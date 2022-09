România – Austria, live stream în Trofeul Carpați 2022 la handbal feminin. Serbia, victorie la limită cu Spania. „Tricolorele” joacă la ora 20:00

Cea mai importantă competiție handbalistică feminină amicală interțări organizată de România este Trofeul Carpați, cu o tradiție de zeci de ani. Ediția 2022 se desfășoară la Bistrița, în perioada joi, 29 septembrie – sâmbătă, 1 octombrie, urmând a se juca sistem turneu, fiecare cu fiecare. Partidele sunt transmise în direct în fiecare zi pe postul PRO Arena precum și pe Voyo.ro

Programul meciurilor și televizările la Trofeul Carpați 2022

Joi, 29 septembrie

ora 17:30 Serbia – Spania (PRO Arena și Voyo.ro)

ora 20:00 ROMÂNIA – Austria (PRO Arena și Voyo.ro)

Vineri, 30 septembrie

ora 17:30 Austria – Spania (PRO Arena și Voyo.ro)

ora 20:00 ROMÂNIA – Serbia (PRO Arena și Voyo.ro)

Sâmbătă, 1 octombrie

ora 17:30 Serbia – Austria (PRO Arena și Voyo.ro)

ora 20:00 ROMÂNIA – Spania (PRO Arena și Voyo.ro)

Unde se joacă Trofeul Carpați 2022 la handbal feminin

Între 29 septembrie și 1 octombrie are loc ediția cu numărul 52 a Trofeului Carpați, tradiționala competiție amicală interțări organizată de Federația română de handbal. Această competiție s-a desfășurat pentru prima dată în 1959 și a avut multe locații de-a lungul timpului. Ediția 2022 a Trofeului Carpați este organizată la Bistrița cu sprijinul Consiliului local și a clubului de primă divizie Gloria.

Bistrița a fost desemnată drept gazda Trofeului Carpați la turneul Gloria 100, care a avut loc în localitate și la care a fost prezent inclusiv noul președinte al Federației Române de Handbal, Constantin Din. Trofeul Carpați revine în actualitate după o pauză de trei ani, provocată de pandemie, ultima ediție fiind cea din 2019, de la Brăila, câștigată la goleveraj de Angola în fața României A, Japoniei și României B.

Florentin Pera va conduce pentru prima oară naționala feminină la Trofeul Carpați 2022

Marea noutate în privința handbalului românesc la nivel de echip națională este instalarea pe bancă în funcția de selecționer a reputatului tehnician Florentin Pera, care îi succede lui Adi Vasile, care a rămas pe mai departe doar în funcția de antrenor al vicecampioanei României, CSM București, după ce a cumulat atât rolul de selecționer cât și de antrenor de club.

Venirea lui , cel care a făcut din nou din Râmnicu Vâlcea un important pol al handbalului feminin românesc, reușind să câștige titlul după care a plecat în 2021 la puternica echipă din Rusia ȚSKA Moscova și s-a întors din cauza războiului din Ucraina, poate fi acel element fundamental pentru readucerea naționalei noastre în rândul celor puternice de pe continent și în lume.

Trofeul Carpați 2022 este repetiția decisivă înainte de turneul final al CE din noiembrie

Important pentru noul selecționer este faptul că a primit acceptul Cristinei Neagu, cea mai valoroasă handbalistă din România din toate timpurile, de a continua sub tricolor, urmând ca scheletul reprezentativei să fie construit în jurul acesteia. România va participa anul acesta la turneul final al Campionatului European, care va avea loc între 4-20 noiembrie în trei țări: Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru.

România a fost repartizată în grupa C, o grupă foarte grea, alături de două dintre marile forțe ale handbalului feminin, Franța și Țările de Jos și de naționala uneia dintre țările gazdă, Macedonia de Nord. Floretin Pera este conștient de dificultatea grupei, astfel încât Trofeul Carpați 2022 va fi decisiv în vederea stabilirii lotului final. Fundamental pentru el este faptul că handbalista nr. 1 all time a României, , continuă sub tricolor.

Lotul echipei României la Trofeul Carpați 2022

PORTARI: Yulia Dumanska (Gloria Bistrița), Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea), Diana Ciucã (Rapid).

INTERI: Anca Mițicuș (CS Minaur Baia Mare), Cristina Neagu (CSM București), Bianca Bazaliu, Laura Pristăvița (Gloria Bistrița), Eliza Buceschi, Sorina Grozav (Rapid), Bianca Harabagiu, Mădălina Zamfirescu (Gloria Buzău), Daria Bucur (SCM Rm. Vâlcea).

EXTREME: Nicoleta Dincă, Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Alexandra Dindiligan (CSM București), Corina Lupei (SCM Râmnicu Vâlcea), Alexandra Badea (Rapid), Andra Moroianu (Gloria Buzău).

PIVOȚI: Andreea Bianca Țîrle (CS Minaur Baia Mare), Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (Rapid București).

ANTRENOR PRINCIPAL: Florentin Pera.

ANTRENOR SECUND: Bogdan Burcea.

ANTRENOR PORTARI: Ildiko Barbu Kerekes.