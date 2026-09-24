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Gică Hagi a susținut conferința de presă dinaintea partidei Suedia – România, prima din noua ediție de Liga Națiunilor. Selecționerul României a fost extrem de încrezător în fața ziarișilor prezenți la hotelul „Hagastrand”, unde este cazată naționala tricoloră. Mai mult, spre deosebire de alte dăți, Hagi a vorbit și despre unii jucători care vor fi titulari! FANATIK vă dezvăluie primul 11 în totalitate!

Echipa de start a României în meciul cu Suedia: surprizele lui Gică Hagi!

„Da, Louis Munteanu va fi titular”, a spus Hagi, apoi selecționerul s-a mai referit și la alți jucători care ar putea începe din primul minut meciul de vineri seara de pe „Strawberry Arena”. FANATIK a intrat cu câteva minute înainte de conferință în posesia echipei de start pe care Gică Hagi se pregătește să o trimită în teren contra Suediei.

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Primul 11 al României contra Suediei: Radu – Drăgușin, Coubiș, Ghiță – Rațiu, Băluță, R. Marin, Bancu – Ianis Hagi – Man, L. Munteanu.

Aceasta este formația pe care Hagi spune că o pregătește de 3 zile să înfrunte Suedia lui Graham Potter! Sunt, într-adevăr, destule surprize, lucrurile sedimentându-se în același timp cu decizia de a lăsa acasă 9 jucători. Așa cum dezvăluia și Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA, Hagi va merge pe formula cu , cei aleși fiind Drăgușin, Coubiș și Ghiță. În poartă revine Ionuț Radu.

Gică Hagi schimbă și sistemul contra Suediei. Ianis Hagi titular, Stanciu doar rezervă!

Selecționerul României va utiliza și un sistem tactic inedit pentru naționala noastră. Va fi un 3-4-1-2, care se va transforma în 5-3-2 în momentul în care tricolorii se vor apăra și Gyokeres. În fața fundașilor centrali, Hagi se va betona cu Răzvan Marin și surpriza Tudor Băluță, ultimul fiind unul dintre jucătorii pe care Gică îi aștepta să-și recapete forma de odinioară.

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Benzile vor fi ocupate de doi dintre cei mai în formă jucători ai actualei selecționate. Este vorba despre Rațiu în dreapta și de Nicușor Bancu, căpitanul Craiovei, în partea opusă. Interesant este triunghiul ofensiv pe care-l vede Gică Hagi. Vom avea două vârfuri de viteză, Louis Munteanu (de fapt singurul atacant de careu din lotul deplasat la Stockholm) și Dennis Man.

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În spatele celor doi va evolua Ianis Hagi, cel care va purta și banderola de căpitan al tricolorilor. Ianis Hagi a fost preferat lui , cel care a luat numărul 10 pentru această acțiune. Alegerea a fost făcută în primul rând datorită faptului că selecționerul vrea în ofensivă jucători rapizi, care să fructifice contraatacurile pe care cu siguranță le vom avea. Și care pot fi cheia meciului de la Solna.

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