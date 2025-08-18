România, mai aproape de includerea în programul Visa Waiver, spune ministrul de externe: “Suntem într-un loc mia bun decât acum câteva luni”

Oana Țoiu, ministrul de externe, a spus că România este mai aproape de includerea în programul Visa Waiver. Aceasta a explicat de ce a fost țara noastră scoasă din program, cu câteva luni în urmă.

Ministrul de externe spune că România este mai aproape de includerea în Visa Waiver

Oana Țoiu a declarat că este important ca România să intre în . Atunci când progresul în acest sens va fi finalizat, ministrul de externe vrea să îl anunțe public. Aceasta a mai adăugat că lucrurile au progresat, spre deosebire de acum câteva luni.

“Avem acolo de reconstruit câteva punţi. Suntem însă într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni, aş spune. (..) România trebuie să intre în programul de Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul de Visa Waiver”, a declarat ministrul la .

De asemenea, programul Visa Waiver poate genera o creștere considerabilă a turismului. Acest lucru este nu doar în interesul României, ci și al Statelor Unite ale Americii.

“Când şi cum vom ajunge acolo, sunt lucruri care urmează a fi clarificate public. Instituţional, ce facem acum este că lucrăm, în special la nivelul Ministerilor Afacerilor Interne, la nivelul Cancelariei, la nivelul nostru, Ministerului Afacerilor Externe şi al Ambasadei. Şi sigur că este foarte important acest lucru şi pe agenda preşedintelui”, a subliniat ea.

În ultimii ani, au fost făcute mai multe declarații optimiste în legătură cu programul Visa Waiver. “Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat”, a mai spus Oana Țoiu.

Oana Țoiu, despre scoaterea României din program

a vorbit și despre scoaterea României din programul Visa Waiver, din cauza anulării alegerilor prezidențiale din toamna lui 2024.

Excluderea țării noastre din program a avut și componente tehnice. Acestea țin de infracționalitate și de controlul la granițe, dar a fost vorba și despre o decizie politică. Oana Țoiu a precizat că SUA au cerut mai multă claritate în legătură cu motivele anulării scrutinului, așteptare pe care o au și românii, de altfel.

În același timp, ministrul de externe a spus că relațiile României cu UE, NATO și SUA arată că nu există dubii în legătură cu rezultatul alegerilor.

“Pe de o parte este palierul tehnic, care se uită la indicatori legaţi de infracţionalitate, controlul la graniţe, un element ţine şi de graniţa SUA-Canada, de exemplu, acesta a fost partea unor analize. Însă decizia politică nu este o decizie care are un raport formal transmis.

Decizia politică, ca orice decizie politică, are şi spaţiul ei de evaluare continuu. În acea perioadă, inclusiv prin declaraţiile lui JD Vance, a fost cât se poate de clar că faţă de România a fost o aşteptare de a avea claritate mai mare privind informaţiile care au stat în spatele deciziei. (…)

Sigur că această aşteptare a unor informaţii mai detaliate, această aşteptare a unui nivel de claritate mai mare, este o aşteptare pe care o are în continuare şi o parte a societăţii din România. Nu putem să o ignorăm.

Dar în acelaşi timp, repet, declaraţiile comune şi la nivel NATO, şi la nivel Uniunii Europene, cât şi relaţiile bilaterale în acest moment, indică foarte clar că nu avem niciun semn de întrebare faţă de rezultatul alegerilor”, a mai spus Oana Țoiu.