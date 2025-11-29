Sport

România – Japonia, live video, ora 19:00, Campionatul Mondial de handbal feminin. ”Tricolorele” caută a doua victorie în grupă

Pentru naționala de handbal feminin a României urmează meciul cu Japonia. Duelul este unul extrem de important pentru calificarea în grupele principale de la Campionatul Mondial.
Traian Terzian
29.11.2025 | 14:15
România, duel cu Japonia în cel de-al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Sursă foto: Sorin Pana/SPORT PICTURES
Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 a început în forță pentru România, care s-au impus cu scorul de 33-24, în fața Croației. În cel de-al doilea joc, fetele lui Ovidiu Mihăilă vor da piept cu Japonia.

România – Japonia, al doilea meci al naționalei la Campionatul Mondial de handbal feminin

Partida România – Japonia, din etapa a 2-a a Grupei A de la Campionatul Mondial, este programată sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00, la Rotterdam. Un rezultat pozitiv ar însemna matematic calificarea naționalei noastre în grupele principale.

În aceeași zi, și tot la Rotterdam, dar de la ora 21:30, va avea loc și celălalt duel al grupei. Favorită la medalii, Danemarca va înfrunta Croația, formație învinsă de România în prima etapă.

Cum urmărești meciul România – Japonia. Cine transmite la tv CM 2025 de handbal

Întâlnirea dintre România și Japonia va fi transmisă la tv pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Online, meciul se vede live stream pe Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor tv menționate anterior.

Programul României la CM 2025

După victoria entuziasmantă în fața Croației, din debutul Campionatului Mondial de handbal feminin, naționala României a luat o opțiune serioasă pentru accederea în grupele principale.

După întâlnirea cu Japonia, pentru selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă urmează cel mai tare duel din Grupa A, cel cu Danemarca, medaliata cu bronz de la ediția precedentă.

  • România – Danemarca (1 decembrie, ora 21:30)

Cum se califică România în grupele principale

Echipele clasate pe primele trei locuri în cele 8 grupe preliminare se califică pentru faza următoare. Acestea vor ajunge în grupele principale cu punctele acumulate în prima fază în fața formațiilor care au mers și ele mai departe. Programul complet al Campionatului Mondial de Handbal Feminin 2025 este disponibil aici.

În urma victoriei în fața Croației, naționala României și-a asigurat în mare măsură prezența în faza următoare a Campionatului Mondial. În grupele principale, se prefigurează dueluri tari cu Elveția, Ungaria și Senegal.

Lotul României

  • Selecționer: Ovidiu Mihăilă
  • Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
  • Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Statistici România – Japonia. Rezultate anterioare

România și Japonia s-au întâlnit de 3 ori în ultimii ani, iar rezultatele directe sunt în favoarea ”tricolorelor”. Iar tricolorele au palmaresul de partea lor, cu trei victorii și o înfrângere. Fetele noastre au câștigat la limită un meci amical disputat în vara lui 2019, dar au cedat categoric în fața niponelor la finalul anului, la Campionatul Mondial.

Ultimul duel direct a avut loc tot la ultima ediție a turneului final mondial, în 2023, atunci când naționala noastră și-a luat revanșa.

  • România – Japonia 28-27 (1 iunie 2019)
  • România – Japonia 20-37 (11 decembrie 2019)
  • România – Japonia 32-28 (9 decembrie 2023)

Cote și ponturi pariuri România – Japonia

La casele de pariuri, România este favorită clară în fața reprezentativei nipone. ”Tricolorele” au o cotă de 1.19 pentru o victorie, în timp un succes al asiaticelor este cotat la 8.50. O eventuală remiză are o cotă de 16.00.

Sunt șanse mari să fie un meci cu goluri multe, iar varianta ”peste 58,5 goluri” are cotă 2.10. Iar o victorie a României la o diferență cuprinsă între 6 și 10 goluri vine cu o cotă de 2.55.

România – Japonia, Campionatul Mondial de Handbal. Live blog pe FANATIK.ro

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile importante legate de meciul România – Japonia! Actualizări live de scor și clasament, statistici și reacțiile de la finalul jocului ale lui Ovidiu Mihăilă și ale jucătoarelor sale sunt pe site-ul nostru.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
