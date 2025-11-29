România – Japonia, live video, ora 19:00, Campionatul Mondial de handbal feminin. ”Tricolorele” caută a doua victorie în grupă

Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 a început în forță pentru România, care s-au impus cu scorul de 33-24, în fața Croației. În cel de-al doilea joc, fetele lui Ovidiu Mihăilă vor da piept cu Japonia.
Partida România – Japonia, din etapa a 2-a a Grupei A de la Campionatul Mondial, este programată sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00, la Rotterdam. Un rezultat pozitiv ar însemna matematic calificarea naționalei noastre în grupele principale.
În aceeași zi, și tot la Rotterdam, dar de la ora 21:30, va avea loc și celălalt duel al grupei. Favorită la medalii, Danemarca va înfrunta Croația, formație învinsă de România în prima etapă.
Întâlnirea dintre România și Japonia va fi transmisă la tv pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Online, meciul se vede live stream pe Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, care difuzează conținutul canalelor tv menționate anterior.
După victoria entuziasmantă în fața Croației, din debutul Campionatului Mondial de handbal feminin, naționala României a luat o opțiune serioasă pentru accederea în grupele principale.
După întâlnirea cu Japonia, pentru selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă urmează cel mai tare duel din Grupa A, cel cu Danemarca, medaliata cu bronz de la ediția precedentă.
Echipele clasate pe primele trei locuri în cele 8 grupe preliminare se califică pentru faza următoare. Acestea vor ajunge în grupele principale cu punctele acumulate în prima fază în fața formațiilor care au mers și ele mai departe. Programul complet al Campionatului Mondial de Handbal Feminin 2025 este disponibil aici.
În urma victoriei în fața Croației, naționala României și-a asigurat în mare măsură prezența în faza următoare a Campionatului Mondial. În grupele principale, se prefigurează dueluri tari cu Elveția, Ungaria și Senegal.
România și Japonia s-au întâlnit de 3 ori în ultimii ani, iar rezultatele directe sunt în favoarea ”tricolorelor”. Iar tricolorele au palmaresul de partea lor, cu trei victorii și o înfrângere. Fetele noastre au câștigat la limită un meci amical disputat în vara lui 2019, dar au cedat categoric în fața niponelor la finalul anului, la Campionatul Mondial.
Ultimul duel direct a avut loc tot la ultima ediție a turneului final mondial, în 2023, atunci când naționala noastră și-a luat revanșa.
La casele de pariuri, România este favorită clară în fața reprezentativei nipone. ”Tricolorele” au o cotă de 1.19 pentru o victorie, în timp un succes al asiaticelor este cotat la 8.50. O eventuală remiză are o cotă de 16.00.
Sunt șanse mari să fie un meci cu goluri multe, iar varianta ”peste 58,5 goluri” are cotă 2.10. Iar o victorie a României la o diferență cuprinsă între 6 și 10 goluri vine cu o cotă de 2.55.
Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile importante legate de meciul România – Japonia! Actualizări live de scor și clasament, statistici și reacțiile de la finalul jocului ale lui Ovidiu Mihăilă și ale jucătoarelor sale sunt pe site-ul nostru.