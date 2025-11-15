Sport

România joacă și pentru Moldova în meciul cu Bosnia! Ce se întâmplă cu frații de peste Prut în cazul unei victorii

România se află față în față cu un meci crucial la Zenica, contra Bosniei & Herțegovina. O victorie sâmbătă seară le-ar aduce beneficii și moldovenilor. Care este miza
Ciprian Păvăleanu
15.11.2025 | 18:15
Romania joaca si pentru Moldova in meciul cu Bosnia Ce se intampla cu fratii de peste Prut in cazul unei victorii
România o poate ajuta pe Moldova să se califice la baraj dacă va câștiga cu Bosnia. Foto: Sportpictures.eu
România luptă sâmbătă seară contra Bosniei & Herțegovina pentru un loc la barajul Campionatului Mondial din 2026. Tot la baraj ar putea ajunge și Moldova, în cazul în care România va finaliza grupa de calificare pe locul al doilea.

Luptă pentru două națiuni! România poate trimite Moldova la baraj

Toată România susține echipa națională a lui Mircea Lucescu în meciul contra Bosniei & Herțegovina, ce este crucial pentru calificarea la baraj dintr-o poziție mai bună. „Tricolorii” au play-off-ul asigurat în urma Ligii Națiunilor, însă locul 2 în grupa preliminară i-ar duce într-o urnă mult mai favorabilă.

Republica Moldova va urmări cu același interes meciul României de la Zenica, deoarece în cazul în care „tricolorii” vor termina pe locul secund, frații de peste Prut se vor califica la baraj prin intermediul UEFA Nations League.

„O victorie în această seară, o bucurie pentru două țări înfrățite! Dacă tricolorii câștigă la Zenica și obțin cel puțin locul 2 în grupă, Moldova va juca în play-off-ul de calificare ca urmare a clasării în Liga Națiunilor!”, a transmis Echipa națională de fotbal a României pe Facebook.

De ce este importantă calificarea de pe locul 2

În cazul în care România câștigă la Zenica, șansele de a termina pe locul al doilea sunt apropae de 100%. Bosnia ar fi obligată să câștige în Austria și chiar și așa nu ar fi sigură de poziția secundă, deoarece „tricolorii” vor disputa ultima etapă contra lui San Marino, meci în care se poate aduna foarte ușor golaveraj.

Dacă România nu va obține locul al doilea, atunci naționala lui Lucescu va merge la baraj pe locul din Liga Națiunilor, adică din urna a patra, iar ca adversari poate întâlni echipe precum Italia, Ungaria sau Turcia în deplasare.

În schimb, locul doi din grupă i-ar ușura misiunea din semifinalele barajului, iar România ar putea juca împotriva unor echipe mult mai slab cotate sau aflate într-o formă mai puțin bună, precum Albania, Slovacia sau Cehia.

Cum a ajuns Moldova aproape de baraj

Deși a evoluat în cea mai slabă ligă din UEFA Nations League, Moldova poate beneficia din urma grupei câștigate împotriva naționalei din Malta și Andorra. O victorie a României la Zenica și un loc doi obținut în preliminarii ar elibera un loc venit din Liga Națiunilor, iar frații de peste Prut pot profita de acest lucru.

