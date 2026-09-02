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Peste 250 de tineri fotbaliști români crescuți în academii din 23 de țări reprezintă viitorul naționalei „tricolorilor”. De la Italia și Spania până în Statele Unite sau Andorra, diaspora românească produce talente care învață fotbalul în cele mai prestigioase centre europene, precum Juventus, Real Madrid sau Atletico Madrid, și care ar putea schimba destinul echipei naționale.

Generația fără granițe. România își caută viitorul la Madrid, Torino, Milano și München

Granițele țării au încetat de mult să mai definească fotbalul românesc. O parte importantă a viitorului său crește în Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Anglia, Statele Unite sau Canada. FANATIK a realizat o documentare gigant, cu peste 250 de copii plecați din România alături de părinți, jucători născuți în familii românești stabilite de mult timp în străinătate și puști care au învățat să rostească primele cuvinte într-o limbă, dar ar putea cânta imnul țării într-o alta. Să sperăm că va fi limba română!

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Peste patru milioane de români trăiesc astăzi în afara granițelor, majoritatea plecați în ultimii 20 de ani spre vestul Europei. Fotbalul, ca orice fenomen social, a urmat banii și oamenii: copiii plecați la 4, la 6 sau la 10 ani au crescut cu mingea la picior în curțile școlilor din Torino, Madrid sau Porto, nu în Titan sau în Rahova, iar o parte dintre ei au fost suficient de talentați încât să intre pe porțile celor mai râvnite academii din Europa.

Nu se întâmplă asta doar în România. Franța a construit două generații de campioni mondiali din diaspora africană, Anglia a integrat de decenii jamaicani, nigerieni sau irlandezi, iar puțini jucători din naționala Germaniei sau Austriei mai au nume autohtone.

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Federația Română de Fotbal a înțeles, cu întârziere, miza. A înființat departamente de scouting pentru diasporă, a trimis oameni la turnee de juniori în Italia și Spania, a organizat acțiuni de selecție la Buftea și Mogoșoaia pentru copii aduși special din străinătate. Rezultatul este vizibil deja la naționalele de tineret: la nivelul U17, procentul jucătorilor născuți în afara țării a trecut, potrivit unor estimări, de 40%.

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Copiii diasporei din academiile mari ale Europei

Am luat la rând echipele de fotbal și academiile din Europa și am găsit peste 250 de tineri fotbaliști între 15 și 21 de ani care fac fotbal în afara României. Am putut observa că țara noastră are fotbaliști la cele mai puternice școli de pe bătrânul continent. În general, este vorba despre puști cu cetățenie română, de regulă cu ambii părinți români, plecați din țară fie înainte să se nască plozii, fie în primii ani de școală. Puștii au învățat cultura fotbalului în țara în care au copilărit.

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Italia – Marea pepinieră „tricoloră” din Cizmă

Nu există aproape niciun club de Serie A sau Serie B care să nu aibă, în 2026, cel puțin un puști cu nume românesc în academie. Numărăm aproape 50 de cazuri confirmate doar la nivel de juniorat italian. La Juventus avem pe alese: Gabriel Broștic (portar, generația 2010), Nicolas Rogoz (fundaș central, 2009), Raul Radu (mijlocaș, în Primavera), Riccardo Radu (portar, Primavera 1, convocat deja la lotul de Serie A al „Bătrânei Doamne” în aprilie 2026), plus Gabriel Repciuc.

La AC Milan, Christian Vechiu (fundaș central, Primavera) și Ryan Eugen Rusu (mijlocaș, U18) au parcurs treptele academiei rossonere, în timp ce Milan Futuro, proiectul de tranziție spre seniorat al clubului, îi are pe Alexandru Șiman și Francesco Domniței. La Inter joacă în paralel Alin Pietraru, Șerban Broinaș și Antonio David. AS Roma îl are pe Daniele Paul, Fiorentina pe Robert Corduneanu și pe atacantul Valentin Mantu.

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Topul select în care apare Rareș Coman

Rareș Coman are 18 ani și joacă mijlocaș central la Sassuolo. S-a născut pe 28 ianuarie 2008 și e văzut drept un fotbalist cu un potențial uriaș. A început la Dunărea Călărași și a fost dorit de West Ham și Watford. Transferurile nu s-au făcut din motive birocratice. Chiar Gheorghe Hagi a încercat să-l aducă la Farul. Sassuolo a fost mai rapid și l-a semnat în octombrie 2024. E un mijlocaș catalogat de italieni drept neobosit. The Guardian l-a inclus pe lista celor mai talentați fotbaliști din lume din generația 2008 — alături de nume ca Ibrahim Mbaye (PSG), Francesco Camarda (Milan) sau Lennart Karl (Bayern München).

• Italia: Gabriel Broștic (Juventus, 16 ani), Gabriel Repciuc (Juventus, 17 ani), Nicolas Rogoz (Juventus, 17 ani), Riccardo Radu (Juventus, 17 ani), Stefano Precupanu (Juventus, 17 ani), Alessio Marcu (Juventus Next Gen/Grosseto, 19 ani), Alexandru Șiman (Milan Futuro, 20 ani), Francesco Domniței (Milan Futuro, 18 ani), Christian Vechiu (AC Milan, 18 ani), Ryan Eugen Rusu (AC Milan, 17 ani), Alin Pietraru (Inter Milano, 15 ani), Șerban Broinaș (Inter Milano, 15 ani), Antonio David (Inter Milano, 21 ani), Daniele Paul (AS Roma, 17 ani), Raul Avram (Lazio, 17 ani), Alexandru Miloiu (Lazio, 17 ani), Andrei Racu (Atalanta U19, 19 ani), Raul Cojocariu (Atalanta, 18 ani), Alexandru Andrei Capac (Atalanta, 20 ani), Robert Corduneanu (Fiorentina, 17 ani), Valentin Mantu (Fiorentina, 15 ani), Matei Ceuca (Torino, 17 ani), Nicolas Mușat (Torino, 18 ani), Andrei Toroc (Bologna, 19 ani), Darius Groza (Bologna, 18 ani), Ianis Dobrescu (Genoa, 18 ani), Fernando Pellegrini (Genoa, 18 ani), Davide Moisa (Hellas Verona, 18 ani), Dragoș Kirali (Hellas Verona, 17 ani), Ioan Vermeșan (Hellas Verona, 19 ani), Luca Szimionaș (Hellas Verona, 19 ani), Denis Mario Șandro (Sassuolo, 20 ani), Mario David (Sassuolo, 18 ani), Rareș Coman (Sassuolo, 18 ani), Troy-Leo Tomșa (Sassuolo, 18 ani), Luca Ciprian Lungu (Sassuolo, 17 ani), Ștefan Amarandei (Sampdoria, 18 ani), Ștefan Nastac (Sampdoria, 16 ani), Nicolas Blaj (Udinese, 16 ani), Marco Popescu (Lecce, 18 ani), Nicolò Pauliuc (Empoli, 19 ani), Matteo Obleac (Frosinone, 20 ani), Alberto Olteanu (Venezia, 18 ani), Raul Matei (Virtus Entella, 16 ani), Denis Aevoaei (Cittadella, 17 ani), Alessandro Chira (Spezia Calcio, 17 ani), Robert Toma (Triestina, 17 ani), Gabriel Donos (Ippogrifo Sarnese, 19 ani), Gabriele Bârlădeanu (Real Monterotondo, 18 ani), Tommaso Nistor (Mezzolara, 19 ani), Corrado Fulga (Flaminia, 20 ani), Robert Matei (Virtus, 20 ani).

Spania – Românii din La Fábrica

Și în Spania românii își fac loc la academiile echipelor din La Liga. În La Fábrica, celebra școală de fotbal a Realului, se regăsesc și tineri de mare perspectivă din țara noastră. De asemenea, am identificat și alte două nume: Raul Andrei Perțea Bănică (Real Madrid U19 B) și Ares Căpățână García-Abad (Real Madrid Juvenil B) au cetățenie română, însă au evoluat pentru reprezentativele de juniori ale naționalei iberice. Țara noastră riscă să îi piardă definitiv.

Villarreal, clubul care l-a format și pe Andrei Rațiu cu un deceniu în urmă, are astăzi în academie doi jucători cu cetățenie română: Alexandru Epuraru și Sasha Radu. La Atlético se antrenează fundașul Bogdan Ungureanu, iar Valencia îl are pe mijlocașul Alin Gera.

• Spania: Eduardo Corlat (Real Madrid, 17 ani), Andrei Perțea (Real Madrid, 17 ani), Ares Căpățână (Real Madrid, 17 ani), Leo Saca (Barcelona, 19 ani), Bogdan Ungureanu (Atlético Madrid, 18 ani), Alexandru Epuraru (Villarreal, 16 ani), Eduard Mihai Ursu Lolot (Villarreal, 18 ani), Sasha Radu (Villarreal, 18 ani), Robert Răzvan Jălade (Sevilla Atlético, 21 ani), Victor Kroes (Real Betis, 17 ani), Robert Lungu (Girona/Palamós, 21 ani), Alin Gera (Valencia, 19 ani), Răzvan Farcaș (Rayo Vallecano, 18 ani), Albert Niculăesei (Elche, 18 ani), Albert Radu (Málaga, 18 ani), David Stroe (Real Zaragoza, 15 ani), Eduard Popa (Real Zaragoza, 15 ani), Marcos Manolache (Real Zaragoza, 18 ani), Andrei Roateș (Levante, 18 ani), Nicolas Anghel (CD Castellón, 16 ani), Ioan Precup (CD Roda, 17 ani), Gabriel Alexandrescu (Alboraya UD, 16 ani), Raul Vereș (Las Rozas, 19 ani), Pedro Lorenzo Dinu (CD Hergar Helmantica, 19 ani), Mihail Viorel Costache (Siete Picos Colmenar, 15 ani), Nicholas Casian Cercega (Arrupe Chaminade, 15 ani).

Portugalia, o țară în care românii se simt excelent

Modelul portughez a devenit, în ultimii ani, o rută la fel de populară ca cea italiană sau spaniolă, grație reputației academiilor lusitane de a produce fotbaliști tehnici, gata de export pe piața vest-europeană. La Sporting evoluează Alexandru Constantin Hincu și Marius Glinjeanu, la FC Porto portarul Andrei Cristiano Demianciuc, iar la Benfica îl regăsim pe Cristian Puha.

• Portugalia: Adrian Hincu (Sporting CP, 17 ani), Marius Glinjeanu (Sporting CP, 18 ani), Andrei Cristiano Demianciuc (FC Porto, 15 ani), Issac David Dzeric (Vitória SC, 17 ani), Tony Strata (Vitória SC, 21 ani), Cristian Puha (Benfica/Estoril, 21 ani), Ianis Mihai Vulpe (Paços de Ferreira, 17 ani), Ionel Tiago Constantinescu (Farense, 15 ani), Eric António Zapodeanu (FC Alverca, 19 ani), Mohammed Şahin Abasov (Torreense, 19 ani), Diogo George Haraga (CD Mafra, 18 ani), Paulo António Alecsandru (1º Dezembro, 20 ani), Vasile Galan (1º Dezembro, 15 ani), Mario Ioan Ianculescu (Real SC, 17 ani), Rareș Cristian Cuha (Alta de Lisboa, 17 ani), Daniel Alexandru Vasilica (União Mucifalense, 17 ani), Denis Alexandru Sutu (União Mucifalense, 16 ani), Daniel James Dinca (FC Pedras Rubras, 17 ani), Denis Andrei Racovita (Olímpico Montijo, 16 ani), Dennis Ionuț Birichi (SRD Negrais, 18 ani), Eduardo João Feraru (Águias Alpiarça, 19 ani), Ricardo Andrei Homoceanu (Juventude Sarilhense, 16 ani), André Gabriel Alecsandru (Fundação Salesianos, 17 ani), Tohar Yakov Eylon (Infante Sagres, 15 ani).

Anglia – Se ajunge greu, deși avem mulți români în Regat

Anglia rămâne, surprinzător, dacă ne uităm la numărul românilor care muncesc în Regatul Unit, o țară încă inaccesibilă pentru tinerii fotbaliști din România. Aceștia fac școala acolo, se pregătesc cu diverse echipe, ajung la trialuri, însă nu reușesc să primească contracte profesioniste. Totuși, există câteva nume care ies în evidență: Andreas Pițiga la Wolverhampton sau Raul Vancea la Watford.

În viitor, la naționala țării noastre ar putea evolua și primul jucător de culoare. David Anugo a refuzat Anglia și Nigeria pentru a juca pentru „tricolori. A debutat deja la reprezentativele de juniori. Acum evoluează în academia lui Leicester și e monitorizat de granzii din Premier League.

„Știe bine limba română și este foarte respectuos. Mulțumește pentru absolut orice. Rar am văzut un asemenea băiat cu atât de mult bun simț. Despre partea fotbalistică chiar nu am ce spune, cred că transferul la West Ham este răspunsul pentru orice întrebare. Copilul are talent, se vede, este la un alt nivel”, declara un membru din staff-ul naționalei României U16 despre Anuogo.

* Anglia: David Anugo (Leicester, 18 ani), Andreas Pițiga (Wolverhampton, 16 ani), Raul Vancea (Watford, 18 ani), Kevin Wadman (Queens Park Rangers, 16 ani), Lisav Eissat (Bristol City, 21 ani), Mihail Marinescu (Bracknell Town, 21 ani).

Românii din Andorra și Luxemburg

Avem reprezentanți și în campionate din centrul și estul Europei. România are tineri jucători și în țări precum Cipru, Țara Galilor sau Arabia Saudită. Un număr mare de puști care pot fi în viitor tricolori se găsește în Ungaria, acolo unde este o mare comunitate de români. De asemenea, același lucru se întâmplă în Germania sau Austria, țări unde părinții copiilor au emigrat în urmă cu ani de zile.

• Germania: Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach, 17 ani), Matei Pădure (Wolfsburg, 16 ani), David Creța (Hoffenheim, 18 ani), Vlad Petreanu (Hoffenheim, 16 ani), Mihai Boșneag (Augsburg, 19 ani), Robert Drăghici (Augsburg, 18 ani), Emanuel Marincău (Mainz 05 II, 20 ani), Denis Miu (Hannover 96, 18 ani), Oleg Skakun (Kaiserslautern, 21 ani), Raul Eliano Marița (Greuther Fürth, 19 ani), Loan Denis Tripon (Saarbrücken, 17 ani), Eduard Cotor (SV Meppen, 19 ani), Andrei-Julian Zavate (Wacker Burghausen, 17 ani), Raul Gogonea (19 ani).

• Austria: Darius Achiței (Rapid Viena II, 18 ani), Răzvan Boca (First Vienna, 21 ani), Matthias Benjamin Mal (SKN St. Pölten, 17 ani), Jose-Andrei Rostaș (Kapfenberger SV, 17 ani), Nicolas Ionuț Pribag (Kapfenberger SV, 21 ani), Sebastian Bacu (TWL Elektra/Traiskirchen, 19 ani), Luca Botaș (Union Dietach, 19 ani).

• Ungaria: Sebastian Rus (Puskás Akadémia, 18 ani), Mark Kovacs (Győr, 21 ani), Krisztián Dobozi (Kazincbarcikai, 21 ani), Patrick Gânțe (Kazincbarcikai, 21 ani), Roland Gergely (Karcagi SE, 21 ani).

• Cipru: Andy Daniel Brumea (Spartakos Kitiou, 19 ani); Gabriel Pipi (Chalkanoras Idaliou, 21 ani); Gabriel Toader (Karmiotissa, 19 ani); Robert Stoicea (Digenis Ypsona, 21 ani).

• SUA: Vlad Steven Dănciuțiu (Austin FC II, 20 ani); Ștefan Chirilă (FC Cincinnati, 19 ani); Luca Moisa (Real Salt Lake, 18 ani); Robert Turdean (Chicago Fire, 16 ani).

• Luxemburg: Raul Andrei Toma (Wiltz 71, 18 ani); Răzvan Bumbar (Rodange 91, 20 ani); Tudor Neamțiu (F91 Dudelange, 20 ani).

• Belgia: Yanis Croitor (RWDM Brussels, 17 ani).

• Malta: Mattia Galliano (St. Andrews, 20 ani); Vlad Mihai (SK Victoria Wanderers, vârstă neconfirmată).

• Slovacia: Andrei Gabriele Florea (MŠK Žilina, 21 ani); Norbert Tamas (KFC Komárno, vârstă neconfirmată).

• Scoția: Marco Rus (Ayr United, 22 ani); Seb Drozd (Queen’s Park, 22 ani).

• Țara Galilor: Andrei Nazaru (Newtown AFC, 18 ani).

• Turcia: Ümit Akdağ (Alanyaspor, 22 ani); Ahmet Ekmekci (Sakaryaspor, 22 ani); Andrei Borza (Çorum FK, 20 ani).

• Andorra: Kevin Olah (Atlètic Club d’Escaldes, vârstă neconfirmată), Enes Sali (FC Andorra, 20 ani).

• Franța: David Oltean (Olympique Marseille, 15 ani).

• Irlanda: Daniel Mare (Drogheda United, 19 ani).

• Norvegia: Filip Oprea (Åsane, 20 ani).

• Elveția: Yanis Ganaj (FC Thun, 17 ani).

• Grecia: Vasile Sova (Iraklis Salonic, 21 ani).

• Slovenia: Rocco Vicol (Rudar Velenje, 22 ani).

Fotbaliștii pe care România îi poate pierde

Această globalizare vine la pachet și cu faptul că România poate pierde extrem de ușor jucători talentați. Vorbim despre copii cu un părinte român și unul din altă țară, sau cu doi părinți români, dar născuți pe teritoriul altui stat, ceea ce le conferă automat și cealaltă cetățenie. În general, federațiile țărilor în care s-au născut îi monitorizează atent, iar puștii sunt chemați la diverse trialuri. Unii chiar primesc promisiunea șansei de a evolua la turnee finale cu naționale precum Italia, Spania sau Germania!

Situația este, de fapt, destul de simplă. La 16-17 ani, un puști crescut, să zicem, de Juventus, care vorbește de mic limba italiană, cu prieteni și viață socială construite integral acolo, primește două scrisori de convocare, una de la FRF, una de la federația țării natale. Copilul trebuie să aleagă pe cine vrea să reprezinte. Părinții pot să ofere sfaturi, însă jucătorul trebuie să își dea seama dacă se simte mai mult român sau mai mult italian.

Un exemplu concret este Karim Adeyemi, născut la München, din tată nigerian și mamă româncă. Atacantul care recent a semnat cu Barcelona a avut posibilitatea de a reprezenta România sau Nigeria, însă a ales Germania, pentru care a ajuns să evolueze la naționala de seniori.

Spania pune presiune pe FRF

La Real Madrid, Ares Căpățână García-Abad (2009, fundaș dreapta, născut la Alcalá de Henares) a fost deja convocat la naționala Spaniei U17, un semnal aproape sigur că va alege tricoul Furiei Roja. Coechipierul său, Andrei Perțea Bănică, a jucat sub steagul României, însă recent a răspuns pozitiv unei convocări venite de la naționala U16 a Spaniei. Mulți dintre ei au apucat să prindă minute în echipamentul țării noastre, însă oricând pot face pasul către o altă reprezentativă.

România pare că a pierdut și un alt jucător de viitor: Leo Saca. Născut la Ialoveni, în Moldova, s-a mutat cu familia în Spania la 9 ani și a ajuns în La Masia, academia Barcelonei. A câștigat cu formația de tineret UEFA Youth League în 2024-25. Are dublă cetățenie, română și moldovenească. Saca a fost convocat inițial de FRF, a jucat titular pentru România U15 în 2022, la turneul „Torneo delle Nazioni”, dar legătura cu tricolorii s-a rupt curând după aceea. În iunie 2026, fundașul central, ajuns între timp la echipa secundă a Barcelonei (Barça Atlètic, în Segunda Federación), a debutat oficial pentru naționala de seniori a Moldovei.

Jucători de perspectivă pe care România riscă să îi piardă:

Dennis Seimen – VfB Stuttgart, 20 ani, portar (Germania U21)

Ares Căpățână García-Abad – Real Madrid, 17 ani, fundaș dreapta (Spania U17)

Elis Bishesari – IFK Göteborg, 21 ani, portar (Suedia U21; anterior România U15)

Raul Andrei Perțea Bănică – Real Madrid, 17 ani, mijlocaș central (Spania U16)

Andrei Chirilă – FC Cincinnati, 17 ani, fundaș central (SUA U18)

Robert Turdean – Chicago Fire, 16 ani, mijlocaș ofensiv (SUA U17)

David Creța – Hoffenheim, 18 ani, atacant

David Podar-Stiube – Bayern München, 16 ani, portar (Germania, juniori)

Adam Grimberg – Maccabi Haifa, 18 ani, atacant (Israel U19)

Troy-Leo Tomșa – Sassuolo, 18 ani, mijlocaș defensiv (România U19)

Riccardo Radu – Juventus Primavera, 18 ani, portar (România, juniori)

Gabriel Broștic – Juventus, 16 ani, portar (România, juniori)

Eduard Mihai Ursu Lolot – Villarreal U19, 18 ani, portar (România, juniori)

Fernando Pellegrini – Genoa U18, 18 ani, atacant (România U18)

Alexandru Constantin Hincu – Sporting CP, 17 ani, fundaș

Andrei Cristiano Demianciuc – FC Porto, 15 ani, portar

Matthias Benjamin Mal – SKN St. Pölten, 17 ani, fundaș

Daniel Mare – Drogheda United, 19 ani, extremă dreapta (Irlanda U19)

Vlad Steven Dănciuțiu – Austin FC II, 20 ani, atacant

Erik David Pop – portar, 18 ani (Canada U17; ulterior România U18)

Sunt câțiva actuali tricolori care au învățat fotbalul peste hotare

Deja la naționala de seniori a României găsim mulți fotbaliști care au copilărit în afara granițelor. Unii dintre ei s-au născut peste hotare, iar alții au plecat alături de părinți în străinătate, unde au jucat la diverse academii din Europa. Sunt câțiva care s-au reîntors în țară peste ani de zile și au reușit să se facă remarcați și să prindă convocări la naționala de seniori.

Bogdan Racovițan este unul dintre exemple. Fundașul central s-a născut la Dijon, în Franța, într-o familie de emigranți români. A jucat la academia clubului Dijon FCO, alături de viitori internaționali francezi ca Amine Gouiri sau William Saliba. Abia la 20 de ani a ales să vină în fotbalul românesc, la FC Botoșani. A debutat pentru naționala de seniori în 2024 și astăzi este convocat la fiecare acțiune.

Lisav Eissat are o poveste similară. S-a născut și a copilărit la Haifa și a făcut primii pași în fotbal la Maccabi. Mai mult, are și selecții la naționalele de tineret ale Israelului. Legătura cu România vine doar din partea bunicii, născută la Dorohoi. A debutat pentru naționala de seniori a României în octombrie 2025, cu Mircea Lucescu, și are deja patru selecții. Nu vorbește limba română, abia a început s-o învețe. În iulie 2026

Daniel Bîrligea și el a crescut în Italia, deși s-a născut în țară, la Brăila. A plecat la doar 12 ani în Italia, la academia lui Palermo, unde s-a format ca fotbalist. Atacantul a revenit ani mai târziu la CFR Cluj, unde a început să rupă porțile, iar cei de la FCSB au decis să îl transfere. Acum este și el un jucător de bază la echipa națională.

În schimb, Ümit Akdağ s-a născut în București. A început fotbalul la FCSB, a trecut apoi prin academia lui Chelsea. Acum joacă în Turcia, la Alanyaspor. Inițial părea că va alege să joace sub steagul tricolor. Daniel Pancu l-a convins să vină la lotul de tineret, deși Akdağ era foarte legat și de Turcia. Acum însă stoperul pare că s-a decis și va reprezenta naționala de seniori a Turciei.

Ce trebuie să facă FRF? Miza este uriașă!

În următorii ani, cazurile fotbaliștilor crescuți în afara României vor fi tot mai dese. Tot mai mulți jucători din diaspora vor ajunge la naționala de seniori. Pentru FRF, Italia, Spania, Germania, Austria sau Anglia trebuie privite deja ca o extensie a bazinului intern de selecție. Un copil cu părinți români care se formează la Juventus, Real Madrid sau Bayern München ar trebui să fie la fel de important pentru viitorul naționalei precum un junior crescut la Farul, FCSB sau Universitatea Craiova, dacă nu chiar mai important.

Marile naționale au demonstrat deja cât de important poate deveni un asemenea bazin de selecție. Kylian Mbappé s-a născut în Franța, dar putea reprezenta și Camerun sau Algeria. Erling Haaland s-a născut în Anglia, la Leeds, dar a devenit superstarul Norvegiei. Achraf Hakimi, născut la Madrid și format la Real Madrid, a ales Marocul, țara părinților săi. Zinedine Zidane, născut la Marsilia într-o familie de origine algeriană, a devenit unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Franței.

Marea provocare pentru FRF nu este doar să descopere acești copii, ci să ajungă la ei înaintea altor federații și să păstreze permanent legătura cu cei mai talentați. România nu îi va putea convinge pe toți, iar alegerea finală trebuie să le aparțină jucătorilor. Dar ar fi o pierdere uriașă ca un fotbalist format la una dintre marile academii ale Europei să ajungă peste câțiva ani la cel mai înalt nivel, iar România să constate că l-a pierdut doar pentru că altă federație l-a urmărit mai atent.