro TV.

Cum arată urnele pentru grupele preliminare ale Campionatului European de Handbal Feminin

  • Urna 1: Norvegia, Danemarca, Ungaria, Franța, Suedia, Olanda
  • Urna 2: Germania, Muntenegru, Polonia, România, Spania, Cehia
  • Urna 3: Turcia, Slovacia, Slovenia, Elveția, Austria, Insulele Feroe
  • Urna 4: Croația, Serbia, Islanda, Macedonia de Nord, Ucraina, Grecia

Cele 5 țări gazdă și primele 3 clasate de la ediția precedentă s-au calificat automat, iar celelalte 16 formații și-au asigurat prezența la turneul final din calificările care s-au încheiat recent. România nu a participat în preliminarii, evoluând în această perioadă în EHF Euro Cup. Singura debutantă la turneul final va fi naționala Greciei, iar pentru Turcia și Insulele Feroe va fi cea de-a doua prezență la Campionatul European. Locațiile unde se vor disputa cele 6 grupe preliminare au fost deja stabilite, câte o echipă fiind repartizată în fiecare grupă:

  • Ungaria în Grupa A (Oradea)
  • România în Grupa B (Cluj-Napoca)
  • Turcia în Grupa C (Antalya)
  • Cehia în Grupa D (Brno)
  • Polonia în Grupa E (Katowice)
  • Slovacia în Grupa F (Bratislava)

Ce rezultat a înregistrat România la precedentul Campionat European

Ediția precedentă a Campionatului European de Handbal Feminin s-a disputat în Austria, Ungaria și Elveția, în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2024. România a terminat pe locul 2 în grupa preliminară, în urma Muntenegrului și în fața Cehiei și a Serbiei. „Tricolorele” au avansat în grupa principală I, pe care au terminat-o pe ultimul loc, ocupând poziția a 11-a în ierarhia finală a competiției.

Cea mai bună performanță a României la un Campionat European rămâne locul 3 ocupat la ediția din 2010, găzduită de Danemarca și Norvegia. „Tricolorele” cedau atunci în semifinale contra Suediei, 23-25, dar reușeau să se impună în meciul pentru medaliile de bronz, 16-15 contra țării gazdă Danemarca.

