România, la coada Europei! Bulgarii fac senzație în sezonul în care FCSB, CFR și Universitatea Cluj au fost umilite

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După ani de zile în care fotbalul din Bulgaria a fost la un nivel foarte jos în Europa, cu excepția lui Ludogoreț, vecinii noștri au realizat că fără investiții nu se poate face performanță. Au băgat bani serioși și acum stau cu mult mai bine decât România.

Bulgaria este peste România în Europa

Decăderea fotbalului din țara noastră se vede cel mai bine prin rezultatele înregistrate în cupele europene. În afară de Universitatea Craiova, care păstrează șanse a ajunge într-o grupă, celelalte reprezentante ale noastre au părăsit prematur competițiile.

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FCSB și U Cluj s-au oprit în turul 2 preliminar la Conference League, iar . Doar o minune poate răsturna calificarea. Ceea ce arată nivelul extrem de scăzut la care a ajuns fotbalul din România.

Romanian 🇷🇴 European season goes from bad to worse. Univ Craiova will be the only 🇷🇴 team left in the PO round. — Football Meets Data (@fmeetsdata)

În schimb, Bulgaria este pe un trend ascendent. Levski, care , și-a asigurat cel puțin locul în grupa de Conference League, dar performanța poate fi mult mai mare.

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Campioana de la sud de Dunăre a învins Kairat Almaty, scor 1-0, în prima manșă a turului 3 preliminar și este la un pas de a juca play-off-ul Champions League. Acolo va întâlni formația elenă AEK Atena, iar șansele de a prinde grupa sunt reale.

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Alte două echipe din Sofia, aproape de grupele europene

Însă, Bulgaria este aproape de a mai reuși să ducă două echipe în grupele europene: CSKA Sofia și CSKA 1948 Sofia. Și trebuie remarcat faptul că între cele trei performere ale fotbalului vecinilor nu se află Ludogoreț Razgrad, formația care a dominat fotbalul local în ultimii 14 ani.

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CSKA Sofia a obținut o victorie categorică în primul meci cu Maccabi Tel Aviv din Israel, scor 3-0, disputat în Georgia, în turul 3 preliminar al Europa League, iar manșa secundă de pe teren propriu se anunță o simplă formalitate. Pentru trupa pregătită de Hristo Yanev urmează în play-off un duel cu OFI Creta din Grecia, dar și în cazul eliminării va fi sigură de prezența în grupa de Conference League.

În ceea ce o privește pe CSKA 1948 Sofia, situația este puțin mai complicată. Însă, bulgarii au scos un 1-1 excelent pe terenul lui Panathinaikos, în prima manșă din turul 3 preliminar al Conference League, și au devenit favoriți la calificare înaintea returului de acasă.

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Dacă va reuși surpriza de a elimina puternica formație din Grecia, trupa antrenată de Yuriy Vasev va da în play-off de învinsa din ”dubla” Hradec Kralove (Cehia) – Beşiktaş (Turcia), care se înfruntă în Europa League.