România – Macedonia de Nord, la Euro 2026 Handbal. Își iau „tricolorii” revanșa după eșecul cu Danemarca?

România a cedat în primele două meciuri din grupa B de la Euro 2026. „Tricolorii” au acum o nouă partidă în față, ultima din faza grupelor, prin care se pot răzbuna. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

România – Macedonia de Nord, live video la Europeanul de Handbal 2026

România – Macedonia de Nord se joacă marți, 20 ianuarie, de la ora 19:00. Meciul se dispută la Herning (Danemarca), în sala Jyske Bank Boxen, o arenă de 15.000 de locuri. Partida contează pentru ultima etapă a grupei preliminare B.

În primul joc de la CE 2026, România n-a avut prea mare noroc nici în al doilea meci,

„Tricolorii” speră să câștige, măcar pentru onoare, meciul contra Macedoniei de Nord, întrucât în acest moment nu mai există nici cea mai mică șansă de calificare mai departe.

Programul României la Campionatul European 2026

România face parte din grupa preliminară B la Campionatul European de Handbal Masculin, ediția 2026. Alături de selecționata pregătită de George Buricea mai joacă reprezentativele Danemarcei, Portugalia și Macedonia de Nord.

Programul complet al României la Euro este următorul:

ROMÂNIA – Portugalia 34-40

ROMÂNIA – Danemarca 24-39

ROMÂNIA – Macedonia de Nord (20 ianuarie, ora 19:00)

Grupa B, clasament. Pe ce loc e România

După prima două runde de meciuri, România e pe locul 4 în grupa B. Prima în clasament e Danemarca, calificată deja mai departe, urmată de Portugalia. Iată ierarhia completă:

Danemarca 4 puncte (golaveraj 75-48)

Portugalia 3 puncte (69-63)

Macedonia de Nord 1 punct (53-65)

România 0 puncte (58-79)

Lotul României la Euro 2026 de handbal masculin

George Buricea s-a bazat la turneul final organizat de Danemarca, Norvegia și Suedia pe un lot alcătuit din următorii jucători:

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)

Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)

Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda)

Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare)

Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze)

Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)

Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara)

Istoricul meciurilor România – Macedonia de Nord. Statistica oficială

Cel mai recent meci dintre România și Macedonia de Nord datează din 2022. Cele două naționale se întâlneau atunci în calificările la Mondial, iar „tricolorii” s-au impus cu 24-22.

Cine arbitrează România – Macedonia de Nord

La meciul precedent, România – Danemarca, „tricolorii” au avut la centru o brigadă lituaniană, formată din Barysas Tomas și Petrusis Povilas. Acum, la jocul contra Macedoniei de Nord, cei care vor oficia meciul sunt slovenii Bojan Lah și David Soh.

Cine transmite la TV meciul România – Macedonia de Nord

Întreg Campionatul European 2026 este transmis în România de trustul PRO, cel care a cumpărat drepturile pentru această competiție. Din păcate pentru iubitorii handbalului, meciurile de la Euro se văd doar online, prin intermediul platformei de streaming VOYO.

PRO TV a ales să nu difuzeze niciunul dintre jocuri pe canalele sale de veleviziune. Nici măcar partidele naționalei României nu se văd la tv.

Cote pariuri România – Macedonia de Nord la CE 2026

„Favorita” caselor de pariuri în această confruntare este, desigur, Macedonia de Nord. Aceștia au o cotă de 1,04 la victorie, în timp ce un eventual succes al României este cotat cu 16,00. În cazul unei remize, cota indicată este cea de 21,00.

Live: Urmărește în timp real România – Macedonia de Nord, live text pe Fanatik

Nu rata niciun detaliu relevant despre România – Macedonia de Nord, meci de la Campionatul European de Handbal Masculin, ediția 2026. Rămâi pe FANATIK pentru scor actualizat în timp real, dar și pentru reacțiile „tricolorilor” și antrenorului George Buricea la finalul partidei cu țara-gazdă, Danemarca.