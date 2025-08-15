News

România, lovită de un nou val de căldură. Meteorologii ANM au emis cod galben și portocaliu de temperaturi extreme pentru aceste județe

ANM anunță Cod portocaliu de caniculă pe 16 august în Bihor, Arad și Timiș, cu maxime de până la 38°C. Alte zone din vest, centru și sud rămân sub Cod galben.
Mădălina Cristea
15.08.2025 | 12:18
Romania lovita de un nou val de caldura Meteorologii ANM au emis cod galben si portocaliu de temperaturi extreme pentruacestejudete
Un nou val de căldură va lovi din plin România. Zonele în care temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius. Sursa foto: Monitorul de Vaslui

Meteorologii ANM au emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius. Vezi care sunt județele din țară lovite din plin de căldura insuportabilă.

Meteorologii ANM anunță un nou val de căldură în România

Deși ne aflăm la doar două săptămâni de începutul toamnei, canicula continuă să facă ravagii în România. Meteorologii ANM au emis două avertizări de vreme extrem de caldă pentru următoarele două zile. Iată care sunt județele lovite de temperaturi de până la 38 de grade Celsius.

Potrivit ANM, primul cod galben de căldură extremă a intrat în vigoare începând de vineri, 15 august, de la ora 12:00 și se va încheia la ora 21:00. Sunt vizate următoarele regiuni: Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și vestul, centrul și sudul Munteniei.

cod galben și portocaliu caniculă românia, harta româniei
Meteorologii ANM au emis un cod galben de temperaturi extreme pentru aceste zone. Sursa foto: ANM

Temperaturi de 37 de grade în aceste zone din România

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar în vest și sud-vest vor fi cele mai ridicate valori. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, mai anunță meteorologii din cadrul ANM.

De asemenea, începând de sâmbătă, 16 august, valul de căldură se va intensifica. Specialiștii din cadrul ANM au emis un cod portocaliu pentru județele Bihor, Arad și Timiș. Aici vor fi înregistrate temperaturi de până la 38 de grade Celsius, dar și un disconfort termic accentuat. În aceste zone, ITU va trece peste pragul critic. Această avertizare este valabilă de sâmbătă, 16 august ora 12:00 până în aceeași zi, ora 21:00.

cod galben și portocaliu caniculă românia, harta româniei
Meteorologii ANM au emis un cod portocaliu de temperaturi extreme pentru aceste zone. Sursa foto: ANM

De asemenea, meteorologii au mai emis un cod galben pentru ziua de sâmbătă, 16 august, de la ora 12:00 până la ora 21:00 pentru Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și vestul și sudul Olteniei. Temperaturile vor fi tot foarte ridicate, între 33 și 37 de grade, cu valori maxime în sud-vest.

Când scăpăm de caniculă

Canicula se va menține în aproape toată țara până duminică, 17 august, când temperaturile vor începe să scadă simțitor. Maximele nu vor mai depăși 30°C în majoritatea regiunilor, iar aerul va deveni mai ușor de respirat.

Vor exista în continuare zone cu vreme caldă, dar disconfortul termic ridicat va dispărea treptat. Ploile vor fi rare, cu excepția regiunilor montane, unde pot apărea averse izolate. De luni, 18 august, răcirea va fi resimțită în toate regiunile, inclusiv în vestul țării, unde până acum au fost cele mai ridicate temperaturi. Minimele vor coborî spre 15–16°C, iar nopțile vor deveni mai răcoroase.

Mădălina Cristea
