România – Macedonia de Nord Live stream ora 19:00 în etapa 3 la Euro de handbal feminin. Victorie sau egal pentru calificare!

Meciul România – Macedonia de Nord are loc miercuri, 9 noiembrie, cu începere de la ora 19:00, în etapa a 3-a din grupa C a turneului final al CE de handbal feminin, competiție organizată în perioada 4-20 noiembrie în trei țări: Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord. Așadar jucăm împotriva reprezentativei uneia dintre cele trei gazdă meciul decisiv pentru accederea în grupa principală B, acolo unde vor fi primele trei clasate din grupa C și din grupa D. Ambele echipe nu au nici un punct după primele două etape.

Unde se joacă meciul România – Macedonia de Nord

Confruntarea România – Macedonia de Nord se desfășoară miercuri, 9 noiembrie, de la ora 19:00, în aceeași locație unde au loc toate partidele programate la turneul final al CE de handbal feminin în grupa C, adicâ în capitala Macedoniei de Nord, mai precis complexul sportiv Boris Trajkovski din Skopje. Aici au evoluat tricolorele în cele două jocuri anterioare, cu Țările de Jos și cu Franța.

ADVERTISEMENT

Va fi o sală plină la meciul cu naționala țării gazdă pentru câ este o partidă decisivă pentru calificarea în grupa principală B, chiar dacă învingătoarea va merge mai departe cu 0 puncte, pentru câ ambele echipe au pierdut jocurile cu Franța și cu Țările de Jos. Vor fi și suporteri români, așa cum a fost și la primele două meciuri, dar e clar că de această dată ei vor fi dominați clar numeric și ca atmosferă de localnici. De reținut că partida va fi arbitrată de un cuplu din Serbia, ceea ce este cam anormal, ținând cont că Serbia și Macedonia de Nord au făcut parte din fosta Iugoslavie.

Cine transmite la TV partida România – Macedonia de Nord

Partida România – Macedonia de Nord se joacă miercuri, 9 noiembrie, de la ora 19:00, în complexul sportiv Boris Trajkovski din Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în etapa 3 din grupa C a turneului final la handbal feminin și va fi televizată pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Tricolorele au făcut un prim joc aproape de foarte bun cu Țările de Jos, campioana mondială din 2019, cedând la un singur gol dar a doua apariție a fost un coșmar, pentru că Fetele pregătite de Florentin Pera promit fanilor că alta va fi evoluția din meciul decisiv cu Macedonia de Nord și că vor obține prima victorie la EURO și calificarea în grupa principală B.

Ce jucătoare lipsesc din întâlnirea România – Macedonia de Nord

are dubii doar în privința pivotului Lorena Ostase, care nu a putut evolua în primele două partide, ca urmare a faptului că în meciul amical cu Ungaria, jucat înainte de startul turneului final aceasta s-a accidentat, suferind o fractură a unui deget la mână și devenind astfel indisponibilă.

ADVERTISEMENT

Acum medicii lotului nostru depun toate eforturile ca pivotul echipei naționale să poată totuși evolua având o atelă la degetul cu pricina. România a utilizat-o doar pe Crina Pintea în primele două partide pe acest post deosebit de solicitant fizic, în lupta permanentă corp la corp cu apărătoarele adverse pe semicerc.

Cote la pariuri la jocul România – Macedonia de Nord

Deși naționala României a fost pur și simplu pulverizată de Franța fetele lui Florentin Pera sunt imens considerate favorite în acest meci decisi, având realmente cote simbolice pentru victorie, variind între 1,05 și 1,10, în funcție de agenții. Egalul atinge cote nemaintâlnite, 17,00 iar victoria gazdelor e cotată cu 11,50.

ADVERTISEMENT

Acesta este primul meci direct la nivel de turneu final de CE, până acum mai având loc alte trei partide la nivel de competiție mondială. Succesele au fost de fiecare dată extrem de clare în favoarea tricoloarelor, pentru că handbalul feminin în această țară este foarte departe de cel masculin. Cea mai mică diferență de scor a fost de șapte goluri în 2005 și cea mai clară în 2021, 15 goluri.