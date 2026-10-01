România, lângă San Marino și Liechtenstein! Poziție jenantă ocupată de tricolori după primele meciuri din Liga Națiunilor

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Primele două etape din Liga Națiunilor au oferit surprize, dar și confirmări. La capitolul rezultatelor negative, România, care a promovat din Grupa C în Grupa B, se află într-o companie deloc onorantă,

România, în rândul echipelor fără niciun punct

Dintre echipele cu un oarecare nume, Turcia este în situația de a nu fi luat niciun punct. Naționala, care a eliminat România, în drumul spre Cupa Mondială, a pierdut două meciuri, ambele acasă, cu Turcia și Italia, și are un singur gol marcat.

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Nici Serbia nu a obținut nici măcar o remiză, fiind învinsă cu scor identic (2-1), acasă, de Grecia și Olanda, iar acum așteaptă Germania. Pe zero este și Cehia, care a pierdut cu Anglia (0-2) și Croația (1-2), ambele pe teren propriu, într-o grupă din care mai face parte Spania.

Tot în prima categorie valorică, Țara Galilor a fost învinsă de Danemarca și de Portugalia și este fără gol marcat în primele două meciuri. Galezii sunt în grupă și cu Norvegia, care a bătut Danemarca și a pierdut cu Portugalia.

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Macedonia de Nord și Israel, la nivelul tricolorilor

La nivelul României, dar în grupa B1, Macedonia de Nord a fost surclasată de Elveția, 0-3 (acasă) și a pierdut în Slovenia (0-2), din aceeași grupă făcând parte și Scoția. Iar în B3, Israel a fost învinsă de Austria (3-1) și Irlanda (3-0), urmând să joace și cu Kosovo.

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San Marino e cea mai slabă echipă

Cea mai slabă echipă din actuala ediție a ligii Europe este, de departe, San Marino. Aceasta a pierdut ambele meciuri disputate acasă, 0-7 cu Finlanda (cel mai mare scor din competiție) și 0-3 cu Albania. San Marino mai are de jucat cu Belarus.

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Liechtenstein este singura echipă din cea mai slabă categorie valorică care n-are niciun punct. A jucat un sinhur meci în D2, pe care l-a pierdut, scor 0-2, cu Lituania.

Echipe fără niciun punct în Liga Națiunilor

Turcia (A1) golaveraj 1-5

Serbia (A2) golaveraj 2-4

Cehia (A3) golaveraj 1-4

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Țara Galilor (A4) golaveraj 0-3

Macedonia de Nord (B1) golaveraj 0-5

Israel (B3) golaveraj 1-6

ROMÂNIA (B4) golaveraj 3-6

San Marino (C1) golaveraj 0-10

Liechtenstein (D2) golaveraj 0-2