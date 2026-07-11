Sport

România la EURO 2028: în ce urnă valorică vor fi tricolorii lui Gică Hagi. Miza uriașă a meciurilor cu Bosnia și Suedia

Preliminariile pentru EURO 2028 vor avea loc în 2027, însă parcursul pe care naționala României îl va avea în toamnă în Liga Națiunilor va juca un rol extrem de important.
Bogdan Mariș
11.07.2026 | 15:51
Romania la EURO 2028 in ce urna valorica vor fi tricolorii lui Gica Hagi Miza uriasa a meciurilor cu Bosnia si Suedia
SPECIAL FANATIK
Cum arată momentan situația urnelor pentru EURO 2028. Liga Națiunilor, extrem de importantă pentru „tricolorii” lui Gică Hagi. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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România va disputa în această toamnă primele meciuri oficiale din al doilea mandat al lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naționalei. Este vorba despre partidele din grupa de Liga Națiunilor, unde „tricolorii” vor întâlni Suedia, Bosnia și Polonia. Rezultatele înregistrate vor fi extrem de importante în vederea preliminariilor pentru EURO 2028, care vor avea loc în 2027.

În ce urnă valorică va fi România la tragerea la sorți pentru EURO 2028. Parcursul din Liga Națiunilor, extrem de important

Specialiștii de la Football Meets Data au dezvăluit proiecția pentru urnele în care se vor afla echipele înainte de tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, care va avea loc în decembrie 2026. Dacă se vor respecta în totalitate calculele hârtiei și nu vor exista surprize majore în Liga Națiunilor, România va face parte din urna 3 la tragerea la sorți.

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Așadar, „tricolorii” lui Gică Hagi au nevoie de un parcurs cât mai bun în duelurile cu Bosnia, Suedia și Polonia din această toamnă pentru a urca în urna 2, ceea ce ar reprezenta un bonus semnificativ în vederea preliminariilor pentru EURO 2028. Momentan, Suedia și Polonia ar fi în urna a doua, în timp ce Bosnia este în urma României, dar tot în urna 3.

Printre echipele pe care România le-ar putea depăși se mai numără Ungaria, Kosovo, Scoția sau Irlanda, ultimele două fiind și gazde la turneul final care va avea loc în vara lui 2028. Toate meciurile din preliminariile EURO se vor disputa în 2027. Echipele repartizate în grupe de 5 formații vor disputa primele partide în martie, în timp ce grupele de 4 se vor disputa integral în perioada septembrie – noiembrie.

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Cum funcționează preliminariile EURO 2028. De ce rezultate are nevoie România pentru a ajunge la turneul final

Toate cele 24 de echipe care vor participa la EURO 2028 s-ar putea decide în preliminarii, echipele gazdă (Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor) neavând locul asigurat din start. La finalul celor 12 grupe, vor avansa direct la turneul final echipele care termină pe primul loc în fiecare serie, dar și cele mai bune 8 formații care au terminat pe locul 2. Ultimele locuri se vor decide la baraje, unde UEFA a implementat un sistem complex, care diferă în funcție de soarta echipelor gazdă.

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Două locuri la turneul final sunt rezervate pentru țările gazdă care nu au obținut calificarea pe teren. Dacă ambele vor fi ocupate, atunci formațiile de la baraje se vor lupta pentru doar două locuri. Dacă doar o echipă gazdă nu va reuși să se califice, atunci vor avansa 3 echipe de la baraj, iar dacă toate gazdele se califică pe teren, atunci vor fi disponibile patru locuri. În funcție de locurile disponibile, la baraje vor participa 8 sau 12 formații.

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Vor lupta pentru calificare echipele care au terminat pe locul 2 în preliminarii fără să avanseze direct și câștigătoarele de grupă din Liga Națiunilor. În acest context, o prezență în urna 2 la tragerea la sorți ar fi excelentă pentru România, care ar întâlni, cel puțin în teorie, doar un singur adversar foarte puternic în drumul spre turneul final.

  • 6 decembrie este data la care va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028
  • 9 stadioane vor găzdui meciuri la EURO 2028
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