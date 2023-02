România la Eurovision 2023, dezastru total! Casele de pariuri nu dau doi bani pe Theodor Andrei

România este reprezentată la Eurovision 2023 de Theodor Andrei, un tânăr care nu pare să convingă fanii concursului muzical european. Situația de la casele de pariuri este dezastruoasă, iar FANATIK vă prezintă topul preferaților, în acest moment.

România și Theodor Andrei, pe locul 36 din 37 la casele de pariuri. Ratăm calificarea la Eurovision anul acesta?

La două săptămâni după ce tânărul cântând melodia „D.G.T.”, topul de la casele de pariuri nu este unul încântător.

România se află, la ora actuală, pe locul 36 din 37, în urma noastră fiind doar Albania, țara care e reprezentată de Albina & Familja Kelmendi. Se pare că numeroasele critici pe care diferite persoane le-au adus până acum alegerii făcute de România par să reflecte realitatea. Asta, dacă e să ne luăm strict după favoritele pariorilor.

De obicei, casele de pariuri nu s-au înșelat foarte tare cu privire la locurile pe care artiștii le-ar ocupa în concurs. Au existat și excepții, dar, în mare parte, victoriile au fost nimerite aproape în fiecare an.

România va urca pe scenă în cea de-a doua semifinală a competiției muzicale, pe 13 mai. Theodor Andrei va urca pe scenă în prima parte a show-ului, iar acesta ar putea fi un dezavantaj, având în vedere că va fi a treia reprezentație din cele 16.

Cu cine se bate țara noastră pentru un loc în finala din 15 mai?

În general, țările care cântă în a doua parte a show-ului au șanse mai mari să se califice în marea finală. Evident, nu e o regulă. Ce l-ar putea ajuta pe Andrei în speranța calificării? Ei bine, piesele din 13 mai sunt considerate ceva mai ”slabe” față de cele care vor evolua în prima semifinală. Mai trebuie precizat că încă nu au fost alese toate melodiile care vor participa în show.

Țările din semifinala României care nu și-au ales piesele sunt Armenia (se cunoaște doar numele artistului) și Islanda. Toate celelalte țări (Cipru, Danemarca, Belgia, Grecia, Estonia, Australia, Austria, Lituania, San Marino, Slovenia, Georgia și Polonia) sunt peste România la casele de pariuri.

Care sunt, însă, țările cu cele mai mari șanse să câștige show-ul? Pe primul loc se află Suedia, a cărei selecție națională încă nu a fost difuzată. Din partea Suediei, am putea avea parte de reapariția interpretei Loreen în competiție.

Tânăra a adus trofeul țării sale în anul 2012 cu melodia „Euphoria”, De altfel, în majoritatea sondajelor, melodia suedezei e considerată în continuare cea mai bună din ultimii 10 ani, urmată de „Zitti e buoni” a trupei Maneskin (Italia – 2021).

Ucraina nu mai e favorită la câștigarea trofeului. Reprezentantul țării vecine, Tvorchi, pe locul doi, sub Suedia

Ucraina, reprezentată de Tvorchi anul ăsta, este pe locul doi la pariuri, țara fiind până acum prima, însă în ultimele zile și-a pierdut titlul de preferată. Pe trei este finlandezul Kaarija, cu piesa „Cha cha cha”, una din melodiile care au făcut, până acum, cea mai bună impresie.

Topul e completat de Norvegia (locul 4), Marea Britanie (locul 5 – chiar dacă nu și-a ales încă reprezentantul), Cehia (locul 6), Israel (7), Spania (8), Franța (9) și Italia (10).

Revenind la piesa cu care anul ăsta vrem să câștigăm simpatia Europei, doi dintre artiștii de renume de la noi nu dau mari șanse tânărului cu care ne prezentăm la Liverpool pe 13 mai 2023.

Piesa lui Theodor Andrei nu îi mișcă nici pe artiștii de la noi. Mihai Trăistariu: „Melodia nu e de Eurovision”

, cu care a făcut furori în anul 2006, ocupând locul 4 în finala din Grecia, a dezvăluit pentru FANATIK ce crede cu adevărat despre cântecul țării noastre.

„Mie băiatul ăsta îmi place. Voce are, atitudine are, dar, sincer, melodia asta nu e de Eurovision. Și la casele de pariuri suntem pe penultimul loc din toate țările participante.

Din cele 12 melodii care au fost la Selecția Națională, niciuna nu cred că era bună. El a avut însă un moment ceva mai bun. Nu știu dacă se va califica. Cine știe? Pot apărea surprize oricând”, a mărturisit Trăistariu, de curând, pentru FANATIK.

Și Alexandra Ungureanu, o altă artistă fană a concursului muzical european, este de părere că nu e anul nostru la ESC. „Am auzit piesa, nu-mi spune mare lucru piesa, e un băiat talentat cu șanse să se dezvolte.

Cred că mai are de căutat muzical până să găsească exact ce i se potrivește și cum trebuie să exprime. Nu am încredere în piesă. Nu cred că anul acesta se vor întâmpla lucruri mărețe, dar el are ceva, are zvâc”, a spus Ungureanu