Sport

Echipa de start a lui Gică Hagi în Suedia – România! Mari surprize: cu Ianis, fără Stanciu! Exclusiv

Gică Hagi pare decis în privința primului 11 pe care-l va trimite în teren vineri seara la Solna. Cum vor arăta tricolorii la Suedia - România!
Cristi Coste, Tibi Cocora
24.09.2026 | 22:50
Echipa de start a lui Gica Hagi in Suedia Romania Mari surprize cu Ianis fara Stanciu Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
Gică Hagi s-a decis cum va arăta echipa de start a României în meciul cu Suedia. Foto: Tony Vasile / FANATIK
ADVERTISEMENT

Gică Hagi a susținut conferința de presă dinaintea partidei Suedia – România, prima din noua ediție de Liga Națiunilor. Selecționerul României a fost extrem de încrezător în fața ziarișilor prezenți la hotelul „Hagastrand”, unde este cazată naționala tricoloră. Mai mult, spre deosebire de alte dăți, Hagi a vorbit și despre unii jucători care vor fi titulari! FANATIK vă dezvăluie primul 11 în totalitate!

Echipa de start a României în meciul cu Suedia: surprizele lui Gică Hagi!

Da, Louis Munteanu va fi titular”, a spus Hagi, apoi selecționerul s-a mai referit și la alți jucători care ar putea începe din primul minut meciul de vineri seara de pe „Strawberry Arena”. FANATIK a intrat cu câteva minute înainte de conferință în posesia echipei de start pe care Gică Hagi se pregătește să o trimită în teren contra Suediei.

ADVERTISEMENT

Primul 11 al României contra Suediei: Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, Băluță, R. Marin, Bancu – Ianis Hagi – Man, L. Munteanu.

Aceasta este formația pe care Hagi spune că o pregătește de 3 zile să înfrunte Suedia lui Graham Potter! Sunt, într-adevăr, destule surprize, lucrurile sedimentându-se în același timp cu decizia de a lăsa acasă 9 jucători. Așa cum dezvăluia și Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA, Hagi va merge pe formula cu trei fundași centrali, cei aleși fiind Drăgușin, Coubiș și Ghiță. În poartă revine Ionuț Radu.

Gică Hagi schimbă și sistemul contra Suediei. Ianis Hagi titular, Stanciu doar rezervă!

Selecționerul României va utiliza și un sistem tactic inedit pentru naționala noastră. Va fi un 3-4-1-2, care se va transforma în 5-3-2 în momentul în care tricolorii se vor apăra la Isak și Gyokeres. În fața fundașilor centrali, Hagi se va betona cu Răzvan Marin și surpriza Tudor Băluță, ultimul fiind unul dintre jucătorii pe care Gică îi aștepta să-și recapete forma de odinioară.

ADVERTISEMENT
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o...
Digi24.ro
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare

Benzile vor fi ocupate de doi dintre cei mai în formă jucători ai actualei selecționate. Este vorba despre Rațiu în dreapta și de Nicușor Bancu, căpitanul Craiovei, în partea opusă. Interesant este triunghiul ofensiv pe care-l vede Gică Hagi. Vom avea două vârfuri de viteză, Louis Munteanu (de fapt singurul atacant de careu din lotul deplasat la Stockholm) și Dennis Man.

ADVERTISEMENT
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digisport.ro
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit

În spatele celor doi va evolua Ianis Hagi, cel care va purta și banderola de căpitan al tricolorilor. Ianis Hagi a fost preferat lui Nicușor Stanciu, cel care a luat numărul 10 pentru această acțiune. Alegerea a fost făcută în primul rând datorită faptului că selecționerul vrea în ofensivă jucători rapizi, care să fructifice contraatacurile pe care cu siguranță le vom avea. Și care pot fi cheia meciului de la Solna.

ADVERTISEMENT
  • 1 victorie și un egal a înregistrat România lui Gică Hagi în cele două meciuri amicale din luna iunie a noului mandat al selecționerului
  • 1.200 de fani va avea România pe arena din Solna, la partida de vineri împotriva Suediei
Răzvan Marin, declarație războinică înainte de Suedia – România: „Am venit să câștigăm”....
Fanatik
Răzvan Marin, declarație războinică înainte de Suedia – România: „Am venit să câștigăm”. Cum se poate obține victoria și cât de important este Gică Hagi
Primire specială pentru România în Suedia! Ce s-a întâmplat la sosirea „tricolorilor” la...
Fanatik
Primire specială pentru România în Suedia! Ce s-a întâmplat la sosirea „tricolorilor” la hotel
Câți suporteri va avea România pe stadion la meciul cu Suedia. Un număr...
Fanatik
Câți suporteri va avea România pe stadion la meciul cu Suedia. Un număr mare de bilete a fost returnat. Exclusiv
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Motivul incredibil pentru care Dinamo l-a ratat pe Florinel Coman! Cine s-a opus...
iamsport.ro
Motivul incredibil pentru care Dinamo l-a ratat pe Florinel Coman! Cine s-a opus mutării
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!