România lui Hagi, la un pas de un record negativ absolut! Nu s-a întâmplat niciodată în 104 ani

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Naționala României traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. Cu patru înfrângeri în tot atâtea meciuri din Liga Națiunilor, Gică Hagi riscă să intre în istoria fotbalului românesc printr-o contraperformanță fără precedent. Un nou eșec, în partida cu Polonia, ar duce la o serie de cinci înfrângeri consecutive, situație care nu a mai fost înregistrată în cei 104 ani de existență ai primei reprezentative.

România, campanie de coșmar în Liga Națiunilor! Patru înfrângeri din patru meciuri pentru Gică Hagi

Gică Hagi are parte de un început de mandat dezastruos pe banca naționalei României. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate până acum în Liga Națiunilor și ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct. România a cedat de două ori în fața Suediei, scor 1-2 și 0-1, a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina cu 4-2 și a suferit o umilință istorică la Varșovia, unde Polonia s-a impus cu 6-0.

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, cu Polonia, pe 14 noiembrie, la București, și cu Bosnia și Herțegovina, trei zile mai târziu, în deplasare. Obiectivul principal al „tricolorilor” este acum evitarea retrogradării în Liga C. Mai mult, Gică Hagi trebuie să găsească rapid soluții pentru a opri seria de rezultate negative, care riscă să transforme actuala campanie într-una fără precedent în istoria fotbalului românesc.

România, la o singură înfrângere de un record negativ absolut! Ce arată documentele oficiale ale FRF

ar avea o însemnătate istorică pentru prima reprezentativă. România ar ajunge la cinci înfrângeri consecutive, o contraperformanță care nu a fost înregistrată niciodată în istoria naționalei. Potrivit volumului „100 de ani. Istoria echipei naționale de fotbal a României”, publicat de Federația Română de Fotbal în 2022, cea mai lungă serie negativă a „tricolorilor” a fost de patru meciuri pierdute la rând.

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Documentul FRF prezintă cronologia partidelor disputate de România în primul secol de existență, începând cu victoria împotriva Iugoslaviei, scor 2-1, din 8 iunie 1922. Analiza rezultatelor arată că naționala a mai traversat perioade cu patru înfrângeri consecutive, însă nu a ajuns niciodată la cinci. Astfel, dacă va pierde sâmbătă, 14 noiembrie, împotriva Poloniei, România va stabili un nou record negativ. În cazul unui eșec și în Bosnia și Herțegovina, seria ar putea ajunge chiar la șase partide pierdute la rând.

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Când a mai pierdut România patru meciuri consecutive! Cele mai negre perioade din istoria naționalei

Prima serie de patru înfrângeri consecutive a fost înregistrată în perioada 1924–1925, la numai doi ani de la înființarea echipei naționale. România a pierdut în fața Austriei, Olandei, Cehoslovaciei și Turciei, înainte să întrerupă seria printr-o victorie cu Bulgaria, scor 4-2, pe 31 mai 1925.

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România, patru înfrângeri consecutive în perioada 1924–1925:

20 mai 1924: Austria – România 4-1

27 mai 1924: România – Olanda 0-6

31 august 1924: Cehoslovacia – România 4-1

1 mai 1925: România – Turcia 1-2

O altă perioadă dificilă a venit în 1979, când „tricolorii” au cedat în patru partide consecutive, împotriva RD Germane, Poloniei, URSS și Iugoslaviei. Seria s-a încheiat pe 18 noiembrie, după succesul cu Cipru, scor 2-0.

România, patru înfrângeri consecutive în 1979:

1 iunie 1979: RD Germania – România 1-0

29 august 1979: Polonia – România 3-0

14 octombrie 1979: URSS – România 3-1

31 octombrie 1979: Iugoslavia – România 2-1

Ultima dată când România a pierdut patru meciuri la rând a fost în 2021, în mandatul lui Mirel Rădoi. Naționala a fost învinsă de Germania, Armenia, Georgia și Anglia, înainte să revină pe drumul victoriilor în septembrie, printr-un succes cu Islanda, scor 2-0. Spre deosebire de acea perioadă, când două dintre înfrângeri au venit în meciuri amicale, toate cele patru eșecuri din 2026 au fost suferite în partide oficiale, în Liga Națiunilor.

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România, patru înfrângeri consecutive în 2021: