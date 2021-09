România, lăudată după victoria cu Islanda: „Jucătorii au câștigat respectul nostru!”

Gabi Balint, Răzvan Raț și Ioan Ovidiu Sabău au tras concluziile pozitive după duelul de la Reykjavik, spunând toți că victoria a contat în primul rând la moralul jucătorilor.

România a câștigat meciul cu Islanda, scor 2-0, în urma golurilor lui Dennis Man și Nicușor Stanciu, fiind de altfel și primul meci în care „tricolorii” nu primesc gol de când a venit Mirel Rădoi la cârma naționalei.

România, lăudată după victoria cu Islanda

Gabi Balint, Răzvan Raț și Ioan Ovidiu Sabău au lăudat evoluția , spunând că a contat enorm pentru moralul jucătorilor:

„Nu trebuie să uităm că n-am mai câștigat de câteva meciuri. Rezultatul ne dă încredere și trebuie să profităm. Am câștigat pentru că am meritat, am jucat mai bine, am fost mai orgnizați. Islanda a fost de un 5 jumate, iar România de un 6 jumătate, eu sunt mai exigent.

Și noi am mai avut câteva situații. Am început din nou să speculăm jocul bun pe contraatac și ăsta e un lucru bun. Mi-a plăcut că am avut joc rapid, că am avut mijlocași centrali”.

„În momentul când trebuie să ne organizăm defensiv e cam lentă, uneori o facem, dar uneori nu văd o organizare chiar bună și Chiricheș ar trebui să facă asta”, a mai spus Gabi Balint, la TV DigiSport.

„Jucătorii și-au câștigat respectul nostru!”

a spus că jucătorii României au câștigat respectul fanilor după această victorie, însă drumul spre calificare este încă lung: „E o victorie de moral, jucătorii și-au câștigat respectul nostru. Mi-a plăcut că s-au pregătit bine, Mirel a fost inspirat și cu schimbările din a doua repriză.

Sigur, n-am avut și un adversar atât de valoros sau de rapid. Nu mai avem atacanți acum, suntem în criză în prezent. Keșeru poate fi adus… dar nu știu, nu avem un atacant central”.

Și Răzvan Raț a fost mulțumit de victorie, însă nu vrea ca jucătorii să fie prea încrezători și a declarat că fiecare meci trebuie tratat cu același nivel de seriozitate, precum cel de la Reykjavik.

„Mi-a plăcut atacul. E importantă victoria, e o cărămidă de un mare zid, dar nu e relevant total ce s-a întâmplat aseară.

Totuși am întâlnit o Islanda care nu e chiar acea Islanda care era înainte, jucăm cu Liechtenstein, meci extrem de important și după vom juca cel mai dificil meci în deplasarea cu Macedonia de Nord”, a mai spus fostul fundaș al naționalei.