România, la masa săracilor! Câți bani am primit din cei 5 miliarde de euro produși de UEFA pentru a conduce fotbalul european!

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Nu știu dacă vârstă e de vină, sau poate doar evenimentele astea geopolitice care ne consumă energia, dar Campionatul Mondial care abia a început îmi pare doar un medicament pentru plictiseala intersezonului. Cel puțin deocamdată; poate se mai schimbă starea de spirit pe parcurs. Sper că și în domeniul ăsta pofta vine mâncând, mai ales dacă bucatele sunt bine gătite și frumos aranjate în farfurie.

UEFA a publicat raportul financiar pentru sezonul 2024-2025. Să numărăm banii altora

Cum nici cluburile nu au reluat pregătirile, , vă propun să ne revigoram nițel numărând bani. Banii altora, desigur. UEFA a publicat raportul financiar pentru sezonul ’24-’25, prilej pentru noi să verificam ce bani a mai făcut corporația noastră favorită. Mai ales acum, în prag de Mondial cu număr record de participanți. Cum i-a făcut, din ce, cum și cui i-a împărțit. Și, veți vedea, se descurcă corporația. Nu chiar ca Rapidulețul meu, etalonul local pentru noțiunea de corporație, da’ orișicât.

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Foarte vizual și aspectuos din punct de vedere grafic, raportul începe cu un teaser. Și anume o comparație între sumele încasate de câștigătoarele ultimelor doua ediții ale principalelor competiții organizate de UEFA – Liga Națiunilor, UEFA Champions League, Europa League și respectiv Conference League. Pentru că mesajul raportului este unul simplu și meșteșugit livrat: împărăția (UEFA) e o fabrică de venituri, o întreprindere profitabilă, iar banii se distribuie către toată lumea. Desigur, nu în mod egal, dar egalitatea este, nu-i așa, doar o utopie.

Fără îndoială, spectaculoasă creșterea premiilor câștigătoarelor competițiilor mici, semn că UEFA privește cu atenție și spre eșaloanele 2 și 3 ale fotbalului European.

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Câți bani a produs UEFA în sezonul 2024-2025. 5! Și anume miliarde. MILIARDE! De euro, evident!

Da, doamnelor și domnilor! Atâta bănet a produs UEFA în sezonul 2024-2025. Vă vine să credeți? Atenție – acestea sunt doar veniturile UEFA; în aceste sume nu sunt incluse veniturile cluburilor din competițiile interne, sau veniturile de tip “matchday” din competițiile UEFA.

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4 miliarde EUR (81.1% din total) provin din drepturi TV, iar 787 milioane EUR (15.75%) din drepturi comerciale. 100 de milioane EUR (2% din total) înseamnă ticketing și hospitality, însă aceste bani sunt produși la numai 4 evenimente: Finala CL, Finala EL, Finala Conference și Super Cupa Europei. La toate celelalte meciuri acest tip de venit este colectat de clubul care organizează partida. 100 de milioane din patru partide!

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Din punct de vedere financiar, fotbalul feminin este (aproape că nu sunt de acord cu mine însumi când scriu asta) practic inexistent în comparație cu cel masculin. Vorbind despre Champions League, competiția masculină a adus în visteria UEFA 3.67 miliarde EUR, în timp ce surata feminină produs în același sezon 21.4 milioane. Adică 0.055%. Într-un sezon fără turneu final European, competițiile continentale la nivel de club fac legea, cu o pondere de 88% în totalul veniturilor anuale.

România – 12.4 milioane EUR în 2025

O (mică) parte din aceste sume ajung în țările membre ale asociației prin programele de solidaritate, fie în conturile cluburilor, fie în conturile federației. În cazul acestor programe, nu este vorba despre premiile cluburilor calificate în competițiile europene, ci despre banii virați cluburilor eliminate în fazele preliminare, sau celor neparticipante. Discutăm și despre premii puțin mai jos. Din cele 12.4 milioane încasate de România, 3.5 milioane sunt datorate echipei naționale, în timp ce diferența (aproximativ 9 milioane EUR) a ajuns la cluburi (conform schemei de mai jos). Cu 22.8 milioane EUR, Portugalia este principala beneficiară a acestui program în sezonul ’24-’25.

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4.4 miliarde EUR din Cupele europene intercluburi

Competițiile europene intercluburi sunt cele mai importante produse din portofoliul UEFA. Da, în afacerea fotbal, administrată de corporația UEFA, Cupele Europene sunt niște produse oferite consumatorilor de fotbal. Urăsc terminologia asta, dar fotbalul nu mai este demult doar un sport care propune niște competiții pentru suporteri.

. În sezonul ’24 – ‘25 UCL a “produs” 3.87 miliarde EUR. În comparație, celelalte două competiții (EL și Conference) au cumulat 544 milioane EUR. Diferența este colosală. Profitabilitatea este și ea incredibilă. Costurile de “producție” cumulate ale UEFA pentru aceste 3 competiții fiind de “numai” 363 milioane EUR. Cam profitabil fotbalul, nu? Haideți să vedem cum s-au împărțit aceste bani. Ce cluburi au profitat de acest forma in sezonul precedent

Fabrica de bani UEFA Champions League – premii de 2.437 miliarde EUR

Exact, cluburile calificate în faza grupei (League Phase) au împărțit tot acest bănet. Însă și echipele eliminate în playoff au primit o recompensă de consolare – câte 4.29 milioane EUR de fiecare. Cele 2.437 miliarde s-au împărțit după o schemă complexă:

27.5% (€670m – €18.62m/club) premii de calificare în faza grupei (League Phase )

37.5% (€914m – alocați în sume fixe, în funcție de rezultat)

– €2.1m pentru victorie

– €700k pentru egal o o suma în funcție de clasamentul final al grupei

35% (€853m – pilonul valoric)

– O combinație între coeficientul cluburilor și drepturile media (calculate separat – Europa și non-Europa)

Europa Centrală și de Est a avut numai 4 reprezentate în faza Grupei – Slovan Bratislava (mai sus menționată), Sparta Praga (€28.5m), Steaua Roșie (€30.2) și respectiv Șahtior (€41.3m).

În medie, cluburile calificate în faza Grupei ligii au încasat aproximativ €57m; de la €22m Slovan Bratislava (cea mai mică sumă), până la câștigătoarea competiției, PSG – €144.4m.

Europa League – premii totale de €565m; FCSB – 12 milioane EUR

Mecanism identic de distribuire, cu sume însă semnificativ mai mici

27.5% (€155m – €4.31m/club) premii de calificare în faza grupei (League Phase)

37.5% (€212m – alocați în sume fixe, în funcție de rezultat)

– €450k pentru victorie o €150k pentru egal

– O sumă în funcție de clasamentul final al grupei

35% (€198m – pilonul valoric)

În medie, cluburile calificate în faza Grupei EL au încasat aproximativ €13m, de peste 4 ori mai puțin decât în cazul UCL; de la €5.8m FK Rigas (cea mai mică sumă), până la câștigătoarea competiției, Tottenham – €41m. FCSB, reprezentanta Superligii a încasat o sumă excelentă pentru bugetele din România – €12m. Viktoria Plzen este clubul din Europa Centrală și de Est cu cel mai mare câștig financiar – €14.4m.

Conference League – premii totale de €285m

Mecanism similar (aceleași criterii, ponderi ușor diferite), dar premii de consolare comparativ cu UCL, sau EL. Din păcate, fără reprezentanți ai Superligii

40% (€114m – €3.17m/club) premii de calificare în faza grupei (League Phase)

40% (€114m – alocați în sume fixe, în funcție de rezultat)

– €400k pentru victorie, €133k pentru egal

– o sumă în funcție de clasamentul final al grupei

– 20% (€57m – pilonul valoric)

În medie, cluburile calificate în faza Grupei Conference League au încasat aproximativ €7m, de 2 ori mai puțin decât în cazul Europa League; de la €3.9m Petrocub Hîncești (cea mai mică sumă), până la câștigătoarea competiției, Chelsea – €21.8m. Legia Varșovia, cu încasări de €10.8m este cea mai bine poziționată reprezentantă a Europei Centrale și de Est în clasamentul câștigurilor.