România lovită de Ciclonul Adel. Care este explicația apariției unor astfel de fenomene în țara noastră

România este afectată de Ciclonul Adel, un fenomen meteorologic care aduce ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică. Specialiștii explică cum, deși rare, astfel de cicloni se pot forma și în zona noastră.

Cum se formează Ciclonul Adel

Deși aceste intemperii pot părea surprinzătoare, ele nu sunt neobișnuite. Ciclonii apar ca urmare a unor combinații naturale de factori atmosferici. Florinela Georgescu, de la ANM, detaliază mecanismul acestor evenimente.

„Ciclonii nu reprezintă formațiuni barice nou apărute. Au existat dintotdeauna și sunt responsabili de precipitații în zonele pe care le traversează. Nu există o statistică a frecvenței acestora în anumite perioade ale anului, dar în perioadele de tranziție dintre sezonul cald și cel rece probabilitatea de formare a ciclonii în zona mărilor și oceanelor este mai ridicată.

Nu este ceva neobișnuit, este o formație de presiune scăzută care, de regulă, aduce precipitații în zona țării noastre. Acum ea este alimentată pe de o parte de umezeala din Marea Neagră și pe de altă parte de o masă de aer mai rece din altitudine”, a explicat Florinela Georgescu de la ANM, pentru FANATIK.

Reprezentanta Administrației Naționale de Meteorologie menționează, de asemenea, modul în care se formează norii care aduc astfel de cicloni.

„Întotdeauna precipitațiile cele mai abundente în țara noastră sunt datorate unor formațiuni de presiune atmosferică scăzută, care se numesc cicloni. Este foarte adevărat că în ultimii ani explicațiile care au venit din partea specialiștilor au fost mai detaliate și au inclus, așa cum este foarte bine pentru informarea generală, și cauza fenomenelor mai deosebite.

Când condițiile la scară locală și uneori chiar pe arii mai extinse favorizează o circulație la nivelul solului, în sensul invers acelor de ceasornic înspre un centru în care presiunea este cea mai scăzută și din acel centru cu mișcări verticale ascendente se formează norii de precipitații și plouă”, adaugă specialista în meteorologie.

Ciclon sau anticiclon: ce aduce vremea

În continuare, meteorologul ANM, pe lângă , atrage atenția asupra influenței generale a tipurilor de presiune asupra vremii din România.

Practic, ceea ce determină dacă vom avea ploi sau soare este legat de prezența unei formațiuni de presiune scăzută sau ridicată.

„În aceste condiții, de cele mai multe ori, când țara noastră este afectată de o formațiune de presiune scăzută, deci de un ciclon, așteptăm precipitații, iar pe de altă parte, când suntem sub influența unei formațiuni de presiune atmosferică ridicată, deci un anticiclon, ne așteptăm ca vremea să fie, în general, frumoasă”, mai precizează Florinela Georgescu.

Zonele afectate și intensitatea ploilor

Meteorologii atenționează că efectele vor continua să se resimtă și în zilele următoare, cu precipitații și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării.

„Ciclonul Adel este unul mediteranean format în partea de centru-est a Mării Mediterane. Deocamdată a afectat Peninsula Balcanică și jumătatea sudică a țării noastre. Iar în următoarele zile își va extinde activitatea cuprinzând toată partea de sud-est a Europei.

Ca urmare, noi vom continua să avem precipitații în mare parte a țării până spre sfârșitul zilei de duminică.

Aceste ploi este posibil ca pe durate scurte de timp să fie mai intense, tocmai favorizând acumularea unor cantități de apă mai mari, până la 70-80 de litri. În altă parte sunt de așteptat și intensificări ale vântului, dar cu viteze în general de 45-50 km pe oră”, punctează experta în prognoze meteo.

Județe cu risc ridicat de precipitații

Meteorologii au emis cod galben pentru mai multe județe din sudul și centrul țării, unde se așteaptă cantități importante de precipitații. Zonele considerate cu risc ridicat sunt:

Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău

Sudul județului Hunedoara

Zona montană a județului Mehedinți

Ploile vor continua până duminică, cu acumulări de 20-30 l/mp și izolat peste 40 l/mp. În zonele montane, precipitațiile vor include și lapoviță sau ninsoare. Cantitățile de apă pot ajunge până la 70-80 l/mp pe perioade scurte, iar vântul va atinge viteze de 45-50 km/h.

Prognoza pentru zilele următoare

Vremea se va îmbunătăți treptat începând de duminică, iar luni se estimează temperaturi mai ridicate și cer senin în majoritatea regiunilor. Maximele vor varia între 3-4 grade în nord-vest și 11-13 grade în sud, urmând ca luni să urce între 8 și 14 grade.

„Pe parcursul zilei de duminică vremea urmează treptat să intre într-un proces de ameliorare, pe care îl vom resimți luni, când așteptăm o vreme în general frumoasă în mare parte a țării și în ușoară încălzire.

Temperaturile maxime se încadrează între 3-4 grade în partea de vest, în nord a țării și 11-13 grade în sud. Luni, odată cu ameliorarea vremii, temperaturile vor fi în creștere, urmând a se situa între 8 și 14 grade”, spune, în final, pentru FANATIK, Florinela Georgescu.