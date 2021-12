România – Kazahstan se joacă acum. “Tricolorele” se îndreaptă spre o nouă victorie facilă la Campionatul Mondial. Video

Meciul România – Kazahstan are loc duminică, 5 decembrie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 2-a din grupa C a turneului final al CM de handbal feminin, care are loc în Spania în perioada 1 – 19 decembrie, aceasta fiind ediţia a 25-a a celei mai importante competiţii la nivel de echipe naţionale.

Unde se joacă meciul România – Kazahstan

Întâlnirea România – Kazahstan se desfăşoară duminică, 5 decembrie, de la ora 19:00, în Pabellon Ciutat de Castello, sala de 6500 de locuri foarte slab populată însă la primul meci al fetelor noastre, câştigat la diferenţă uriaşă în faţa Iranului, cu scorul de 39-11.

În sală nu pot intra decât spectatorii care prezintă certificatul verde cu schema de vaccinare completă sau trecere prin boală. În zonă există comunităţi importante de români şi doar din rândul acestora au fost spectatori la primul joc şi foarte probabil situaţia se va repeta şi acum.

Cine transmite la TV partida România – Iran

Partida România – Iran se joacă duminică, 5 decembrie, de la ora 19:00, în arena Pabellon Ciutat de Castello, în etapa a doua din grupa C a turneului final de handbal feminin şi va fi transmisă în direct pe posturile TV Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi vizona şi în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Cu victoria foarte probabilă şi normală din acest meci elevele selecţionerului Adi Vasile vor fi sigur că vor termina grupa C cel puţin pe locul 2 şi că vor intra cu o victorie în a doua fază a grupelor. Ultimul meci din această primă fază va fi în compania unei mari fasvorite la titlul mondial, Norvegia şi ar trebui o minune ca să nu pierdem.

Ce jucătoare lipsesc din confruntarea România – Kazahastan

După cum se ştie la acest turneu final de CM din lotul României lipsesc şi o altă jucătoare cu multe prezenţe sub tricolor, Eliza Buceschi. Neagu a fost ea care a cerut selecţionerului Adi Vasile, care îi este şi antrenor la club, la CSM Bucureşti, să nu o convoace, pentru că vrea să se odihnească.

Din păcate, încă de la primul meci de la acest turneu final necazurile nu au ocolit naţionala României. Oana Borş, de la Minaur Baia Mare, după ce a marcat primul ei gol sub tricolor a suferit o gravă accidentare la ligamentele încrucişate la genunchi şi va sta pe bară cel puţin şase luni, în cel mai optimsit caz.

Sunt conştiente că greu va începe abia după meciul cu Kazahstan

Succesul la scor obţinut în faţa Iranului în primul meci nu a creat o stare de euforie exagerată în tabăra noastră. România a venit cu o echipă mai degrabă experimentală la acest turneu final şi nu are aşteptări la o performanţă deosebită, obiectivul fiind o clasare în primele zece naţionale, în condiţiile în care turneul final are în premieră 32 de reprezentative.

Şi o a doua victorie, în faţa Kazahstanului, ar fi un rezultat absolut normal, pentru că fetele noastre ar trebui să fie superioare la toate capitolele chiar şi fără MVP Cristina Neagu. Ele ştiu că abia începând de la al treilea meci, cu una dintre marile favorite la titlu, Norvegia şi apoi în a doua fază a grupelor, unde mai putem bate lejer Uzbekistan dar apoi dăm de două nume grele, Suedia şi Olanda, vor fi adevăratele examene de maturitate.

Cote la pariuri pentru jocul România – Kazahstan

Este al doilea meci consecutiv al naţionalei noastre la acest turneu final de CM în care fetele pregătite de selecţionerul Adi Vasile nu au nici un fel de cotă la victorie! Doar Kazahstan are cotă de 26,00 pentru a produce o mare surpriză şi la egal cota acordată este de 28,00. Altminteri pentru o victorie la minim 13 goluri diferenţă a echipei noastre cota este de 1,45.

Kazahstan face parte din categoria ţărilor inferioare valoric iar primul meci de la turneul final a demonstrat cu prisosinţă acest lucru, Norvegia făcând pur şi simplu antrenament, învingând cu 46-18. Şi România nu a avut probleme la a 25-a prezenţă (nu am ratat nici un turneu final ) la un CM,