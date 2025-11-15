Sport

România, la barajul pentru CM 2026: prin locul 2 în preliminarii sau prin Liga Națiunilor? Specialiștii au dat verdictul înaintea meciului cu Bosnia. Care sunt diferențele

România este calificată matematic la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Cum pot întâlni tricolorii lui Mircea Lucescu un adversar mai slab cotat în drumul către turneul final.
Răzvan Rădulescu
15.11.2025 | 10:15
SPECIAL FANATIK
România are două variante pentru a merge la barajul pentru CM 2026. Care sunt diferențele. Foto: sport.pictures.eu.
România a acces matematic la barajul pentru Campionatul Mondial 2026, grație victoriei pe care Franța a obținut-o cu Ucraina, scor 4-0, și care i-a adus naționalei lui Didier Deschamps calificarea directă la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Totuși, tricolorii lui Mircea Lucescu își pot construi un drum mai ușor către cea mai așteptată competiție de anul viitor.

România, calificată matematic la barajul pentru CM 2026

România a primit o veste uriașă înaintea duelului cu Bosnia, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, în etapa cu numărul 7 din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Tricolorii s-au calificat matematic la barajul pentru turneul final de anul viitor, grație parcursului din UEFA Nations League.

O astfel de calificare la baraj este obținută de primele patru naționale cu cea mai bună clasare în UEFA Nations League și care nu au obținut unul dintre primele două locuri în grupa de preliminarii. În sezonul trecut, România și-a câștigat grupa din Liga C în UEFA Nations League.

România, la baraj prin locul 2 în grupa de preliminarii sau prin UEFA Nations League?

Există anumite diferențe între calificarea naționalei României la barajul pentru CM 2026 prin UEFA Nations League sau prin locul 2 în grupa de preliminarii. Este știut deja faptul că România ar merge automat în urna a 4-a a tragerii la sorți la barajul pentru CM 2026, dacă va merge la barajul din martie prin UEFA Nations League.

Astfel, tricolorii au o miză importantă în ultimele două meciuri cu Bosnia și San Marino din luna noiembrie. Dacă vor câștige cele două meciuri, tricolorii vor obține locul 2 în grupa de preliminarii și astfel vor merge în urna a doua sau a treia la tragerea la sorți a barajului, care le-ar aduce în față adversari mai facili, cel puțin pe hârtie.

Specialiștii de la Football Meets Data au dat verdictul înaintea meciului Bosnia – România și, conform simulărilor, au precizat că naționala lui Mircea Lucescu se va califica la barajul din martie anul viitor prin locul 2 în grupa de preliminarii, iar drumul către turneul final ar deveni unul mai ușor.

Care sunt diferențele între calificarea la baraj prin locul 2 în grupa de preliminarii sau prin UEFA Nations League

Astfel, tricolorii sunt așteptați să le învingă pe Bosnia și San Marino și să înfrunte adversari mai slab cotați la baraj. Totodată, dacă merge în urna a 2-a, România va evolua la baraj pe teren propriu.

În caz contrar, dacă nu va termina pe locul 2 în grupa de preliminarii, România va merge la baraj, grație parcursului din UEFA Nations League și va fi repartizată automat în urna a 4-a, iar meciurile le va juca în deplasare. Tricolorii ar urma să înfrunte o echipă din prima urnă, iar adversarii sunt unii de temut, echipe precum Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia.

Cum arată clasamentul și programul României în luna noiembrie

România ocupă locul 3 în grupa H din preliminariile Cupei Mondială, cu 10 puncte după 4 meciuri. Austria este lider, cu 15 puncte, iar locul 2 în grupă este ocupat de Bosnia, cu 13 puncte. Cipru (8 puncte) și San Marino (0 puncte) completează grupa. Ultimele două au și un meci în plus.

România le înfruntă pe Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie) în ultimele două partide ale anului. Pentru tricolori, urmează meciurile de la barajul din martie anul viitor. Tragerea la sorţi pentru barajul european al FIFA World Cup 2026 va avea loc la joi, 20 noiembrie 2025 la Zurich.

